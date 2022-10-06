Тариф на капремонт в Новосибирской области вырастет на 91% за три года

В 2025 году тариф на капитальный ремонт в Новосибирской области увеличится почти вдвое. Информацию об этом разместили на сайте правительства региона

В документе говорится о том, что в 2023 году плата за 1 квадратный метр составит 12,53 рубля, в 2024 году — 15,52 рубля, в 2025 году — 19,29 рубля. Сейчас тариф равен 10,07 рубля. Таким образом к 2025 году рост составит 91,5%.