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СрочноНовый тариф на капремонт. Сколько будем платить?
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Тариф на капремонт в Новосибирской области вырастет на 91% за три года

Рассказываем, сколько будут брать за квадратный метр уже в 2023 году

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Тариф будут постепенно повышать в течение трех лет

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В 2025 году тариф на капитальный ремонт в Новосибирской области увеличится почти вдвое. Информацию об этом разместили на сайте правительства региона

В документе говорится о том, что в 2023 году плата за 1 квадратный метр составит 12,53 рубля, в 2024 году — 15,52 рубля, в 2025 году — 19,29 рубля. Сейчас тариф равен 10,07 рубля. Таким образом к 2025 году рост составит 91,5%.

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Тариф на этот год составляет 10,07 рубля

Тариф на этот год составляет 10,07 рубля

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НГС направил запрос в департамент по тарифам Новосибирской области, чтобы выяснить, с чем связан рост тарифа.

В конце августа мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что в городе собираются увеличить плату за проезд на метро. Он объяснил, что так можно компенсировать инфляцию.

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