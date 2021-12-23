Мэрия связала обыски с позицией прокуратуры по долгам «Дискуса» — прокурор Новосибирска это опроверг

Сегодня днем, 23 декабря, прошли обыски в Департаменте земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска. НГС связался с мэрией, МВД, СК и прокуратурой, чтобы выяснить причины процессуальных действий. Полученная информация оказалась противоречивой.



Вот как обыски прокомментировал пресс-центр администрации:



— На прошлой неделе в мэрию Новосибирска поступил протокол совещания, подписанный прокурором города, в котором ставится задача: до 24 декабря заключить с юридическими лицами «Дискуса» мировые соглашения с целью отзыва исполнительных листов. Проводимые оперативные мероприятия, предположительно, связаны с проверкой реализации соответствующих предписаний прокуратуры.

