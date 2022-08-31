«Иначе мы метрополитен загоним в экономическую яму»: мэр озвучил планы по повышению тарифов в метро
Если коротко: нужно компенсировать инфляцию
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что из-за роста инфляции нужно повышать тарифы на проезд в метрополитене.
— Да. Я уверенно так говорю не потому, что есть желание получить что-то. Вы могли бы точно также задать вопрос о том, будет ли инфляция. Будет. Она реально есть. Поэтому, это, по крайней мере, чтобы компенсировать инфляционные издержки. Иначе мы наш метрополитен загоним в экономическую яму. Этого делать, конечно, нельзя, я думаю, все новосибирцы это понимают, — ответил мэр на вопрос журналиста о необходимости увеличивать стоимость проезда.
— Каждый раз свой расчет. Как это будет, посчитаем, поговорим, — уточнил Анатолий Локоть.
В последний раз цены на проезд в общественном транспорте повысили в конце прошлого года. Новые тарифы принял областной департамент по тарифам. Озвученные департаментом цифры вызвали скандал — чиновники в транспортной сфере возмутились тем, что департамент учел неактуальные показатели. Например, цены на топливо, которые за год сильно выросли. Департамент объяснил, что власти им предложили принимать тариф по той методике, которая, как выяснилось, не отражает реальные экономические показатели.
В апреле на сессии Заксобрания во втором чтении приняли закон, по которому право назначать тарифы в общественном транспорте передают муниципалитетам.