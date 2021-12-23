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Силовики нагрянули с обысками в департамент мэрии Новосибирска — что об этом известно

В здании работают полиция и следователи

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Силовики пока не комментируют обыски

Силовики пока не комментируют обыски

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Сегодня днем, 23 декабря, начался обыск в Департаменте земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска. По предварительной информации, это связано с долгами крупного застройщика за аренду земли.

— Мероприятия проводят сотрудники регионального МВД и СК, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

По информации источника «Тайги.Инфо», оперативные мероприятия проходят также в квартире, кабинете и на даче начальника департамента Георгия Жигульского.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области и Следственного комитета. На момент публикации ответ не поступил.

Департамент земельных и имущественных отношений находится на Красном проспекте, 50. Подразделением руководит Георгий Жигульский.

В начале декабря обыски прошли в учреждении, подведомственном Министерству культуры НСО. Дело связано с присвоением зарплат сотрудников.

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