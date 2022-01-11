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Тариф на капитальный ремонт повысили на 25,4% в Новосибирской области

Минимальный взнос с квадратного метра составил 10,07 рубля

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В 2021 году тариф составлял 8,03 рубля и должен был повыситься до 8,35 рубля, но в итоге новосибирцам придется платить по 10,07 рубля за квадратный метр

В 2021 году тариф составлял 8,03 рубля и должен был повыситься до 8,35 рубля, но в итоге новосибирцам придется платить по 10,07 рубля за квадратный метр

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В Новосибирской области минимальный взнос на капитальный ремонт с квадратного метра повысился на 25,4%.

По постановлению правительства региона 2019 года он должен был вырасти только на 4% — в размере инфляции. Но 21 декабря 2021 года в документ внесли изменения.

В 2021 году тариф составлял 8,03 рубля и должен был повыситься до 8,35 рубля, но в итоге новосибирцам придется платить по 10,07 рубля за квадратный метр. То есть рост взноса по сравнению с 2021 годом составил 25,4%.

В прошлом году за квартиру в 42 квадратных метра в среднем жители платили 337 рублей. Теперь придется отдавать 443 рубля.

Редакция НГС обратилась с вопросами к Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. В правительстве региона пообещали прокомментировать ситуацию максимально оперативно.

В 2019 году было прописано, что в 2022 году тариф будет 8,35 рубля

В 2019 году было прописано, что в 2022 году тариф будет 8,35 рубля

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Постановление изменили, и теперь минимальный взнос с квадратного метра составляет 10,07 рубля

Постановление изменили, и теперь минимальный взнос с квадратного метра составляет 10,07 рубля

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В Новосибирске с 1 января поднялась стоимость проезда в электричках. В прошлом году в Новосибирске на 1 рубль подняли проезд в метро. Также выросла цена билета в автобусах, троллейбусах и трамваях.

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капитальный ремонттарифы
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