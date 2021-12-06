«Место Жительства Киргизов»: прогулка с известным комментатором НГС по одному из самых сложных жилмассивов

Этот микрорайон, вспоминают местные жители, изначально был не совсем обычным: из-за нехватки рабочих рук новосибирские предприятия пошли на эксперимент и сформировали из передовиков производства и победителей соцсоревнований комсомольско-молодежные бригады, которые и занялись «стройкой века».

— Не было ни придомовой территории, просто хаос, ни асфальта, просто был построен дом, и просто протоптанные дорожки к подъездам. В дождь без резиновых сапог было ни пройти, ни проехать, — рассказывал «Вестям» председатель ТОС «Молодежный» Владимир Булгаков.

