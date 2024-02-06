«Буквально в метре от прошлого прорыва»: в районе Ленинского рынка чинят трубу — без тепла более 60 домов

— Снято на улице Петропавловской, где буквально три недели назад бил гейзер. У нас опять с 4 утра нет ни горячей воды, ни отопления. Дома в районе Ленинского рынка. Сказали, что не будет тепла и горячей воды до 12 ночи, — прислала видео читательница НГС Наталья.

