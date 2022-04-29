Право устанавливать тарифы на общественный транспорт в Новосибирске передали мэрии
До этого цены на проезд в транспорте назначал областной департамент
29 апреля на сессии Заксобрания в Новосибирской области приняли во втором чтении закон, по которому мэрия Новосибирска будет самостоятельно назначать цены на проезд в общественном транспорте.
Такое предложение в марте сделал Областной департамент по тарифам.
Как сообщают в документе законопроекта, определять тарифы самостоятельно будут также в Бердске, Искитиме и Оби.
Цель инициативы в том, чтобы закрепить за местными администрациями организацию транспортного обслуживания и повысить качество подготовки документов для планирования перевозок на местах.
В конце прошлого года в Новосибирске повысили цены на проезд в общественном транспорте. Озвученные департаментом новые цифры вызвали скандал — чиновники в транспортной сфере возмутились тем, что департамент учел неактуальные показатели. Например, цены на топливо, которые за год сильно выросли. Департамент объяснил, что власти им предложили принимать тариф по той методике, которая, как выяснилось, не отражает реальные экономические показатели.