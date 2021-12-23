Мэрия связала обыски с позицией прокуратуры по долгам «Дискуса» — прокурор Новосибирска это опроверг

Сегодня днем, 23 декабря, прошли обыски в Департаменте земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска. НГС связался с мэрией, МВД, СК и прокуратурой, чтобы выяснить причины процессуальных действий. Полученная информация оказалась противоречивой.
Вот как обыски прокомментировал пресс-центр администрации:
— На прошлой неделе в мэрию Новосибирска поступил протокол совещания, подписанный прокурором города, в котором ставится задача: до 24 декабря заключить с юридическими лицами «Дискуса» мировые соглашения с целью отзыва исполнительных листов. Проводимые оперативные мероприятия, предположительно, связаны с проверкой реализации соответствующих предписаний прокуратуры.
НГС связался с прокурором Новосибирска Романом Сиваком, чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию.
— Действительно, у нас состоялось рабочее совещание по теме невыплат застройщиками долгов за землю муниципалитету. Однако никаких предписаний от прокуратуры города не выдавалось. Так что это не имеет отношения к уголовному делу, ход и следствие которого я не комментирую — это вне моих полномочий. За актуальной информацией рекомендую обращаться в Следственный комитет, — заявил НГС Сивак.
Источники НГС утверждают, что в обысках были задействованы не только сотрудники СКР, но и МВД. В пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области НГС сообщили, что уточняют информацию об участии их сотрудников в обысках. В пресс-службе СУ СК РФ на момент публикации отказались комментировать обыск, пообещав уточнить информацию и ответить позднее.
Издание «Тайга.инфо» сегодня напомнило о том, что депутат горсовета Новосибирска Александр Бурмистров предложил вынести на сессию вопрос о долгах ГК «Дискус» перед бюджетом и обвинил УФССП по Новосибирской области в бездействии по взысканию задолженности по решениям суда. Он связал это, в частности, с тем, что управляющую компанию «Плющихинский» возглавил бывший заместитель главного судебного пристава региона Анатолий Лебединский. По сведениям депутата горсовета Игоря Украинцева, общая задолженность арендаторов земли оценивается в 4 миллиарда, а «Дискус» — один из крупнейших должников.
Пресс-секретарь ГК «Дискус» Юлия Сурнина не смогла оперативно прокомментировать НГС информацию об обысках и их возможной связи с долгами застройщиков, попросив письменный запрос (направлен).
Согласно информации «Контур.Фокус», Алексей Джулай является владельцем или директором 85 юридических лиц и руководителем 25 (большинство из них входят в ГК «Дискус» и имеют в своем названии «Дискус»). Среди них — строительные компании, торговые, рыболовные, архитектурные, фирмы по созданию дверей и окон, специализирующиеся на производстве бетона. Есть и управляющие и ресурсоснабжающие компании, даже свой провайдер для микрорайонов, построенных ГК «Дискус». Является депутатом горсовета, входит в депутатское объединение «Единой России». Возглавляет Новосибирскую областную федерацию дзюдо.
Среди построенных «Дискусом» жилмассивов — «Плющихинский» и «Просторный». Их регулярно критикуют, особенно столичные блогеры, в том числе Илья Варламов и Алексей Навальный. Но квартиры в них остаются востребованными, а их жители продолжают выбирать Алексея Джулая депутатом. Аналитик строительного рынка Сергей Николаев в своей колонке объяснил, почему это происходит.