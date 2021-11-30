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В Новосибирске подорожает проезд в метро

Официальное распоряжение еще не опубликовано

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В Новосибирском метрополитене отказались комментировать ситуацию, сославшись на то, что сейчас нет официального документа

В Новосибирском метрополитене отказались комментировать ситуацию, сославшись на то, что сейчас нет официального документа

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В Новосибирске на 1 рубль поднимут проезд в метро, сообщают «Вести-Новосибирск», со ссылкой на собственный источник. Издание уточняет, что это должно произойти с 15 декабря.

Сейчас проезд в метро стоит 26 рублей, после повышения стоимость составит 27 рублей.

В Новосибирском метрополитене отказались комментировать ситуацию, сославшись на то, что сейчас нет официального документа.

На сайте правительства НСО сейчас не опубликовано никаких решений о повышении стоимости проезда в метро.

В конце октября о планируемом повышении тарифов в автобусах, метро, трамваях и троллейбусах НГС сообщили несколько источников в транспортной сфере.

Источник в департаменте уточнял, что ГЭТ подал заявку на тариф в 30 рублей, перевозчики автобусов предлагают тариф еще выше. Другой источник сообщал, что в этом году могут сделать единый тариф для всех видов общественного транспорта.

В последний раз цены на проезд поднимали в декабре прошлого года. Стоимость выросла тогда на 1 рубль.

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метростоимость проезда
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