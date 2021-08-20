Застройщика скандального ЖК «Новомарусино» отправили на месяц в СИЗО

В пятницу, 20 августа, Центральный районный суд Новосибирска выбрал меру пресечения застройщику ЖК «Новомарусино» Вадиму Варвянскому. Его отправили в СИЗО до 25 сентября.
— В отношении Варвянского В. В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 6 суток, то есть до 25 сентября 2021 года, — сообщили в Центральном районном суде.
Постановление пока не вступило в законную силу.
Вадим Варвянский родился в 1972 году в Карасуке. Окончил экономический факультет НГУ по специальности «экономическая кибернетика». Работал заместителем гендиректора по корпоративным финансам ООО «РУ-КОМ». Также являлся соучредителем компании «Доступное Жилье Новосибирск» и заместителем председателя совета директоров ЗАО «Строитель». Среди проектов ЗАО «Строитель» — первая очередь поселка Новомарусино, ЖК «Астра» на Танковой и ЖК «Статус» на Шевченко.
Компания «ДЖН» начала строительство ЖК «Новомарусино» в 2012 году, в
При этом чиновники мэрии, заключившие контракт с «ДЖН», попали под уголовное дело.
Этой весной на аукцион выставили долги четырех компаний перед ООО «ДЖН». Общая сумма их задолженности превышает полмиллиарда рублей.