«Дискус» через суд взыскал с мэрии Новосибирска почти 400 миллионов рублей за дороги

Мэрия Новосибирска проиграла крупную сумму в судебных разбирательствах с застройщиком ООО «Дискус-Строй». Еще в мае
В мае 2021 года городская мэрия подала в суд на ООО «Дискус-Строй» для взыскания 29,1 миллиона рублей долга и пени по договору аренды земельного участка. В августе застройщик подал встречный иск — о взыскании 309,8 миллиона за «неосновательное обогащение» мэрией, которая приобрела и использовала построенные компанией дороги.
Речь идет о дорогах, расположенных на улицах Лобова (стоимость 51,6 миллиона рублей), Татьяны Снежиной (160,9 миллиона), Виктора Шевелева (64,8 миллиона), Виталия Потылицина (84,5 миллиона) и Высоцкого (33,6 миллиона).
При этом по улице Татьяны Снежиной проходит 10 муниципальных маршрутов общественного транспорта, а по Виктора Шевелева — три маршрута муниципальных автобусов и два маршрутных такси. По данным суда, компенсация за использование этих дорог компании выплачена не была.
— Утвержденные муниципальные программы предусматривали создание мэрией города Новосибирска (муниципальными предприятиями и иными уполномоченными организациями) инженерно-коммунального и транспортного обеспечения территории, данные обязательства в установленный срок исполнены не были. ООО «Дискус-Строй», осознавая, что отсутствие дорог, сетей коммунального обеспечения не позволяет ввести объекты жилищного строительства в установленные сроки и создает угрозу неисполнения обязательств перед жилищно-строительными кооперативами, которые непосредственно осуществляли строительство, и их членами — гражданами, вложившими денежные средства для приобретения права на жилые помещения, было вынуждено самостоятельно произвести строительство инженерных коммуникаций и дорог общего пользования, — говорится в материалах суда.
Таким образом, областной Арбитражный суд удовлетворил оба иска. С ООО «Дискус-Строй» в пользу мэрии взыскали задолженность по арендной плате в сумме 29,1 миллиона рублей (в том числе неустойка). По встречному иску застройщика мэрия должна выплатить компании 395,7 миллиона рублей.
Мэрия Новосибирска 21 декабря опубликовала список должников по аренде городской земли — в него вошли 239 компаний. В том числе ООО «Дискус-Строй». После обнародования этого списка директор и собственник группы «Дискус» Алексей Джулай ответил на претензии по долгам.