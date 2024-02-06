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Авария в непогоду

Самый известный грузчик: добрался ли Рза Рзаев до родины и куда он потратил деньги — видеоистория

Мужчина стал знаменит не только в России, но и за ее пределами

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Историю о том, как Рза попал в Новосибирск и стал самым известным грузчиком страны, он рассказал сам.

Видео: Антон Дигаев / NGS.ru

Рза Рзаев, грузчик с Хилокского рынка, неожиданно стал известен на весь Новосибирск, а потом и на всю страну. Слава пришла к нему после коммунальной аварии, случившейся 17 января в городе на Петропавловской. Фотографии отважного мужчины, который переносит через затопленную улицу чужих детей стремительно разлетелись по интернету, а сам Рза неожиданно обнаружил, что стал знаменит.

Эта фотография уже разошлась по всему миру, а счет изданий, которые опубликовали ее, забыв указать имя фотографа, пошло на второй десяток

Эта фотография уже разошлась по всему миру, а счет изданий, которые опубликовали ее, забыв указать имя фотографа, пошло на второй десяток

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В домовом чате грузчика благодарят соседи, а впечатленные его подвигом новосибирцы собрали для Рзы подарок на день рождения — больше 70 тысяч рублей. Но тратить деньги на себя мужчина не стал, даже несмотря на то, что давно не видел семью. Неожиданный подарок он перевел в детский дом, а домой в Азербайджан все равно полетел — за свои деньги.

— 2 февраля у моей младшей дочки день рождения, ей исполняется 10 лет, — рассказал Рза. — Обязательно нужно было до этого дня успеть приехать.

Мужчина рассказал о том, как живет его семья, и почему он единственный на перекрестке не растерялся.

Подробно историю самого известного грузчика страны мы рассказывали 19 января. В этот день Рза Рзаев тоже отмечал день рождения.

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