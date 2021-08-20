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Застройщика скандального ЖК «Новомарусино» отправили на месяц в СИЗО

Его обвиняют в растрате

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Строительство жилого комплекса началось в 2012 году, но дольщики до сих пор ждут своих квартир

Строительство жилого комплекса началось в 2012 году, но дольщики до сих пор ждут своих квартир

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В пятницу, 20 августа, Центральный районный суд Новосибирска выбрал меру пресечения застройщику ЖК «Новомарусино» Вадиму Варвянскому. Его отправили в СИЗО до 25 сентября.

— В отношении Варвянского В. В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 6 суток, то есть до 25 сентября 2021 года, — сообщили в Центральном районном суде.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Вадим Варвянский родился в 1972 году в Карасуке. Окончил экономический факультет НГУ по специальности «экономическая кибернетика». Работал заместителем гендиректора по корпоративным финансам ООО «РУ-КОМ». Также являлся соучредителем компании «Доступное Жилье Новосибирск» и заместителем председателя совета директоров ЗАО «Строитель». Среди проектов ЗАО «Строитель» — первая очередь поселка Новомарусино, ЖК «Астра» на Танковой и ЖК «Статус» на Шевченко.

Компания «ДЖН» начала строительство ЖК «Новомарусино» в 2012 году, в 2014-м застройщик сдал дома первой очереди. Информация о задержке строительства домов в «Новомарусино» появилась в 2017 году. Тогда дольщики рассказали, что за два года на месте не выполнили существенных работ. В 2018 году стало известно, что один из дольщиков этих домов — мэрия Новосибирска, которая купила 93 квартиры. Они обошлись бюджету в 200 миллионов рублей. В мае Минстрой потребовал прекратить продажу квартир в «Новомарусино». Дольщики жилого комплекса неоднократно выходили на пикеты и голодовки.

При этом чиновники мэрии, заключившие контракт с «ДЖН», попали под уголовное дело.

Этой весной на аукцион выставили долги четырех компаний перед ООО «ДЖН». Общая сумма их задолженности превышает полмиллиарда рублей.

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