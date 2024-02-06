Самый известный грузчик: добрался ли Рза Рзаев до родины и куда он потратил деньги — видеоистория

В домовом чате грузчика благодарят соседи, а впечатленные его подвигом новосибирцы собрали для Рзы подарок на день рождения — больше 70 тысяч рублей. Но тратить деньги на себя мужчина не стал, даже несмотря на то, что давно не видел семью. Неожиданный подарок он перевел в детский дом, а домой в Азербайджан все равно полетел — за свои деньги.