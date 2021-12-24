Мэрия обновила список должников по аренде земли — в топ-5 есть изменения

Мэрия Новосибирска 21 декабря опубликовала список должников по аренде городской земли — в него вошли 239 компаний. Год назад их было 543. Большая часть должников или уже признана банкротами, или проходит процедуру банкротства. С полным перечнем можно ознакомиться в документе.
При этом в топ-5 компаний по объему долга есть изменения: если раньше юрлиц с долгом свыше 100 миллионов рублей было пять, то теперь четыре — из списка выбыло ООО «Трест 43». В остальном короткий список юрлиц, каждое из которых задолжало более 100 миллионов рублей, тот же — это ООО «ДИСКУС-строй» и три банкрота: ОАО НПО «Сибсельмаш», ООО НСК «Авантаж» и ООО «ДЖН».
Конкретные суммы задолженности не указаны. Журналист НГС направила в мэрию Новосибирска запрос с просьбой уточнить фактические задолженности застройщиков.
По данным «Контур.Фокуса», на счету каждой из пятерки компаний десятки проигранных судебных разбирательств с городскими властями, которые связаны с невыполнением условий договоров аренды.
Например, к «ДИСКУС-строю» (входит в ГК «Дискус» депутата Горсовета Алексея Джулая, строит одни из крупнейших городских жилмассивов: «Плющихинский» и «Просторный») мэрия подала 46 исков на 594 миллиона рублей, 22 из них на 328 миллионов застройщик частично проиграл, еще по 12 на 192 миллиона исход определить не удалось.
К НПО «Сибсельмаш» (в прошлом — крупнейшее машиностроительное предприятие региона, с 2012 года находится в стадии ликвидации) городские власти подали в общей сложности 113 исков на 321 миллион рублей, из них по договорам по имущественным правам — 49 исков на 200 миллионов рублей. Предприятие частично проиграло все, последний — в сентябре 2021 года.
Компания НСК «Авантаж» (достраивала в Новосибирске долгострой на улице Связистов, 154, но с 2017 года сама в банкротстве), согласно данным арбитража, получила от мэрии всего три иска на 106 миллионов, но уже давно, и дела были прекращены. Судя по всему, с долгами застройщик так и не рассчитался.
Компания «ДЖН» («Доступное жилье Новосибирск» Вадима Варвянского строило жилой район «Новомарусино», сегодня компания признана банкротом, сам он летом попал в СИЗО), согласно данным арбитража, получила от мэрии 42 иска на 99 миллионов рублей, 25 из них — по договорам по имущественным правам на 74 миллиона, проиграла все. Какова реальная сумма долга, неизвестно — очевидно, выше 100 миллионов рублей.
Год назад эксперты объясняли, что публикация подобных списков — мера неэффективная, а НГС подсчитал, на что можно было бы потратить неполученные выплаты.
23 декабря в департаменте мэрии по земельным и имущественным отношениям прошли обыски. В мэрии предположили, что они могли быть связаны с задолженностью группы «Дискус» по аренде, но в прокуратуре это опровергли. Анатолий Локоть не назвал причину обысков, но сообщил, что в департаменте изъяли некоторые документы по требованию Следственного комитета.