В Новосибирске с 1 января подорожал проезд на электричках — сколько теперь вы будете платить

В Новосибирске с 1 января поднялась стоимость проезда в электричках. Новые тарифы были утверждены в декабре прошлого года, и сегодня вступили в силу.
В приказе Департамента по тарифам Новосибирской области говорится, что экономически обоснованные тарифы выше принятых почти в два раза.
Первая и вторая зоны (до 5 км и с 5 до 15 км) — проезд подорожал на один рубль и составил 27 рублей.
Третья зона (с 15 до 25 км) — проезд подорожал на два рубля и составил 40 рублей.
Четвертая зона (с 25 до 35 км) — проезд также подорожал на два рубля и составил 60 рублей.
На пятую зону (с 35 до 45 км) стоимость выросла на три рубля. Теперь за билет до Бердска вы отдадите 70 рублей.
На пять рублей проезд подорожал в 12 и 13 зонах — до Черепаново и Тогучина — и составил 114 и 117 рублей. В более отдаленных зонах удорожание составило 6–8 рублей.
В итоге среднее увеличение стоимости проезда составило 3,8–4,4%.
Публикуем полный перечень новых цен.
В прошлом году в Новосибирске на 1 рубль подняли проезд в метро. Также выросла цена билета в автобусах, троллейбусах и трамваях.