«Были изъяты некоторые документы»: Анатолий Локоть прокомментировал обыски в мэрии Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции по итогам года прокомментировал обыски, которые прошли
Локоть причину обысков не назвал. Он сказал, что причину может назвать Следственный комитет Новосибирска.
— Масштаб этих следственных действий был значительно уже. Никаких обысков на квартире, на даче не проводилось. Были изъяты некоторые документы, которые интересовали Следственный комитет, и мы их предоставили. Всё, что от нас зависит, мы сотрудничаем со следственными органами, — прокомментировал Анатолий Локоть.
Напомним, что сразу после обысков пресс-центр администрации сообщил, что эти действия связаны с «Дискусом», прокурор города Роман Сивак эту информацию опроверг.
21 декабря в Центральном районном суде постановили временно отстранить от должности директора Центра креативных индустрий и известного новосибирского шоумена Виктора Буланкина. Подозреваемый в мошенничестве чиновник согласился побеседовать с НГС об обстоятельствах уголовного преследования.