«Дискус» через суд взыскал с мэрии Новосибирска почти 400 миллионов рублей за дороги

Мэрия Новосибирска проиграла крупную сумму в судебных разбирательствах с застройщиком ООО «Дискус-Строй». Еще в мае 2021-го на сайте Арбитражного суда НСО появилась информация о ряде делопроизводств по взысканию долгов с застройщика, истцом в которых выступала мэрия. По одному из этих дел «Дискус» решил подать встречный иск и выиграл почти 400 миллионов рублей.

В мае 2021 года городская мэрия подала в суд на ООО «Дискус-Строй» для взыскания 29,1 миллиона рублей долга и пени по договору аренды земельного участка. В августе застройщик подал встречный иск — о взыскании 309,8 миллиона за «неосновательное обогащение» мэрией, которая приобрела и использовала построенные компанией дороги.