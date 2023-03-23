«Дискус» и «дочка» СГК полгода решали, кто будет отапливать Плющихинский жилмассив — кто в итоге победил

Арбитражный суд Новосибирска запретил ООО «Дискус плюс» препятствовать «дочке» Новосибирской теплосетевой компании подключать многоэтажки Плющихинского жилмассива к теплосетям. Отапливать дома теперь будет
Конфликт между Новосибирской теплосетевой компанией и ООО «Дискус плюс» начался накануне отопительного сезона 2022–2023 года, когда горожан подключили к новой котельной, возведенной компанией, аффилированной, по данным СГК, с группой компаний «Дискус».
Энергетики обратились в суд, чтобы переподключить местных жителей обратно к коммуникациям СГК, но, несмотря на обеспечительный судебный акт, процесс проходил трудно. Жители Плющихи на 12 часов остались без тепла и горячей воды, возле котельной дежурили судебные приставы.
— Анализ фактического потребления тепловой энергии на Плющихинском жилмассиве в отопительном сезоне 2021–2022 гг. показал недостаточную для его жителей производительность установленных котлов энергообъекта на месте магазина. Риск был и для других горожан: нарушение схемы теплоснабжения могло привести к возникновения порывов на трубопроводах, — прокомментировали причину обращения в суд в СГК.
Как рассказали в компании, переподключение произошло еще в середине октября, теперь же суд закрепил право НТСК выполнять свои обязательства.
Иначе оценили решение суда в группе компаний «Дискус».
— Решение носит сугубо технический характер, на расстановку сил не влияет, будет обжаловано, — прокомментировала юрист «Дискуса» Ольга Черепанова.
По данным сервиса «Контур.Фокус», в ГК «Дискус» входят строительные компании, торговые, архитектурные, фирмы по созданию дверей и окон, а также компании, специализирующиеся на производстве бетона. Есть и управляющие, и ресурсоснабжающие компании, даже свой провайдер для микрорайонов, построенных ГК «Дискус».
Ранее НГС писал о том, что «Дискус» взыскал с мэрии Новосибирска 400 тысяч рублей за строительство дорог.