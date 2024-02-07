Пересчитали в плюс: жители Левобережья после аварий получили счета за отопление — и очень удивились

Жителей дома на улице Сибиряков-Гвардейцев, 1 в феврале были весьма удивлены, когда, открыв приложения для коммунальных платежей (или отправившись в банк), обнаружили, что СГК выставила им за январь счета в два с половиной раза выше, чем они платили за декабрь. Например, владельцы трехкомнатной квартиры площадью чуть больше 70 кв. м оказались должны только за тепло больше 7,6 тысячи рублей — против 3,1 тысячи за декабрь.



Это далеко не единственный такой случай. В редакцию НГС поступило больше десятка сообщений о столь же резком увеличении счетов, с которым столкнулись горожане по всему городу. Где-то рост даже больше, где-то чуть меньше, но в любом случае люди обнаружили, что им нужно дополнительно потратить на коммунальные услуги несколько тысяч рублей. И случилось это как раз после того, как они — кто несколько дней, кто больше недели — сидели без тепла. СГК тогда даже обещала провести перерасчёт. Но реальность, что называется, превзошла ожидания.