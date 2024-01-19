«Детям страшно, а я ведь сам отец»: как простой грузчик Рза Рзаев спасал людей в потоке кипятка — он рассказал, почему не мог иначе

«Я маленький, но сила есть»

Эти фотографии стали едва ли не самыми эффектными снимками, сделанными в Новосибирске 17 января — даже на фоне жутких кадров коммунального гейзера, разломанных потоком воды машин и плывущих по фары в воде автомобили. Жилистый мужчина в куртке с капюшоном несет на плече ребенка. А потом другого ребенка — на руках.

В комментариях к первой новости о неравнодушном новосибирце читатели НГС заявили (причем, кажется, почти без иронии), что хотели бы видеть человека на снимке своим мэром, ведь он точно делает что-то полезное, и вообще — настоящий герой. Правда, сам мужчина считает, что ничего героического он не делал.

