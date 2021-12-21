Новосибирского шоумена Виктора Буланкина отстранили от Центра креативных индустрий из-за уголовного дела

21 декабря в Центральном районном суде постановили временно отстранить от должности директора Центра креативных индустрий и известного новосибирского шоумена Виктора Буланкина. Подозреваемый в мошенничестве чиновник согласился побеседовать с НГС об обстоятельствах уголовного преследования.



Виктор Буланкин рассказал корреспонденту НГС, что сейчас имеет статус подозреваемого в хищении бюджетных средств, в его отношении не избиралась мера пресечения свободы. Обыски в Центре креативных индустрий прошли 9 декабря, после допроса Буланкина отпустили. Сегодняшний звонок корреспондента НГС застал чиновника на рабочем месте.

