В Новосибирске подорожает проезд в метро

В Новосибирске на 1 рубль поднимут проезд в метро, сообщают «Вести-Новосибирск», со ссылкой на собственный источник. Издание уточняет, что это должно произойти с 15 декабря.
Сейчас проезд в метро стоит 26 рублей, после повышения стоимость составит 27 рублей.
В Новосибирском метрополитене отказались комментировать ситуацию, сославшись на то, что сейчас нет официального документа.
На сайте правительства НСО сейчас не опубликовано никаких решений о повышении стоимости проезда в метро.
В конце октября о планируемом повышении тарифов в автобусах, метро, трамваях и троллейбусах НГС сообщили несколько источников в транспортной сфере.
Источник в департаменте уточнял, что ГЭТ подал заявку на тариф в 30 рублей, перевозчики автобусов предлагают тариф еще выше. Другой источник сообщал, что в этом году могут сделать единый тариф для всех видов общественного транспорта.
В последний раз цены на проезд поднимали в декабре прошлого года. Стоимость выросла тогда на 1 рубль.