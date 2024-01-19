«Детям страшно, а я ведь сам отец»: как простой грузчик Рза Рзаев спасал людей в потоке кипятка — он рассказал, почему не мог иначе

Вечером 17 января на улице Плахотного в Ленинском районе Новосибирска произошло коммунальное ЧП. Проложенная 61 год назад труба не выдержала морозов и прорвалась. Фонтан кипятка, по свидетельствам очевидцев, доставал до 7 этажа, а ближайшие дороги моментально превратились в реки, причем горячие. В ходе ЧП пострадали 14 человек, троих из них госпитализировали в ожоговой центр. Кажется, что ничего хорошего на этом фоне произойти просто не может, но оказалось иначе: в Новосибирске появился настоящий народный герой. Житель Ленинского района Рза Рзаев Исмаил оглу сначала построил импровизированную переправу через затопленный перекресток Пархоменко и Троллейной, а потом помогал воспользоваться ей тем, кто боялся пройти самостоятельно. Детей и вовсе нес на руках. Мы поговорили с Рзой и узнали, почему он не смог оставить без помощи чужих детей, чем занимается в Новосибирске и как отреагировала на его неожиданную известность в Новосибирске его семья.
«Я маленький, но сила есть»
Эти фотографии стали едва ли не самыми эффектными снимками, сделанными в Новосибирске 17 января — даже на фоне жутких кадров коммунального гейзера, разломанных потоком воды машин и плывущих по фары в воде автомобили. Жилистый мужчина в куртке с капюшоном несет на плече ребенка. А потом другого ребенка — на руках.
В комментариях к первой новости о неравнодушном новосибирце читатели НГС заявили (причем, кажется, почти без иронии), что хотели бы видеть человека на снимке своим мэром, ведь он точно делает что-то полезное, и вообще — настоящий герой. Правда, сам мужчина считает, что ничего героического он не делал.
— Я с работы ехал, вышел и смотрю: что-то народу много, — рассказал он НГС. — Спрашиваю: «Что случилось?» А там труба взорвалась. Впереди туман, просто ужасный, и дети. Кто с мамами, кто-то без, и им страшно. А я ведь сам отец.
Мужчину зовут Рза Рзаев Исмаил оглу, в Новосибирск он приехал из Азербайджана. По-русски говорит не очень грамотно, но абсолютно понятно — живет здесь уже больше 13 лет. Сначала жил с семьей, потом жена и дети вернулись на родину — жизнь в столице Сибири затратная. Увидев перепуганных школьников, Рза в первую очередь подумал, что в такой ситуации могли оказаться его собственные дочки, и немедленно начал действовать.
— Я знал, что рядом Ленинский рынок, а на нем палеты есть. Принес их и сделал дорогу, как мост. Детей на плечо брал и переходил. Еще женщины были, мужчины, 60 лет, 65 и старше — они не видят, что впереди, не знают, как идти, а я уже знаю дорогу. Даже трех девушек лет 25 перенес, — говорит Рза. — Я маленький, но сила у меня есть. Я рад, что мог помочь, чтобы никто не пострадал.
Среди новосибирцев, которых мужчина переправил через поток, нашлась даже учительница его младшей дочки Елена Ивановна.
Носит тяжести новосибирец профессионально: работает грузчиком на Хилокском рынке. Но в таких условиях ему трудиться еще не приходилось.
— Я не обжегся, не пострадал, но промок до колена, — смеется он. — А дома отопления нет и горячей воды. Но это ничего, я же взрослый человек, а там дети были.
Никакого выходного после вечера на ЧП Рзе оказалось не положено. Точнее, он мог бы не выйти на работу, но труд грузчика оплачивается сдельно, и терять драгоценный заработок он не захотел.
«Сказали: «Папа, ты герой!»
Вопрос о том, прочему ему вообще пришло в голову помогать людям, приходится задавать грузчику с Хилокского рынка несколько раз — похоже, он вообще не понимает, что еще мог сделать. Не просто же пойти домой, на самом деле.
— Меня так воспитали, — наконец неуверенно предполагает он.
Воспитывала Рзу (а заодно его братьев и сестер — всего шестерых детей) его маме пришлось одной — отец рано умер. Но кажется, успевала она не только следить за тем, чтобы сыновья и дочки были сыты, одеты и обуты.
Рассказать родным о происходящем в Новосибирске коммунальном ЧП Рза не успел: они сами узнали о том, что мужчина стал известен, увидев фотографии в соцсетях.
— Это в Instagram* выложили, и они увидели. Дочки позвонили: «Папа, ты молодец, ты герой, ты людей спасал!» — с гордостью рассказывает мужчина. Восхищение 12-летней Рагуи и 9-летней Масумы явно радует его больше, чем восхищение целого города.
По семье он скучает: с тех пор, как жена с детьми вернулись в Азербайджан, видеться с близкими ему удается совсем не часто. В последний раз — больше семи месяцев назад. Но поездки обходятся недешево, а гражданства у Рзы нет — только вид на жительство.
В итоге день рождения самому известному грузчику придется праздновать в одиночестве. Или со всем Новосибирском — как посмотреть. 19 января Рзе Рзаеву исполняется 45 лет.
Коммунальное ЧП 17 января стало еще более серьезным, чем предыдущая авария, оставившая без отопления едва ли не половину левого берега. Весь вечер редакция НГС следила за ее ликвидацией, все самое важное мы собрали в одном сюжете.
*Экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ