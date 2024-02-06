Самый известный грузчик: добрался ли Рза Рзаев до родины и куда он потратил деньги — видеоистория

Рза Рзаев, грузчик с Хилокского рынка, неожиданно стал известен на весь Новосибирск, а потом и на всю страну. Слава пришла к нему после коммунальной аварии, случившейся 17 января в городе на Петропавловской. Фотографии отважного мужчины, который переносит через затопленную улицу чужих детей стремительно разлетелись по интернету, а сам Рза неожиданно обнаружил, что стал знаменит.
В домовом чате грузчика благодарят соседи, а впечатленные его подвигом новосибирцы собрали для Рзы подарок на день рождения — больше 70 тысяч рублей. Но тратить деньги на себя мужчина не стал, даже несмотря на то, что давно не видел семью. Неожиданный подарок он перевел в детский дом, а домой в Азербайджан все равно полетел — за свои деньги.
— 2 февраля у моей младшей дочки день рождения, ей исполняется 10 лет, — рассказал Рза. — Обязательно нужно было до этого дня успеть приехать.
Мужчина рассказал о том, как живет его семья, и почему он единственный на перекрестке не растерялся.
Подробно историю самого известного грузчика страны мы рассказывали 19 января. В этот день Рза Рзаев тоже отмечал день рождения.