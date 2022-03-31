Тарифы на проезд предложили принимать мэрии Новосибирска — Заксобрание приняло проект в первом чтении

Областной департамент по тарифам предложил Новосибирску самостоятельно назначать цены на проезд в общественном транспорте — проект закона сегодня, 31 марта, приняли в первом чтении на сессии Заксобрания Новосибирской области.

— Проектом закона предлагается передать для осуществления органам местного самоуправления городских округов Новосибирской области. Это город Бердск, город Искитим, город Новосибирск и город Обь на неопределенный срок отдельные государственные полномочия по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, — озвучил текст законопроекта руководитель областного департамента по тарифам Гарей Асмодьяров.

