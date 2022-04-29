Право устанавливать тарифы на общественный транспорт в Новосибирске передали мэрии

29 апреля на сессии Заксобрания в Новосибирской области приняли во втором чтении закон, по которому мэрия Новосибирска будет самостоятельно назначать цены на проезд в общественном транспорте.

Такое предложение в марте сделал Областной департамент по тарифам.

Как сообщают в документе законопроекта, определять тарифы самостоятельно будут также в Бердске, Искитиме и Оби.

Цель инициативы в том, чтобы закрепить за местными администрациями организацию транспортного обслуживания и повысить качество подготовки документов для планирования перевозок на местах.