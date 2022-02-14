«Это больной вопрос»: чиновники раскритиковали тариф на транспорт и предложили его повысить

В конце прошлого года в Новосибирске повысили цены на проезд в общественном транспорте. Озвученные департаментом новые цифры вызвали скандал — чиновники в транспортной сфере возмутились тем, что департамент учел неактуальные показатели. Например, цены на топливо, которые за год сильно выросли. Департамент объясняет, что власти им предложили принимать тариф по той методике, которая, как выяснилось, не отражает реальные экономические показатели. Эксперты уверены, что через год тариф поменяется, и новая цифра может гораздо сильнее ударить по карману горожан. Подробности — в материале НГС.
Тариф оказался маленьким
Тарифы на общественном транспорте выросли в декабре прошлого года — новые цифры почти не заметили горожане, потому что проезд подорожал всего на один рубль. Но вызвали недовольство у представителей транспортной сферы.
Главная претензия к департаменту по тарифам заключалась в том, что в расчетах учли цены на топливо 2021 года, а тариф принимался на
8 февраля этот вопрос подняли снова на встрече представителей сферы транспорта, перевозчиков и представителей Заксобрания, которую организовала общественная организация малого и среднего бизнеса «Опора России». Выяснилось, что для расчетов тарифа использовали не ту методику.
Заместитель министра транспорта Вячеслав Невежин напомнил присутствующим, что осенью перевозчики подавали свои расчеты, но актуальные затраты им подтвердить почему-то не удалось, точнее, департамент их не учел.
— Это фонд заработной платы, расходы на топливо, билетная выручка. Список этих расходов не всегда актуален. Поэтому на заседании департамента по тарифам встал вопрос о стоимости дизтоплива. При установлении тарифа на 2022 год взяли цены на дизтопливо от первого квартала 2021 года. То есть год назад были совершенно другие цены, а сейчас, даже к четвертому кварталу прошлого года они значительно выросли. Считаю, что нужно как-то менять подход к установлению тарифа, — выразил свое мнение заместитель министра транспорта.
Зампредседателя Заксобрания Валерий Ильенко вообще назвал вопрос с тарифами тупиковым, потому что учитываются не затраты перевозчиков, а бюджет.
— Политика транспортная и политика тарифная — как стена. Идешь, в стену упираешься, а дальше тупик. Вот такой примерно подход к ценовой политике в транспорте как раз департамента по тарифам, — говорит Валерий Ильенко. — Арифметика простая: что заложили в бюджет, под этот бюджет тариф и делают. В этом году защита тарифа как раз была связана с этой историей, которая непрошибаема.
По его словам, сегодня есть два варианта: либо бюджет, либо население. Если население не готово платить за проезд больше, нагрузку обязан взять на себя бюджет.
Что говорит департамент по тарифам
Департамент по тарифам говорит, что работает по закону и новый тариф рассчитывали по методу, который им предложил областной Минтранс. То есть можно использовать экономически обоснованный расчет, а можно метод индексации. Им рекомендовали второй.
— Министерство транспорта обратилось к нам в этом году с индексацией тарифов. Индексация проводится в рамках прогноза Минэкономразвития Российской федерации, — уточнила начальник отдела регулирования транспорта и социальной сферы областного департамента по тарифам Татьяна Елфимова. — Провели анализ фактических расходов, воспользовались сведениями Росстата. И применили этот индекс к тому, что сложилось на территории Новосибирской области.
По словам специалиста, за 2021 год цена на дизтопливо была 48,2 рубля за литр (средняя цена в 2021 году по данным Росстата). После применения этого индекса получилось 48,4 рубля.
Как принимали тариф на 2022 год
Осенью прошлого года сведения о затратах подали несколько автобусных перевозчиков: МУП ПАТП-4, которое, по данным ЦУГАЭТ, обслуживает 13 городских маршрутов, «Регион Автоцентр» (обслуживает маршруты
Также заявку подавал Горэлектротранспорт — по их расчетам, тариф на проезд в трамваях и троллейбусах должен быть не меньше 30 рублей. Начальник новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло уверен, что оптимальный тариф для новосибирского метрополитена — 35 рублей. Эти цифры перевозчики заявили в департамент.
Тем не менее цены на проезд выросли всего на один рубль. Замначальника управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин назвал транспорт заложником политических игр.
— При величине инфляции в стране до 8% фактически принято решение о повышении цены на проезд всего на один рубль, то есть на 4% от тарифа, что вообще аномально, — возмутился он.
Цены на топливо
С прошлого года цены на дизельное топливо действительно заметно выросли. По данным Новосибирскстата на 11 февраля, средняя цена на дизтопливо в Новосибирской области дошла до 58,18 рубля.
На совещании «Опоры России» замминистра транспорта спросил у представителя департамента, где сегодня можно заправиться за 48 рублей. Татьяна Елфимова сказала, что нужно учитывать разницу между оптовыми и розничными ценами. Но этот аргумент не удовлетворил присутствовавших на собрании перевозчиков, которые сказали, что, во-первых, не у всех есть возможность закупать топливо оптом, а во-вторых, таких цен уже давно нет.
Валерий Ильенко напомнил, что в Красноярске тоже недавно повысили тариф на транспорт, но сделали это по-другому:
— Красноярский край далеко от нас не ушел, там ситуация такая же, но там правительство и регуляторы подошли осмысленно и правильно — приняли тариф 32 рубля. И у нас сегодня примерно такой же тариф должен быть (в начале февраля цены на проезд в общественном транспорте Красноярска выросли сразу на шесть рублей, сообщил сайт NGS24.RU. Проезд в автобусе там теперь стоит 32 рубля, в троллейбусе, трамвае и в электричке — 28. — Прим. ред.).
В ответ представитель департамента уточнила, что при расчетах учитывается пассажиропоток, а как нагружены автобусы в Красноярском крае, неизвестно.
Подводя итоги, представители Минтранса, перевозчиков и департамента по тарифам пришли к выводу, что на очередном рассмотрении (по закону это может быть не чаще одного раза в год), можно попробовать использовать другой способ расчета, учитывая экономически обоснованные расходы.
На сколько может вырасти проезд в общественном транспорте
С 15 декабря прошлого года проезд в автобусе стоит 26 рублей, в трамвае и троллейбусе — 25. Метро также подорожало на один рубль — до 27 рублей.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть считает, что тарифы на транспорт нужно повышать постепенно, чтобы не вызвать негатив горожан.
— Ни у кого не вызывает сомнений, что необходимо повышать тарифы на транспорт. Надо делать это аккуратно, в соответствии с ростом инфляции. Это неизбежно, это закон экономики. Если мы этого делать не будем, то тогда действительно в конечном итоге всё придет к тому, что амортизационный износ нашего общественного транспорта будет очень высоким, будут печальные последствия, — комментировал в конце декабря повышение тарифов Анатолий Локоть.
Губернатор Андрей Травников тоже выбрал осторожные формулировки. Он констатировал, что тариф нужно повышать в принципе, чтобы потом избежать резкого роста цен.
— Наверное, тарифы будут расти так долго, пока будут расти цены. Процесс инфляции существует. Задача — регулярно, на небольшую сумму проводить индексацию, в том числе цен и тарифов. Иначе может дойти до ситуации, когда предприятия будут убыточными, и тарифы придется повышать резко, скачкообразно, что вызовет негативное отношение со стороны жителей, — сказал Андрей Травников, отвечая на вопросы новосибирцев.
Вероятнее всего, в декабре департамент будет снова рассматривать тарифы на транспорт. Перевозчики по-прежнему уверены, что цены на проезд в общественном транспорте Новосибирска должны быть не ниже 30 рублей. Но пойдут ли на это власти — вопрос открытый.
Главный редактор и директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» (ЦДЖ) Андрей Кузнецов считает, что в предыдущие годы рост тарифов на проезд сдерживали не только из-за общей политической установки тормозить цены.
— Были вопросы к экономике частных перевозчиков, к уровню официальных зарплат. Позиция властей была такая: вы платите больше налогов, мы согласуем более адекватный тариф, — объяснил он. — Сейчас уже не до того. Вопрос стоит об экономической целесообразности оказывать услуги в условиях, когда подорожало всё.
По его словам, перевозчики уже вынуждены отказываться от нерентабельных маршрутов и возмущение пассажиров уже заметно. Если искусственно сдерживать тариф, то транспорт не справится и начнутся перебои, что опять же вызовет недовольство пассажиров.
— Между тем сейчас удобный календарный момент для введения адекватной платы за проезд — следующие большие выборы в Новосибирской области только осенью 2023 года, а обычно власти особенно упираются против роста тарифов именно в предвыборный период, — полагает Андрей Кузнецов. — В декабре чиновники и депутаты уже будут просчитывать риски стартующей кампании по выборам губернатора.
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