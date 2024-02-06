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Авария в непогоду

«Буквально в метре от прошлого прорыва»: в районе Ленинского рынка чинят трубу — без тепла более 60 домов

На месте работает бригада СГК

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Тепло и горячую воду обещают вернуть сегодня к 20:00

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В Новосибирске в районе крупной коммунальной аварии, которая произошла 17 января, чинят трубу. Об этом в редакцию НГС сообщили несколько читателей. В СГК ответили, что профилактические работы проводятся планово.

— Снято на улице Петропавловской, где буквально три недели назад бил гейзер. У нас опять с 4 утра нет ни горячей воды, ни отопления. Дома в районе Ленинского рынка. Сказали, что не будет тепла и горячей воды до 12 ночи, — прислала видео читательница НГС Наталья.

На ролике видно, что на месте работают бригады СГК.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читательница НГС Наталья

По данным сервиса «Мой Новосибирск», тепла на данном участке нет в 67 домах. Работы должны завершить 6 февраля к 20:00.

Отключение попало в разряд «плановых»

Отключение попало в разряд «плановых»

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— На Петропавловской снова обнаружили прорыв, на улице стоит спецтехника. По разговорам сотрудников, сначала обнаружили прорыв на пешеходном перекрестке, оцепили участок и просили прохожих обходить этот участок стороной и побыстрее. Сейчас техника находится в другом месте, буквально в метре от места прошлого прорыва, — добавил другой читатель НГС.

В СГК объяснили, что работы проводятся планово.

— Проводятся профилактические работы. Чтобы уменьшить неудобства для жителей решено начать работы в 4 утра 6 февраля. Восстановить теплоснабжение планируем в этот же день до 20 часов. После прогрева теплосети ресурс будет восстановлен. На время работ в контуре отключения теплоснабжения будут находиться 68 многоквартирных домов, — объяснили в СГК.

В середине января Рза Рзаев, грузчик с Хилокского рынка, неожиданно стал известен на весь Новосибирск, а потом и на всю страну. Слава пришла к нему после коммунальной аварии, случившейся 17 января в городе на Петропавловской.

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