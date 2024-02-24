Нужно в два раза больше: что не так с капремонтом в Новосибирской области и почему растут платежи

Когда снова включат в план дома, которые должны были попасть в программу, но по каким-то причинам не попали, неизвестно. Это одно из следствий системных проблем, которые существуют у Фонда капитального ремонта.



— Проблемы, которые мы увидели на протяжении этих лет, абсолютно системные. То есть у нас начинается с того, что проекты самого капитального ремонта очень плохие. Никакой приемки проектов не происходит: что проектировщик из другого города разработал, то и берется за основу. У нас, по сути, в Фонде отсутствует компетентный технический заказчик, его функция передана муниципалитету. Но муниципалитет не имеет ни сил, ни кадров, ни возможности для того, чтобы полноценно выполнять эти функции, — объясняет Максим Федорченко.

При этом проект должен кто-то анализировать и принимать, тогда ремонт будет качественным. В Новосибирской области эта «приемка» часто происходит некачественно, считает эксперт. У Фонда модернизации ЖКХ есть и серьезная проблема с расценками: как отмечают эксперты, эти расценки своевременно не пересматривали, и сейчас они по многим позициям ниже реальных цен. За средства, которыми располагает Фонд, сделать качественный ремонт просто невозможно, а некачественный грозит серьезными последствиями для подрядчика. Поэтому желающих участвовать в тендерах почти нет.