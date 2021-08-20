Застройщика скандального ЖК «Новомарусино» отправили на месяц в СИЗО

В пятницу, 20 августа, Центральный районный суд Новосибирска выбрал меру пресечения застройщику ЖК «Новомарусино» Вадиму Варвянскому. Его отправили в СИЗО до 25 сентября.

— В отношении Варвянского В. В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 6 суток, то есть до 25 сентября 2021 года, — сообщили в Центральном районном суде.

Постановление пока не вступило в законную силу.