Новосибирского шоумена Виктора Буланкина отстранили от Центра креативных индустрий из-за уголовного дела

21 декабря в Центральном районном суде постановили временно отстранить от должности директора Центра креативных индустрий и известного новосибирского шоумена Виктора Буланкина. Подозреваемый в мошенничестве чиновник согласился побеседовать с НГС об обстоятельствах уголовного преследования.
Виктор Буланкин рассказал корреспонденту НГС, что сейчас имеет статус подозреваемого в хищении бюджетных средств, в его отношении не избиралась мера пресечения свободы. Обыски в Центре креативных индустрий прошли 9 декабря, после допроса Буланкина отпустили. Сегодняшний звонок корреспондента НГС застал чиновника на рабочем месте.
— До вступления в силу постановления об отстранении меня от занимаемой должности еще 10 дней, но я планирую подать апелляцию. По существу уголовного дела могу пояснить, что возбуждено оно по факту мошенничества неустановленными лицами ЦКИ. Основано оно на чистом виде оговоре со стороны бухгалтера предприятия, которая заявила, что в рамках фестиваля «Обское кольцо» мною было похищено
В Минкульте региона уже в курсе вынесенного постановления суда.
— Приказ об отстранении нами подготовлен, сегодня мы представим коллективу ЦКИ временно исполняющего обязанности директора. Это всё, что я могу сказать на данный момент, — сказала НГС министр культуры НСО Наталья Ярославцева.
Ранее в пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщали, что по ситуации в Центре было возбуждено уголовное дело по
Центр креативных индустрий — это государственное бюджетное учреждение, подведомственное Минкультуры Новосибирской области. С таким названием оно существует с конца 2020 года, до этого — с
«Обское кольцо» — 440-километровый автопробег ретроавтомобилей, экипажи которых были одеты в военную форму времен Великой Отечественной войны. В составе экипажей были два брата-близнеца Виктор и Анатолий Киселёвы — мастера спорта по автотуризму, возглавляющие клуб военно-исторической техники «Стальная гвардия Сибири».
В Новосибирской области это первый музыкально-туристический фестиваль, который прошел в сентябре 2021 года. Маршрут автопробега был рассчитан на три дня: Новосибирск — Искитим — Бердск — Сузун — Ордынское — Верх-Ирмень. В программе были концерты под открытым небом, выступление духового и эстрадного оркестров Новосибирской филармонии, показ мультфильмов для детей и научно-популярного кино, встречи с новосибирскими кинодеятелями.
11 декабря в Новосибирске силовики пришли с обысками к общественнику Виктору Сорокину — мужчина попал в больницу. Ранее он пытался попасть к генпрокурору с результатами своих антикоррупционных расследований.