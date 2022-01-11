Тариф на капитальный ремонт повысили на 25,4% в Новосибирской области

В Новосибирской области минимальный взнос на капитальный ремонт с квадратного метра повысился на 25,4%.
По постановлению правительства региона 2019 года он должен был вырасти только на 4% — в размере инфляции. Но
В 2021 году тариф составлял 8,03 рубля и должен был повыситься до 8,35 рубля, но в итоге новосибирцам придется платить по 10,07 рубля за квадратный метр. То есть рост взноса по сравнению с 2021 годом составил 25,4%.
В прошлом году за квартиру в 42 квадратных метра в среднем жители платили 337 рублей. Теперь придется отдавать 443 рубля.
Редакция НГС обратилась с вопросами к Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. В правительстве региона пообещали прокомментировать ситуацию максимально оперативно.
В Новосибирске с 1 января поднялась стоимость проезда в электричках. В прошлом году в Новосибирске на