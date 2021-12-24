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«Были изъяты некоторые документы»: Анатолий Локоть прокомментировал обыски в мэрии Новосибирска

Обыски прошли в департаменте земельных и имущественных отношений мэрии

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Причина проверки всё еще неизвестна

Причина проверки всё еще неизвестна

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции по итогам года прокомментировал обыски, которые прошли 23 декабря в департаменте земельных и имущественных отношений мэрии. НГС вчера связывался с мэрией, МВД, СК и прокуратурой, чтобы выяснить причины процессуальных действий. Полученная информация оказалась противоречивой.

Локоть причину обысков не назвал. Он сказал, что причину может назвать Следственный комитет Новосибирска.

— Масштаб этих следственных действий был значительно уже. Никаких обысков на квартире, на даче не проводилось. Были изъяты некоторые документы, которые интересовали Следственный комитет, и мы их предоставили. Всё, что от нас зависит, мы сотрудничаем со следственными органами, — прокомментировал Анатолий Локоть.

Напомним, что сразу после обысков пресс-центр администрации сообщил, что эти действия связаны с «Дискусом», прокурор города Роман Сивак эту информацию опроверг.

21 декабря в Центральном районном суде постановили временно отстранить от должности директора Центра креативных индустрий и известного новосибирского шоумена Виктора Буланкина. Подозреваемый в мошенничестве чиновник согласился побеседовать с НГС об обстоятельствах уголовного преследования.

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