«Иначе мы метрополитен загоним в экономическую яму»: мэр озвучил планы по повышению тарифов в метро

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что из-за роста инфляции нужно повышать тарифы на проезд в метрополитене.



— Да. Я уверенно так говорю не потому, что есть желание получить что-то. Вы могли бы точно также задать вопрос о том, будет ли инфляция. Будет. Она реально есть. Поэтому, это, по крайней мере, чтобы компенсировать инфляционные издержки. Иначе мы наш метрополитен загоним в экономическую яму. Этого делать, конечно, нельзя, я думаю, все новосибирцы это понимают, — ответил мэр на вопрос журналиста о необходимости увеличивать стоимость проезда.