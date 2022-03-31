Тарифы на проезд предложили принимать мэрии Новосибирска — Заксобрание приняло проект в первом чтении

Областной департамент по тарифам предложил Новосибирску самостоятельно назначать цены на проезд в общественном транспорте — проект закона сегодня, 31 марта, приняли в первом чтении на сессии Заксобрания Новосибирской области.
— Проектом закона предлагается передать для осуществления органам местного самоуправления городских округов Новосибирской области. Это город Бердск, город Искитим, город Новосибирск и город Обь на неопределенный срок отдельные государственные полномочия по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, — озвучил текст законопроекта руководитель областного департамента по тарифам Гарей Асмодьяров.
Он объяснил, что цель инициативы в том, чтобы закрепить за местными администрациями организацию транспортного обслуживания и повысить качество подготовки документов для планирования перевозок на местах. Также Гарей Асмодьяров заявил, что департамент по тарифам готов консультировать местные администрации «в целях нивелирования риска возникновения отрицательных факторов». Проект приняли в первом чтении, до 10 апреля в него могут вносить поправки.
В конце прошлого года в Новосибирске повысили цены на проезд в общественном транспорте. Озвученные департаментом новые цифры вызвали скандал — чиновники в транспортной сфере возмутились тем, что департамент учел неактуальные показатели. Например, цены на топливо, которые за год сильно выросли. Департамент объяснил, что власти им предложили принимать тариф по той методике, которая, как выяснилось, не отражает реальные экономические показатели.