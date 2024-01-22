Согревайся кто может: как работает система теплоснабжения Новосибирска, почему ее лихорадит и что делать — разбор

О том, что тепловые сети в Новосибирске находятся в плачевном состоянии, говорилось давно. Но, когда аварии стали случаться одна за другой, эти предупреждения перестали выглядеть как какое-то нагнетание. Напротив, становится очевидно, что проблемой нужно заниматься уже сегодня. И решения не получится добиться очередным ремонтом.



От независимости к монополии

Исторически система отопления в Новосибирске (как и везде в СССР) была построена по принципу отдельных контуров. Каждая ТЭЦ отапливала свой участок города, кроме того, в системе действовало достаточно большое количество локальных котельных, которые отвечали за отдельные жилмассивы, не говоря уже о промышленных предприятиях, где, как правило, была самостоятельная система отопления. Свои котельные были и на отдельных объектах — прежде всего в крупных больницах. Такая система действовала по принципу внутренних переборок в корабле, где пробоина в одном месте не приводит к затоплению всего трюма.

