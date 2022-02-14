«Это больной вопрос»: чиновники раскритиковали тариф на транспорт и предложили его повысить

Тариф оказался маленьким

Тарифы на общественном транспорте выросли в декабре прошлого года — новые цифры почти не заметили горожане, потому что проезд подорожал всего на один рубль. Но вызвали недовольство у представителей транспортной сферы.



Главная претензия к департаменту по тарифам заключалась в том, что в расчетах учли цены на топливо 2021 года, а тариф принимался на 2022-й . То есть это было скорее формальное, а не экономически обоснованное решение.



8 февраля этот вопрос подняли снова на встрече представителей сферы транспорта, перевозчиков и представителей Заксобрания, которую организовала общественная организация малого и среднего бизнеса «Опора России». Выяснилось, что для расчетов тарифа использовали не ту методику.

Заместитель министра транспорта Вячеслав Невежин напомнил присутствующим, что осенью перевозчики подавали свои расчеты, но актуальные затраты им подтвердить почему-то не удалось, точнее, департамент их не учел.



— Это фонд заработной платы, расходы на топливо, билетная выручка. Список этих расходов не всегда актуален. Поэтому на заседании департамента по тарифам встал вопрос о стоимости дизтоплива. При установлении тарифа на 2022 год взяли цены на дизтопливо от первого квартала 2021 года. То есть год назад были совершенно другие цены, а сейчас, даже к четвертому кварталу прошлого года они значительно выросли. Считаю, что нужно как-то менять подход к установлению тарифа, — выразил свое мнение заместитель министра транспорта.

