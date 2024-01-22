Согревайся кто может: как работает система теплоснабжения Новосибирска, почему ее лихорадит и что делать — разбор

В этом январе Новосибирск столкнулся с беспрецедентными отключениями тепла, затронувшими сотни многоквартирных домов. У этих аварий могут быть конкретные виновники, но простой поиск козла отпущения в виде какого-нибудь технического сотрудника или управленца среднего звена не даст ничего для предотвращения таких происшествий в будущем. Обозреватель НГС попытался разобраться, как Новосибирск дошел до такой жизни и что теперь с этим делать.
Мощные прорывы теплотрассы произошли с разницей в неделю сначала на улице Плахотного, а потом на Петропавловской. В первый раз тепло и горячая вода пропали в большинстве домов Ленинского и Кировского районов, и полное восстановление теплоснабжения по сути так и не случилось. Следующий прорыв теплотрассы случился раньше этого. Отключения были уже не столь масштабны, но часть домов по сути сидела без тепла уже неделю. На следующий день произошла третья авария. В городе ввели режим ЧС, и полномочия по контролю за устранением последствий аварий забрал на себя у города регион. Как говорят, у губернатора Андрея Травникова лопнуло терпение.
О том, что тепловые сети в Новосибирске находятся в плачевном состоянии, говорилось давно. Но, когда аварии стали случаться одна за другой, эти предупреждения перестали выглядеть как какое-то нагнетание. Напротив, становится очевидно, что проблемой нужно заниматься уже сегодня. И решения не получится добиться очередным ремонтом.
От независимости к монополии
Исторически система отопления в Новосибирске (как и везде в СССР) была построена по принципу отдельных контуров. Каждая ТЭЦ отапливала свой участок города, кроме того, в системе действовало достаточно большое количество локальных котельных, которые отвечали за отдельные жилмассивы, не говоря уже о промышленных предприятиях, где, как правило, была самостоятельная система отопления. Свои котельные были и на отдельных объектах — прежде всего в крупных больницах. Такая система действовала по принципу внутренних переборок в корабле, где пробоина в одном месте не приводит к затоплению всего трюма.
После приватизации ТЭЦ перешли в частные руки и постепенно оказались в руках одного собственника. Тепловые сети (то есть трубы, по которым горячая вода распределяется по потребителям) остались в руках города, что всегда было поводом для споров и взаимных претензий. У городов не было средств для замены теплосетей, а поставщики энергии объясняли нежелание финансировать эту работу отчасти тем, что, дескать, зачем нам ремонтировать имущество, которое нам не принадлежит. Тогда стали появляться концессии.
Первые концессионные соглашения с городом «Сибэко» (еще до покупки Сибирской генерирующей компанией) заключила в Новосибирске в 2017 году. Концессии было две — одна на котельные, другая на трассы, которые к ним прилегают. Мэрия тогда передала компании 26 объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения: котельные и теплосети Новосибирска, Пашино и ОбьГЭСа со всем их имуществом.
«Сибэко» входит в состав Сибирской генерирующей компании (СГК), но остается отдельным юридическим лицом, сохранившим название. Выручка «Сибэко» — 38,3 миллиарда рублей. Чистая прибыль — 4,8 миллиарда рублей. Управлением «Сибэко» занимается СГК, которая, в свою очередь, принадлежит АО «СУЭК». Практически
Предполагалось, что концессионер должен потратить на реконструкцию котельных до 481,3 миллиона рублей, а на теплосети — до 173,8 миллиона рублей. В 2021 году мэрия расторгла концессию, но через год подписала с энергетиками новый договор. По новому соглашению, которое будет действовать до конца 2032 года, концессионер обязан вложить в муниципальные объекты теплоснабжения и в создание новых почти 5 миллиардов рублей. При этом реконструированные и новые сооружения останутся в муниципальной собственности.
Конец котельным
После покупки новосибирской энергосистемы корпорацией СГК новый владелец решил заняться оптимизацией. Она, в частности, вылилась в закрытие или вывод в резерв убыточных локальных котельных. Объяснялось это стремлением повысить эффективность энергосистемы (крупное производство действительно снижает себестоимость) и желанием сократить количество дымящих труб. Заместитель генерального директора по строительству и ремонтам Новосибирской теплосетевой компании СГК Алексей Заковоротных в 2021 году объяснял, что котельные выводятся «в запас» на случай внештатных ситуаций и пиковых нагрузок.
Основной поставщик тепла в Новосибирске — компания «НТСК». По данным «Контур.Фокуса», компания создана в августе 2018 года. Конечные владельцы — АО «Сибирская Генерирующая компания» и АО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания». По итогам 2022 года компания заработала 10,4 миллиарда рублей, чистая прибыль составила 314,7 миллиона рублей. Основная деятельность компании — передача пара и горячей воды (тепловой энергии). Новосибирская теплосетевая компания имеет статус единой теплоснабжающей организации города.
В реальности всё оказалось несколько сложнее. Одиночные котельные, оснащенные новым оборудованием, могли получать тепло с приемлемой себестоимостью, при этом у них не было таких расходов, как у энергетического монополиста. Как отдельный бизнес такая котельная, может быть, и не была бы особенно прибыльной, но в составе предприятия, которое обслуживает целый микрорайон или жилмассив, могла выйти и существенная экономия. Энергетики же справедливо воспринимали такие предприятия как конкурентов.
Пример такого противостояния до сих пор можно наблюдать в микрорайоне Плющихинском, где застройщик — компания «Дискус» — подключила дома к собственной котельной. СГК вот уже несколько лет добивается того, чтобы перевести дома на собственные сети. В этом противостоянии были уже и решения прокуратуры, и длительные судебные тяжбы.
В прошлом году СГК переключила на свои сети микрорайон Стрижи, который отапливался собственной котельной. Всего изменение системы снабжения теплом коснулось там восьмидесяти домов. Часть жителей даже собирала подписи против этого, но повлиять на решение так и не смогли.
У строительства отдельных котельных есть, безусловно, плюсы и минусы, но в тех немногих домах, где они были, отключений не случилось. Так, например, в Северо-Чемском жилмассиве два сравнительно новых жилых дома (Герцена, 11\1 и 11\2) отапливаются именно такой небольшой газовой котельной, которая для большей безопасности еще и построена на некотором отдалении от дома. И никаких перебоев с отоплением и горячей водой там не было. Хотя весь микрорайон, построенный еще в советское время, замерзал вместе со всем Левобережьем.
Дело не только в трубах
После первой аварии 11 января представители СГК опубликовали фото поврежденной трубы, указав, что она была уложена еще в 1974 году. Следующий прорыв случился на теплопроводе, который оказался еще старше — 1961 года. Таким образом, главной причиной аварий выглядят старые сети. Собственно, договоры о концессии и заключались с СГК для того, чтобы энергетический монополист занялся заменой наиболее важных участков. Работа эта ведется, но городское хозяйство слишком ветхое и большое, чтобы поменять всё быстро.
Руководитель строительной компании «Химметал» Евгений Гаврилов считает, что для обновления тепловых сетей нужно прямое финансирование из федерального бюджета. Деньги, по его мнению, найти можно, это вопрос выставления приоритетов:
— А то у нас много на что деньги тратятся — строительство коллайдеров, новых мостов. А трубы заменить, чтобы люди зимой не мерзли, денег нет.
По мнению Гаврилова, привлечение средств для замены старых сетей за счет повышения тарифов упирается в отсутствие прозрачности их дальнейшего использования. Чтобы в принципе вести об этом разговор, нужно иметь четкое представление о том, какие сети и в каком объеме в Новосибирске нужно менять в первую очередь. И уже исходя из понимания ситуации думать о том, каким именно образом ее решать.
Однако, проблема, судя по всему, не только в старых трубах. Общественный активист Евгений Митрофанов, который много занимался проблемой теплоснабжения, считает, что дело в самой схеме энергоснабжения, на которую перешел Новосибирск.
— Производство тепла для СГК — не основной, а сопутствующий бизнес. Основные доходы приносит производство электроэнергии. Для увеличения эффективности турбин сети закольцевали, и сейчас на всём Левом берегу по сути один большой контур. И система разбалансировалась, поскольку она изначально проектировалась для работы в других условиях. Для того, чтобы система в ее нынешнем виде работала стабильно, ей нужна постоянная тонкая балансировка: где-то повышать давление, где-то понижать, иначе подобные прорывы неизбежны, — считает Митрофанов.
Проблема при этом каждый год усложняется, поскольку активное строительство жилья заставляет подключать к старым сетям всё новые жилые массивы, которые увеличивают нагрузку еще больше. Теоретически развязывать этот узел может начать сама СГК в координации с мэрией. Но при участии федерального финансирования.
Чтобы понимать весовые категории сторон, стоит вспомнить, что только чистая прибыль АО «СУЭК» (материнская компания СГК) в 2022 году превысила
Что же делать
Архитектор Андрей Буслаев указывает на то, что нынешняя ситуация является следствием того устройства общества, которое сложилось еще в СССР и во многом сохраняется сегодня.
— Несколько поколений привыкли жить во всё более многоквартирных домах, отдавая все опции управления управляющим компаниям, исходя из максимального личного комфорта, основанного на отказе от своей ответственности от повседневных функций (тепло, вода, газ, свет, канализация). «Мы вам квадратные метры — вы нам управление вашей жизнью» за небольшой (по возможности) прайс, — рассуждает Буслаев.
По его мнению, пока наиболее реалистичным выходом выглядит децентрализация теплоснабжения. Устройство мини-котельных, работающих на кварталы или небольшие жилые комплексы.
— На острие этого вопроса находятся девелоперы территорий и крупные застройщики. Теперь, возможно, об этом задумаются и потребители, покупатели квартир, голосующие рублем за устройство городской среды. А теперь еще и здоровьем. Отопление замерзающего — дело рук самого замерзающего, — считает Буслаев.
Как это бывает еще
Центральное отопление — наследие советской системы. В других странах всё устроено иначе — в других системах тоже есть и плюсы, и безусловные минусы. Так, за рубежом, даже если в многоквартирном доме есть какая-то общая система отопления, жильцы сами решают, до какой температуры они хотят нагреть своё жилье и стоит ли это сопряженных с этим расходов. Бывший новосибирец Александр Ничепорович, живущий сейчас в Бостоне (США), говорит, что в северных штатах в квартирах и домах зимой бывает довольно прохладно:
— Когда холодает, люди просто одеваются потеплее, спят в пижамах, используют электрические одеяла. У меня на первом этаже +20, в спальнях на втором +16.
По словам Александра, отопление в Бостоне для разных типов строений может отличаться, но в любом случае каждый дом или жилой комплекс автономен. Многоэтажки отапливаются газом, в каждом доме есть котельная. Есть в центре города несколько «паровых фабрик», которые вырабатывают пар для отапливания небоскребов. В частных домах отопление только индивидуальное. Это могут быть газовые котлы либо котлы, работающие на солярке, некоторые используют электрические сплит-системы. Удовольствие это недешевое, отопление частного дома стоит
Кроме того, в каждом частном доме есть камины. В супермаркетах продаются дрова, можно купить связку и, в общем-то, греться от камина. Или использовать доски от палет, которые вообще можно брать бесплатно: их выставляют около некоторых малых предприятий на обочине с надписью Free, рассказывает Александр.
Живущая сейчас в Торонто выпускница НГУ Юлия Альбова говорит, что отопление в их доме автономное — стоит электрическая «печка», которая нагревает воздух, и вентилятор гоняет его по всему дому. Та же система летом воздух охлаждает.
— Не идеально, потому что в доме всегда очень сухо и тепло зависит от того, сколько в комнате вентиляционных отверстий, но мерзнуть пока не приходилось. Впрочем, за 5 лет в этом городе и морозов ни разу не было, -20 максимум раз за зиму, — говорит Юлия.
Юлия затруднилась назвать отдельно сумму за отопление, поскольку «печка» работает от электричества. Но разница в ежемесячных платежах между холодными и теплыми месяцами, по ее словам, составляет порядка 30–40 канадских долларов (2000–3300 рублей по курсу ЦБ). В эту сумму входит и дополнительное освещение, которое зимой включается раньше и отключается позже.
По словам Александра Ничепоровича, в последнее время появился и такой способ обогрева, как биогенераторы. Их используют некоторые супермаркеты, которые утилизируют таким образом испорченные продукты.
В целом же нам всем нужно привыкать, что, каковы бы ни были заявления и обещания, решать свои проблемы порой придется самостоятельно. Индивидуальным выходом для конкретного горожанина может быть, например, покупка газовых обогревателей для помещений. Цены на устройства, которые действительно могут поддерживать тепло в небольшой квартире, начинаются где-то с 7 тысяч рублей. Как показывает практика, электрические камины могут оказаться бесполезны, если их начнут включать все. Возможности электрических сетей тоже ограничены. А газа, вроде бы, в России должно хватить на всех.
Нынешние ЧП отличаются частотой и количеством оставленных без тепла домов. Но сами по себе такие происшествия случались и ранее. Однако, похоже, что никто так понес за них наказания, пишет в своем обзоре аварий последних лет журналист Анна Скок.