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«Место Жительства Киргизов»: прогулка с известным комментатором НГС по одному из самых сложных жилмассивов

Новосибирец живет здесь с конца 80-х и знает всё о плюсах и минусах

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Житель микрорайона МЖК «Восточный» вызвался организовать журналистам НГС экскурсию по знакомым ему местам

Житель микрорайона МЖК «Восточный» вызвался организовать журналистам НГС экскурсию по знакомым ему местам

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Эта экскурсия случилась спонтанно. После публикаций на НГС новостей о том, как жители МЖК отстаивают право на сквер, вместо которого чиновники хотели разрешить строительство торгового павильона, в редакцию пришло письмо. Один из самых одиозных комментаторов НГС Matrix Agent предложил корреспонденту НГС Илье Калинину прогуляться по МЖК и Плющихе, чтобы увидеть «болевые точки» микрорайона. Журналист взял с собой пару коллег — на всякий случай — и отправился в далекий и заснеженный МЖК, где был готов совершить деанонимизацию комментатор новостей НГС.

Предложение прогуляться по МЖК исходило от одного из самых известных комментаторов новостей на НГС Matrix Agent, который готов был раскрыть свое имя: Алексей Сенин

Предложение прогуляться по МЖК исходило от одного из самых известных комментаторов новостей на НГС Matrix Agent, который готов был раскрыть свое имя: Алексей Сенин

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Так получилось, что на эту прогулку по МЖК «Восточный» и Плющихинскому жилмассиву нас подбил один из самых одиозных комментаторов НГС Matrix Agent — ярый критик издания. В обычной жизни это Алексей Сенин. Как местный житель он предложил журналисту показать, как сейчас вообще живет МЖК и Плющиха. Показать как «болевые точки», так и плюсы этой части города.

Первым делом постоянный комментатор новостей на НГС Matrix Agent рассказал, как зачистили от гаражей обочину на улице Лазурной

Первым делом постоянный комментатор новостей на НГС Matrix Agent рассказал, как зачистили от гаражей обочину на улице Лазурной

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Теперь на месте гаражей вдоль Лазурной паркуются автомобили

Теперь на месте гаражей вдоль Лазурной паркуются автомобили

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МЖК «Восточный», или просто МЖК, появился на окраине Октябрьского района Новосибирска в конце 1980-х годов. Как рассказывал новосибирским «Вестям» руководитель районного музея «Закаменка» Иван Ветров, первый дом с адресом Лазурная, 10 здесь заложили в 1985 году, сдали — в 1988-м.

Злополучный забор возле дома <nobr class="_">№ 31</nobr> на улице Высоцкого, который возвели для строительства торговых павильонов, еще не убрали

Злополучный забор возле дома № 31 на улице Высоцкого, который возвели для строительства торговых павильонов, еще не убрали

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Этот микрорайон, вспоминают местные жители, изначально был не совсем обычным: из-за нехватки рабочих рук новосибирские предприятия пошли на эксперимент и сформировали из передовиков производства и победителей соцсоревнований комсомольско-молодежные бригады, которые и занялись «стройкой века».

— Не было ни придомовой территории, просто хаос, ни асфальта, просто был построен дом, и просто протоптанные дорожки к подъездам. В дождь без резиновых сапог было ни пройти, ни проехать, — рассказывал «Вестям» председатель ТОС «Молодежный» Владимир Булгаков.

Между <nobr class="_">31-м</nobr> домом и забором вдоль дороги довольно много места, но сквер тут строить нельзя — якобы из-за труб отопления в земле

Между 31-м домом и забором вдоль дороги довольно много места, но сквер тут строить нельзя — якобы из-за труб отопления в земле

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Большинство домов на этом жилмассиве — десятиэтажные, оригинальной бело-голубой расцветки. Изначально каких-то отдельных скверов и парков тут не планировалось: все деревья и кустарники высаживались между домами или линейно вдоль зданий, или хаотично на небольших свободных земельных участках. Новоселами МЖК в конце 1980-х стали молодые семьи комсомольцев. Кстати, определенная сплоченность жителей здесь чувствуется до сих пор: например, бороться за сквер возле 31-го дома на улице Высоцкого собрались не только жильцы этого дома, но и жители соседних дворов.

Опасный поворот на Лазурной: машины здесь едут быстро и не успевают отреагировать на пешеходов

Опасный поворот на Лазурной: машины здесь едут быстро и не успевают отреагировать на пешеходов

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Среди новосибирцев МЖК был известен тем, что в 1990-х здесь появилось самое первое в городе кабельное телевидение. Это когда квартиры жителей объединялись платной видеосетью, по которой вечерами и ночами транслировали клипы западных музыкантов или зарубежные блокбастеры. Ведущим кабельного ТВ был известный российский актер Алексей Маклаков — тогда он работал в театре «Красный факел». Иметь знакомых на МЖК было в каком-то смысле престижно: можно было приезжать в гости и смотреть фильмы, которые крутились исключительно в коммерческих видеосалонах.

На месте этого павильона когда-то стоял киоск, который однажды сгорел, на постройку нового власть по каким-то причинам разрешения не дала, а в итоге появился этот магазинчик, рассказал Алексей Сенин

На месте этого павильона когда-то стоял киоск, который однажды сгорел, на постройку нового власть по каким-то причинам разрешения не дала, а в итоге появился этот магазинчик, рассказал Алексей Сенин

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В наше время МЖК не особо выделяется из массы других микрорайонов, а даже наоборот: превратился из жилмассива с преимуществами в жилмассив с проблемами. Главной проблемой тут является единственная удобная связь с городом — выезд из микрорайона по улице Лазурной. В феврале 2021 года здесь загорелись стоящие вдоль дороги торговые павильоны, из-за чего целый микрорайон на несколько часов оказался отрезан от остального города.

Жилмассив Плющихинский: почти все дома тут строит компания депутата горсовета Алексея Джулая

Жилмассив Плющихинский: почти все дома тут строит компания депутата горсовета Алексея Джулая

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После появления за МЖК еще одного жилмассива — Плющихинского — проблемы стали только множиться. Среди местных жителей в большом количестве стали появляться работники активно функционирующей в то время барахолки, приехавшие из ближнего зарубежья.

— Знаете, как расшифровывается МЖК? Место Жительства Киргизов, — шутит Алексей Сенин.

Открывшийся в ТЦ на МЖК магазин киргизских товаров «Салам»

Открывшийся в ТЦ на МЖК магазин киргизских товаров «Салам»

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В магазине есть всякая экзотика из Кыргызстана: вот вы пробовали тушеную конину?

В магазине есть всякая экзотика из Кыргызстана: вот вы пробовали тушеную конину?

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И словно в подтверждение этой шутки Алексей показывает новенький магазин киргизских товаров, который на момент экскурсии даже еще не открылся — работал в техническом режиме.

— Кстати, этот торговый центр, в котором находится магазин киргизских товаров, переделали из крытой парковки, — заметил журналистам экскурсовод. И пояснил, что, несмотря на востребованность парковок, крытая автостоянка спросом не пользовалась. Ее владельцы хотели продавать машино-места по полмиллиона рублей. Не вышло, говорит Алексей, пришлось переделать основную часть здания в торговый центр, но подземную часть еще пытаются распродать по 350 тысяч за парковочное место, но тоже без ажиотажа.

Продавец-консультант по имени Баха (справа) рассказывает, что в полную силу они заработают после 4 декабря

Продавец-консультант по имени Баха (справа) рассказывает, что в полную силу они заработают после 4 декабря

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Этот ТЦ переделали из крытой парковки, которая не пользовалась спросом у местных: цена парковочного места была полмиллиона!

Этот ТЦ переделали из крытой парковки, которая не пользовалась спросом у местных: цена парковочного места была полмиллиона!

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С парковками на МЖК было тяжело всегда: во дворах места не так много: дворовые проезды да высаженные деревья. Поэтому автомобилями заставлено здесь почти всё пространство. Зимой становится еще хуже: снег чистится плохо, внутриквартальные дороги сужаются сильно, а во многих местах еще и нет тротуара. Поэтому можно наблюдать довольно удивительное дорожное явление: знаки пешеходного перехода во внутридворовых проездах. Например, такие знаки стоят возле школы № 195: здесь движение очень сильное. Все, кто едут на Плющиху, сокращают путь и объезжают пробки именно вдоль школы.

Пешеходные знаки у небольшого дворового проезда перед школой <nobr class="_">№ 195</nobr>

Пешеходные знаки у небольшого дворового проезда перед школой № 195

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Алексей показывает, что по этой улице идет сильный автомобильный трафик, а ходить там негде: тротуаров нет, мы стоим прямо на дороге

Алексей показывает, что по этой улице идет сильный автомобильный трафик, а ходить там негде: тротуаров нет, мы стоим прямо на дороге

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— Улицу Высоцкого периодически чистят, но лучше бы не чистили. Потому что люди сразу начинают гонять. Меня на этом переходе пару раз чуть не сбили, — замечает Алексей, аккуратно передвигаясь по дороге и утопая в снежной каше.

У здания поликлиники на Лазурной, 20/1 — так здесь почти всегда

У здания поликлиники на Лазурной, 20/1 — так здесь почти всегда

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За небольшое время, пока журналисты здесь фотографировали виды, двое взрослых водителей как-то умудрились стукнуться, а стайка детей — потерять в снегу смартфон

За небольшое время, пока журналисты здесь фотографировали виды, двое взрослых водителей как-то умудрились стукнуться, а стайка детей — потерять в снегу смартфон

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На весь МЖК, где проживает 25 тысяч человек, и новый жилмассив Плющихинский, где жителей порядка 40 тысяч, работает всего одна поликлиника. Небольшая — потому что раньше была детской. Возле поликлиники узкие проезды, много, как и везде, снега, взрослые, дети и машины двигаются по одной дороге. За несколько минут, пока корреспонденты изучали окрестности, возле поликлиники случилось ДТП. Один автомобиль выезжал задом, второй двигался по узкому, заваленному снегом проезду. Как там можно было столкнуться — непонятно, но это случилось. Повреждение — треснувший задний бампер.

Пространства между некоторыми домами тут, как в советские времена, много, но оно часто ничем не заполнено

Пространства между некоторыми домами тут, как в советские времена, много, но оно часто ничем не заполнено

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В начале осени МЖК начали облагораживать: сносить старые металлические гаражи, стоящие вдоль дорог. Местные уверены, это происходит в рамках подготовки города к Молодежному чемпионату мира по хоккею с шайбой, который пройдет в городе в 2023 году. Гаражи не трогают только у пенсионеров и инвалидов. Остальное надо вывезти подальше: либо самим, либо это сделают местные власти за 16 тысяч рублей. Можно еще бросить гараж и получить за него компенсацию — 10 тысяч.

Гаражи сносят не у всех: оставляют пенсионерам и инвалидам

Гаражи сносят не у всех: оставляют пенсионерам и инвалидам

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Для этого владельцы гаража и администрация вступают в переписку прямо на гараже

Для этого владельцы гаража и администрация вступают в переписку прямо на гараже

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С транспортом на МЖК тоже обстоят дела не очень: с одной стороны, маршрутов много, с другой — общественный транспорт часто стоит в пробках, а маршрутные такси забиваются под завязку за две-три остановки, отъезжая от конечной остановки «Цветущая Плющиха». Однажды вечером, пытаясь уехать на МЖК из центра города, Алексей прождал трамвай 40 минут и в итоге поехал на другом транспорте. Мужчина думает, что количество водителей трамваев сократилось из-за отстранения непривитых.

Жители домов обычно сами озеленяли придомовую территорию: небольшой палисадник в районе дома по Лазурной, 20

Жители домов обычно сами озеленяли придомовую территорию: небольшой палисадник в районе дома по Лазурной, 20

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— Ходят разговоры, что дорогу из микрорайона хотят выводить на Выборную. Но это не спасет, скорее, усугубит ситуацию. Вот если бы сделать дорогу через овраг… Тут до Пединститута было бы рукой подать. В 1990-х, когда ходил туда на подготовительные курсы, я пешком доходил до вуза через овраг за 35 минут, — рассуждает житель МЖК Алексей Сенин.

Торговых ларьков и павильонов здесь очень много: вот эти появились относительно недавно рядом с тем самым местом под сквер, из-за которого взбунтовались жильцы

Торговых ларьков и павильонов здесь очень много: вот эти появились относительно недавно рядом с тем самым местом под сквер, из-за которого взбунтовались жильцы

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Жилмассив Плющихинский снискал себе славу гетто: далеко, обособленно, неблагоустроенно, некачественно. Особенно местную застройку раскритиковал в своем фильме, который выпустил к выборам в горсовет 2020 года, политик Алексей Навальный. С 2005 года жилмассив застраивает «Дискус Плюс». Владелец застройщика — депутат горсовета от «Единой России» Алексей Джулай. Впрочем, Джулай победил на последних выборах и продолжает депутатствовать.

Когда-то в этом доме жил депутат Мухарыцин, который установил шлагбаумы, чтобы не ездили под окнами, но шлагбаумы заставили держать поднятыми, а потом и депутат перебрался жить в другое место

Когда-то в этом доме жил депутат Мухарыцин, который установил шлагбаумы, чтобы не ездили под окнами, но шлагбаумы заставили держать поднятыми, а потом и депутат перебрался жить в другое место

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Подрядчик строительства Плющихинского жилмассива — «ООО Дискус Плюс». По данным сервиса «Контур.Фокус», компанию зарегистрировали в 2000 году, ее возглавляет депутат горсовета Алексей Джулай. В 2020 году выручка составила 803,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 63,8 миллиона рублей.

Что еще замечаешь: на улицах очень много детей. «Потому что у нас тут живут в основном молодые семьи», — уточнил житель Алексей

Что еще замечаешь: на улицах очень много детей. «Потому что у нас тут живут в основном молодые семьи», — уточнил житель Алексей

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Алексей Сенин рассуждает о секрете успеха Джулая: квартиры у него были недорогие, особенно на начальном этапе строительства. Пятнадцать лет назад купить здесь квартиру можно было чуть ли не за 300 тысяч рублей. Те, кто тогда знал об этом, удачно вложились в недвижимость. Из построенного, говорят, всё уже раскуплено, но квартиры в основном сдаются приезжим. И стоят сейчас здесь однокомнатные уже достаточно прилично: почти 3 миллиона рублей. Это, правда, за большую квартиру — под 40 квадратных метров. А на стадии стройки всё еще можно купить жилье из расчета 30 тысяч рублей за квадратный метр.

Как из технического помещения на первом этаже (видимо, колясочной) многоквартирного дома можно сделать жилую квартиру: надо снаружи пристроить вот такой псевдобалкон

Как из технического помещения на первом этаже (видимо, колясочной) многоквартирного дома можно сделать жилую квартиру: надо снаружи пристроить вот такой псевдобалкон

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Чем отличается Плющиха от МЖК, так это большими свободными дворами, где много места для парковок, озеленения, детских площадок. Правда, всего этого всё еще не хватает. И в новых домах на Плющихе первые этажи обычно остаются непроданными: вероятно, застройщик сохраняет их под аренду магазинов. Такие помещения уже сейчас активно занимают различные точки по продаже разливного пива. А еще на жилмассиве Плющихинский есть два искусственных водоема: озёра Квадратка, потому что прямоугольной формы, и Собачье.

Судя по баннерам, многие квартиры на Плющихе продаются, видимо, их брали на стадии начала строительства дома в качестве инвестиций

Судя по баннерам, многие квартиры на Плющихе продаются, видимо, их брали на стадии начала строительства дома в качестве инвестиций

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— Плюс Джулая в том, что он не бросает свои стройки. Всё достраивает. Люди тут счастливы, что площади в квартирах достаточно большие. Со временем еще и деревья вырастут… Лет через тридцать. Когда мы на МЖК заезжали, там не то что деревьев не было, я до школы ходил в резиновых сапогах — вообще ничего не было. Переехали мы сюда в конце 1980-х где-то, а в начале 1990-х уже стало всё более-менее прилично, — вспоминает Алексей.

Легендарная парковка, которая появилась после критики политика Алексея Навального

Легендарная парковка, которая появилась после критики политика Алексея Навального

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— Вот эти дома — легендарные. Долгое время за ними не было парковки, но потом появился Навальный и погулял за этими домами. Он показывал [в своем фильме], какие тут ужасные коробки для людей настроили. А Джулай как раз баллотировался… И буквально через два дня [после выхода фильма] тут появилась парковка. И она пользуется популярностью. Прям парковка имени Навального, — рассказывает другой местный житель Антон.

Самая большая в Новосибирске школа (<nobr class="_">№ 216</nobr>), которая вмещает более 1000 учеников

Самая большая в Новосибирске школа (№ 216), которая вмещает более 1000 учеников

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После ее открытия в 2019 году школьникам стало легче: до этого они учились в три смены в единственной школе (<nobr class="_">№ 195</nobr>)

После ее открытия в 2019 году школьникам стало легче: до этого они учились в три смены в единственной школе (№ 195)

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А еще тут в 2019 году построили самую большую школу в Новосибирске — более чем на 1000 учеников. И в старой 195-й школе перестали учиться в три смены.

Не джулаевские дома на жилмассиве тоже есть, они сильно выделяются по внешнему виду, и, как говорят, квартиры в них дороже

Не джулаевские дома на жилмассиве тоже есть, они сильно выделяются по внешнему виду, и, как говорят, квартиры в них дороже

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Рядом с какими-то внешне недоделанными домами от «Дискуса» расположилось несколько непохожих на остальные строения многоэтажек.

— Это москвичи строят, насколько я помню. Не Джулай. Эти дома покомфортнее. Да и поцивилизованнее выглядят, — объясняет проводник журналистов.

«Трамвай вряд ли тут запустят, хотя и обещают. Как быть с этими трубами отопления, которые станут мешать трамвайной линии? СГК вряд ли будет их перекладывать» — замечает Алексей Сенин

«Трамвай вряд ли тут запустят, хотя и обещают. Как быть с этими трубами отопления, которые станут мешать трамвайной линии? СГК вряд ли будет их перекладывать» — замечает Алексей Сенин

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Он, правда, не догадывается, что «московские» дома строит АО «Муниципальная строительная компания» (сейчас — АО «МСК»), которое в 2006 году, как написано на их сайте, учредила мэрия Новосибирска.

Возле этого детсадика тоже довольно большой автомобильный трафик, но почему-то знаков и пешеходных переходов нет

Возле этого детсадика тоже довольно большой автомобильный трафик, но почему-то знаков и пешеходных переходов нет

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По данным «Контур.Фокуса», МУП «МСК» учредила мэрия в 2006 году, руководил им Сергей Гаршин. Прекратило свою деятельность в 2011 году. После чего появилось ОАО «Муниципальная строительная компания», а в 2015 году — АО «МСК». На 2020 год выручка компании составила 11,3 миллиона рублей, чистая прибыль — 38,5 миллиона рублей. Конечным и единственным владельцем «МСК» является Сергей Гаршин. У него есть еще восемь различных юрлиц, работающих в основном в сфере недвижимости. Среди которых: ООО «ССК», половина которого принадлежит бывшему вице-мэру и бывшему министру строительства НСО Сергею Боярскому; ООО «Вектор», две третьих которого принадлежат влиятельному томскому бизнесмену и бывшему депутату Артуру Беседину. В настоящее время еще одна компания Гаршина, ПСК «АрмаКом», ведет строительство на улице Воинской крупнейшего в регионе бассейна СКА. На 2020 год выручка этой компании составила 560,4 миллиона рублей, чистая прибыль — 18,2 миллиона рублей. С 2015 года «АрмаКом» заключил контрактов по госзакупкам на 2,5 миллиарда рублей.

Внутренний двор дома по улице Высоцкого, 31: большой и пустой. Но что-то сажать тут, говорят, не положено — под землей находится овощехранилище

Внутренний двор дома по улице Высоцкого, 31: большой и пустой. Но что-то сажать тут, говорят, не положено — под землей находится овощехранилище

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Одна из самых больших загадок этого микрорайона — нумерация домов. Некоторые адреса домов на МЖК разбросаны так хаотично, словно кто-то кидал игральные кости на стол, и какие номера выпадали, такими здания и пронумеровывали.

Считается, что одна особенность МЖК «Восточный» сохранилась еще с советских времен: здесь очень сплоченный народ

Считается, что одна особенность МЖК «Восточный» сохранилась еще с советских времен: здесь очень сплоченный народ

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Например, стоит дом на улице Высоцкого 50/1, а рядом дома 62 и 64. Но при этом адреса Высоцкого, 63 нет совсем. Как нет домов с номерами от 55 до 61 по той же улице. А дом № 52/1 находится в аккурат между домами с номерами 50/2 и 50/1. А еще между домами по улице Высоцкого может затесаться дом с улицы Татьяны Снежиной. А некоторые дома могут вообще состоять из нескольких отдельно стоящих зданий с одним адресом. Например, по улице Виталия Потылицина находятся сразу три десятиэтажных строения, расположенных недалеко друг от друга. На карте 2ГИСа они все помечены № 1.

И в праздники, и в какие-то трудные моменты, как с отстаиванием зеленой зоны, все стараются собираться вместе

И в праздники, и в какие-то трудные моменты, как с отстаиванием зеленой зоны, все стараются собираться вместе

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Такой же хаос с номерами существует и на Плющихе: в начале жилмассива можно найти строящийся дом по улице Высоцкого, 141/13, совсем рядом — дом 141/1, в самом конце Плющихи строится дом с номером 143/8, а в середине массива между ними расположились дома под номером 139 и с дробями аж до цифры 18 — но опять же не все. Как такое могло случиться, местному жителю Алексею непонятно до сих пор. Впрочем, это не самая главная проблема для жителей — большинство уже привыкли.

Плющихинский жилмассив продолжает активно застраиваться и дальше

Плющихинский жилмассив продолжает активно застраиваться и дальше

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В сентябре 2021 года НГС опубликовал большой репортаж о том, как живется людям в домах, построенных на Плющихинском жилмассиве застройщиком «Дискус Плюс»: корреспондент изучил как плюсы, так и минусы здешней жизни.

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МЖКПлющихинскийзастройка«Дискус»
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