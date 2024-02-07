Пересчитали в плюс: жители Левобережья после аварий получили счета за отопление — и очень удивились

В прошлом месяце новосибирцы мерзли в своих квартирах из-за беспрецедентной череды аварий на теплотрассах. Энергетики тогда обещали выставить счета с учётом этой недопоставленной энергии. Пришёл февраль, и горожане начали получать платежки, которые вызывают у них бурю эмоций — от радости до ярости. Одну из таких получили жители дома на улице Сибиряков-Гвардейцев: выставленный им счет превышал обычный, не аварийный, в два раза. Как так вышло и почему, разбирался обозреватель НГС Стас Соколов.
Жителей дома на улице Сибиряков-Гвардейцев, 1 в феврале были весьма удивлены, когда, открыв приложения для коммунальных платежей (или отправившись в банк), обнаружили, что СГК выставила им за январь счета в два с половиной раза выше, чем они платили за декабрь. Например, владельцы трехкомнатной квартиры площадью чуть больше 70 кв. м оказались должны только за тепло больше 7,6 тысячи рублей — против 3,1 тысячи за декабрь.
Это далеко не единственный такой случай. В редакцию НГС поступило больше десятка сообщений о столь же резком увеличении счетов, с которым столкнулись горожане по всему городу. Где-то рост даже больше, где-то чуть меньше, но в любом случае люди обнаружили, что им нужно дополнительно потратить на коммунальные услуги несколько тысяч рублей. И случилось это как раз после того, как они — кто несколько дней, кто больше недели — сидели без тепла. СГК тогда даже обещала провести перерасчёт. Но реальность, что называется, превзошла ожидания.
В управляющих компаниях взлетевшие январские счета объясняют тем, что дома якобы накопили задолженность перед СГК в течение года, поскольку в 2023 году эти платежи начислялись не по фактическому потреблению, а «нормативно». И вот теперь посчитали реальный объем поставленного тепла и требуют покрыть возникшую разницу. Уже в УК ее разбили по квартирам в пропорции к их площади.
В СГК по поводу дома на Сибиряков-Гвардейцев, 1 пояснили, что перерасчет за период отключения дома от тепла там пока не сделан, «хотя СГК все необходимые данные в ТСЖ направила».
— Этот перерасчет должен снизить стоимость платы, а не повысить ее. ТСЖ произвели годовую корректировку платы — она положительная, поэтому сумма к оплате больше чем обычно. За счет годовой корректировки увеличилась и сумма ежемесячного начисления с января 2024 года, — сообщил представитель компании.
Справедливости ради, нужно заметить, что части горожан действительно выставили пониженные счета. Житель одного из домов на проспекте Карла Маркса Дмитрий говорит, что за январь в графе отопление у него вообще стоит «0».
— У нас, правда, и тепла не было почти две недели, даже приходилось эвакуироваться на время к родственникам. Расход электроэнергии вырос почти вдвое, поскольку всё время были включены обогреватели, — говорит он.
У НГС есть свидетельства ещё нескольких горожан, которым так же компенсировали существенную часть платежей за январь. При этом перебои с отоплением были почти у всех, пусть и не столь продолжительные. Например, в доме на Сибиряков-Гвардейцев, где счета за тепло выросли в два с половиной раза,, тепла не было «дня четыре», причём отключали его только после первой аварии.
Проблемы теплоснабжением в Новосибирске не прекращаются. В районе крупной коммунальной аварии, которая произошла 17 января, 6 февраля рано утром опять велись работы, и у жителей окрестных домов не было ни горячей воды, ни отопления.