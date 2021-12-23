Силовики нагрянули с обысками в департамент мэрии Новосибирска — что об этом известно

Сегодня днем, 23 декабря, начался обыск в Департаменте земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска. По предварительной информации, это связано с долгами крупного застройщика за аренду земли.
— Мероприятия проводят сотрудники регионального МВД и СК, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.
По информации источника «Тайги.Инфо», оперативные мероприятия проходят также в квартире, кабинете и на даче начальника департамента Георгия Жигульского.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области и Следственного комитета. На момент публикации ответ не поступил.
Департамент земельных и имущественных отношений находится на Красном проспекте, 50. Подразделением руководит Георгий Жигульский.
В начале декабря обыски прошли в учреждении, подведомственном Министерству культуры НСО. Дело связано с присвоением зарплат сотрудников.