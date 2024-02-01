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Авария в непогоду

«Простые методы уже не действуют»: как в СГК планируют бороться с авариями — на помощь придут роботы

На левом берегу, возможно, увеличат время гидравлических испытаний

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Три аварии произошли меньше чем за 10 дней

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Жителям Новосибирска, которые попали в зону январский коммунальных аварий, сегодня, 1 февраля, должны прийти счета за отопление с перерасчетом. Об этом на сессии областного заксобрания рассказал директор Западно-Сибирского филиала СГК Игорь Лузанов. Глава филиала выступил с отчетом о причинах аварии и озвучил планы на их предотвращение в дальнейшем.

Какие могут быть причины?

В следующие 10 лет в теплосети планируют вложить больше <nobr class="_">25 миллиардов</nobr>

В следующие 10 лет в теплосети планируют вложить больше 25 миллиардов

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Игорь Лузанов, директор Западно-Сибирского филиала СГК, отметил, что сейчас специалисты компании не могут провести обследование и сделать точные выводы. Пока у специалистов нет доступа к вырезанным кускам труб — их забрали на время расследования.

— В любом случае это коррозия. Есть версия, что те перепады температур наружного воздуха тепловые пункты, автоматика, отрабатывали аномальные явления от плюсов к -25 градусам — несколько раз, возможно, такие колебания отражались на всей теплосети. И это могло стать триггером для первой аварии, — рассказал Игорь Лузанов.

Две остальные аварии — последствия первой. При первом дефекте теплосети подверглись серьезному воздействию: давление резко упало, температура была снижена. А когда перезапустили и сеть начала быстро нагреваться, это существенно воздействовало на старые трубы. Как отмечает директор филиала СГК, если бы трубы были в хорошем состоянии, то температурные факторы бы не повлияли.

Также Лузано назвал две корневые причины аварий: старение системы теплоснабжения и сложная геология левого берега: теплотрассы лежат в воде.

— Было длительное отсутствие ливневой канализации на левом берегу. Многолетнее отсутствие инвестиций. Также повлиять на аварии может некачественное строительство теплосетей и устаревшие технические решения. Усугубила ситуацию закольцованность теплосистемы, — добавил директор филиала.

Закольцованность — это историческая схема для строительства теплосети и одно из требований выживаемости теплоситемы. Сейчас специалисты СГК задумались о том, чтобы развести ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Но для этого сначала надо побороть утечки.

«Повышение надежности тепловых сетей»

Перерасчет СГК сделали за все дни аварии

Перерасчет СГК сделали за все дни аварии

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Сейчас в СГК разработали план, чтобы повысить уровень надежности. В первую очередь специалисты собираются заняться мероприятиями для быстрой локализации, отключения и устранения мест повреждений. Для этого будут устанавливать гидроприводы и выносную арматуру.

— Простые методы уже не действуют. Гидравлические испытания, которые происходят на левом берегу и должны показывать дефекты, не помогают. Испытания делали, но повреждения были. Подходы мы уже поменяли. Два километра обследовали в 2023 году роботом, который дает более точные показатели, — объяснил Игорь Лузанов.

В прошлом году по зоне ТЭЦ-5 проходил робот. В следующем году в СГК запланировали, что робот пройдет 10 километров по трубам левого берега.

— Можем столкнуться с такой историей, что тех 14 дней, которые установлены по закону, нам может не хватить для гидравлических испытаний и устранения дефектов. Поэтому если нам схема не позволит наших потребителей отключить на такой срок, то, возможно, будем с муниципалитетом вести разговор, чтобы на более длительный срок отключать от дома для более детального исследования, — заявил директор филиала СГК.

Как уточнили в пресс-службе СГК, потребители эти изменения заметить не должны.

В планы на улучшение надежности также вошли перекладка теплосетей, разделение контуров левобережья и программа «Надежный левый берег». Под последним имеется ввиду обеспечение циркуляции внутридомовых систем.

— Вложения идут больше в левый берег, чем в правый. Утечки по левому берегу практически равны утечкам по правому берегу, — добавил Игорь Лузанов.

Как во время сессии отметил заместитель губернатора Сергей Сёмка, ЧС показала и проблемы с управляющими компаниями в городе.

— Мы столкнулись с ситуацией, когда оптимизация управляющих компаний дошла до беспредела: больше чем на сто домов работают четыре слесаря. Понятно, что при запуске отопления это фактически был новый запуск, точно так же, как в начале отопительного сезона. Раньше это было около трех недель, сейчас рекорды устанавливаем за десять дней. Но это надо было сделать в течение двух дней и даже одних суток. Я благодарю всех за оказанную помощь в устранении аварии и прошу дальше совместно поработать, в том числе по урегулированию этой ситуации, — подчеркнул Сергей Сёмка.

Точную причину крупной коммунальной аварии на теплосетях левобережья Новосибирска установят в течение двух недель.

Перерасчеты

Из-за аварий в городе ввели режим ЧС

Из-за аварий в городе ввели режим ЧС

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Сотрудники СГК сделали перерасчет в тех домах, которые на прямых договорах, — это 873 дома. При этом еще для 1402 домов перерасчеты учтены и будут направлены в УК и ТСЖ. Завтра, 2 февраля, управляющие компании должны прислать счета.

— Мы, несмотря на то что в некоторых районах отопление было подано сразу после аварий, понимаем, что в домах в этих районах теплоснабжение в квартирах могло быть не в нормативах, взяли весь период с 11 по 20 января. Это первый подход. Безусловно, все перерасчеты делаются в соответствии с действующими решениями правительствами, — отметил

Директор филиала добавил, что СГК планирует дополнительно компенсировать затраты на энергию, потраченную на поддержание нормальных условий в квартирах. Это те, кто обогревался электроэнергией и газовыми плитами. Всего 2242 дома получат перерасчет. Это может быть первый перерасчет.

Сейчас СГК также собирается компенсировать ущерб жителям. Специалисты действуют через старших по домам, которые должны будут собрать и передать информацию УК. Также можно обратиться напрямую в СГК.

В Новосибирске работает специальная комиссия, которая оценивает ущерб. Помимо специалистов СГК, там также есть представители городской власти, управляющих компаний и профессиональные оценщики.

Как рассказали в СГК, всего на сегодняшний день поступило 95 заявок — из них отработано около 37.

Три январские аварии поразили весь город, и многие жители начали беспокоиться из-за состояния тепловых сетей. Обозреватель НГС поговорил с разными экспертами и попытался разобраться, как Новосибирск дошел до такой жизни и что теперь с этим делать.

АварияСГКЗаксобраниеНовосибирск
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