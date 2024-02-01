«Простые методы уже не действуют»: как в СГК планируют бороться с авариями — на помощь придут роботы

— В любом случае это коррозия. Есть версия, что те перепады температур наружного воздуха тепловые пункты, автоматика, отрабатывали аномальные явления от плюсов к -25 градусам — несколько раз, возможно, такие колебания отражались на всей теплосети. И это могло стать триггером для первой аварии, — рассказал Игорь Лузанов.



Две остальные аварии — последствия первой. При первом дефекте теплосети подверглись серьезному воздействию: давление резко упало, температура была снижена. А когда перезапустили и сеть начала быстро нагреваться, это существенно воздействовало на старые трубы. Как отмечает директор филиала СГК, если бы трубы были в хорошем состоянии, то температурные факторы бы не повлияли.