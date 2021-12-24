Мэрия обновила список должников по аренде земли — в топ-5 есть изменения

Мэрия Новосибирска 21 декабря опубликовала список должников по аренде городской земли — в него вошли 239 компаний. Год назад их было 543. Большая часть должников или уже признана банкротами, или проходит процедуру банкротства. С полным перечнем можно ознакомиться в документе.



При этом в топ-5 компаний по объему долга есть изменения: если раньше юрлиц с долгом свыше 100 миллионов рублей было пять, то теперь четыре — из списка выбыло ООО «Трест 43». В остальном короткий список юрлиц, каждое из которых задолжало более 100 миллионов рублей, тот же — это ООО «ДИСКУС-строй» и три банкрота: ОАО НПО «Сибсельмаш», ООО НСК «Авантаж» и ООО «ДЖН».