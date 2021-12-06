«Место Жительства Киргизов»: прогулка с известным комментатором НГС по одному из самых сложных жилмассивов

Эта экскурсия случилась спонтанно. После публикаций на НГС новостей о том, как жители МЖК отстаивают право на сквер, вместо которого чиновники хотели разрешить строительство торгового павильона, в редакцию пришло письмо. Один из самых одиозных комментаторов НГС Matrix Agent предложил корреспонденту НГС Илье Калинину прогуляться по МЖК и Плющихе, чтобы увидеть «болевые точки» микрорайона. Журналист взял с собой пару коллег — на всякий случай — и отправился в далекий и заснеженный МЖК, где был готов совершить деанонимизацию комментатор новостей НГС.
Так получилось, что на эту прогулку по МЖК «Восточный» и Плющихинскому жилмассиву нас подбил один из самых одиозных комментаторов НГС Matrix Agent — ярый критик издания. В обычной жизни это Алексей Сенин. Как местный житель он предложил журналисту показать, как сейчас вообще живет МЖК и Плющиха. Показать как «болевые точки», так и плюсы этой части города.
МЖК «Восточный», или просто МЖК, появился на окраине Октябрьского района Новосибирска в конце
Этот микрорайон, вспоминают местные жители, изначально был не совсем обычным: из-за нехватки рабочих рук новосибирские предприятия пошли на эксперимент и сформировали из передовиков производства и победителей соцсоревнований комсомольско-молодежные бригады, которые и занялись «стройкой века».
— Не было ни придомовой территории, просто хаос, ни асфальта, просто был построен дом, и просто протоптанные дорожки к подъездам. В дождь без резиновых сапог было ни пройти, ни проехать, — рассказывал «Вестям» председатель ТОС «Молодежный» Владимир Булгаков.
Большинство домов на этом жилмассиве — десятиэтажные, оригинальной бело-голубой расцветки. Изначально каких-то отдельных скверов и парков тут не планировалось: все деревья и кустарники высаживались между домами или линейно вдоль зданий, или хаотично на небольших свободных земельных участках. Новоселами МЖК в конце
Среди новосибирцев МЖК был известен тем, что в
В наше время МЖК не особо выделяется из массы других микрорайонов, а даже наоборот: превратился из жилмассива с преимуществами в жилмассив с проблемами. Главной проблемой тут является единственная удобная связь с городом — выезд из микрорайона по улице Лазурной. В феврале 2021 года здесь загорелись стоящие вдоль дороги торговые павильоны, из-за чего целый микрорайон на несколько часов оказался отрезан от остального города.
После появления за МЖК еще одного жилмассива — Плющихинского — проблемы стали только множиться. Среди местных жителей в большом количестве стали появляться работники активно функционирующей в то время барахолки, приехавшие из ближнего зарубежья.
— Знаете, как расшифровывается МЖК? Место Жительства Киргизов, — шутит Алексей Сенин.
И словно в подтверждение этой шутки Алексей показывает новенький магазин киргизских товаров, который на момент экскурсии даже еще не открылся — работал в техническом режиме.
— Кстати, этот торговый центр, в котором находится магазин киргизских товаров, переделали из крытой парковки, — заметил журналистам экскурсовод. И пояснил, что, несмотря на востребованность парковок, крытая автостоянка спросом не пользовалась. Ее владельцы хотели продавать машино-места по полмиллиона рублей. Не вышло, говорит Алексей, пришлось переделать основную часть здания в торговый центр, но подземную часть еще пытаются распродать по 350 тысяч за парковочное место, но тоже без ажиотажа.
С парковками на МЖК было тяжело всегда: во дворах места не так много: дворовые проезды да высаженные деревья. Поэтому автомобилями заставлено здесь почти всё пространство. Зимой становится еще хуже: снег чистится плохо, внутриквартальные дороги сужаются сильно, а во многих местах еще и нет тротуара. Поэтому можно наблюдать довольно удивительное дорожное явление: знаки пешеходного перехода во внутридворовых проездах. Например, такие знаки стоят возле школы
— Улицу Высоцкого периодически чистят, но лучше бы не чистили. Потому что люди сразу начинают гонять. Меня на этом переходе пару раз чуть не сбили, — замечает Алексей, аккуратно передвигаясь по дороге и утопая в снежной каше.
На весь МЖК, где проживает 25 тысяч человек, и новый жилмассив Плющихинский, где жителей порядка 40 тысяч, работает всего одна поликлиника. Небольшая — потому что раньше была детской. Возле поликлиники узкие проезды, много, как и везде, снега, взрослые, дети и машины двигаются по одной дороге. За несколько минут, пока корреспонденты изучали окрестности, возле поликлиники случилось ДТП. Один автомобиль выезжал задом, второй двигался по узкому, заваленному снегом проезду. Как там можно было столкнуться — непонятно, но это случилось. Повреждение — треснувший задний бампер.
В начале осени МЖК начали облагораживать: сносить старые металлические гаражи, стоящие вдоль дорог. Местные уверены, это происходит в рамках подготовки города к Молодежному чемпионату мира по хоккею с шайбой, который пройдет в городе в 2023 году. Гаражи не трогают только у пенсионеров и инвалидов. Остальное надо вывезти подальше: либо самим, либо это сделают местные власти за 16 тысяч рублей. Можно еще бросить гараж и получить за него компенсацию — 10 тысяч.
С транспортом на МЖК тоже обстоят дела не очень: с одной стороны, маршрутов много, с другой — общественный транспорт часто стоит в пробках, а маршрутные такси забиваются под завязку за две-три остановки, отъезжая от конечной остановки «Цветущая Плющиха». Однажды вечером, пытаясь уехать на МЖК из центра города, Алексей прождал трамвай 40 минут и в итоге поехал на другом транспорте. Мужчина думает, что количество водителей трамваев сократилось из-за отстранения непривитых.
— Ходят разговоры, что дорогу из микрорайона хотят выводить на Выборную. Но это не спасет, скорее, усугубит ситуацию. Вот если бы сделать дорогу через овраг… Тут до Пединститута было бы рукой подать. В
Жилмассив Плющихинский снискал себе славу гетто: далеко, обособленно, неблагоустроенно, некачественно. Особенно местную застройку раскритиковал в своем фильме, который выпустил к выборам в горсовет 2020 года, политик Алексей Навальный. С 2005 года жилмассив застраивает «Дискус Плюс». Владелец застройщика — депутат горсовета от «Единой России» Алексей Джулай. Впрочем, Джулай победил на последних выборах и продолжает депутатствовать.
Подрядчик строительства Плющихинского жилмассива — «ООО Дискус Плюс». По данным сервиса «Контур.Фокус», компанию зарегистрировали в 2000 году, ее возглавляет депутат горсовета Алексей Джулай. В 2020 году выручка составила 803,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 63,8 миллиона рублей.
Алексей Сенин рассуждает о секрете успеха Джулая: квартиры у него были недорогие, особенно на начальном этапе строительства. Пятнадцать лет назад купить здесь квартиру можно было чуть ли не за 300 тысяч рублей. Те, кто тогда знал об этом, удачно вложились в недвижимость. Из построенного, говорят, всё уже раскуплено, но квартиры в основном сдаются приезжим. И стоят сейчас здесь однокомнатные уже достаточно прилично: почти 3 миллиона рублей. Это, правда, за большую квартиру — под 40 квадратных метров. А на стадии стройки всё еще можно купить жилье из расчета 30 тысяч рублей за квадратный метр.
Чем отличается Плющиха от МЖК, так это большими свободными дворами, где много места для парковок, озеленения, детских площадок. Правда, всего этого всё еще не хватает. И в новых домах на Плющихе первые этажи обычно остаются непроданными: вероятно, застройщик сохраняет их под аренду магазинов. Такие помещения уже сейчас активно занимают различные точки по продаже разливного пива. А еще на жилмассиве Плющихинский есть два искусственных водоема: озёра Квадратка, потому что прямоугольной формы, и Собачье.
— Плюс Джулая в том, что он не бросает свои стройки. Всё достраивает. Люди тут счастливы, что площади в квартирах достаточно большие. Со временем еще и деревья вырастут… Лет через тридцать. Когда мы на МЖК заезжали, там не то что деревьев не было, я до школы ходил в резиновых сапогах — вообще ничего не было. Переехали мы сюда в конце
— Вот эти дома — легендарные. Долгое время за ними не было парковки, но потом появился Навальный и погулял за этими домами. Он показывал [в своем фильме], какие тут ужасные коробки для людей настроили. А Джулай как раз баллотировался… И буквально через два дня [после выхода фильма] тут появилась парковка. И она пользуется популярностью. Прям парковка имени Навального, — рассказывает другой местный житель Антон.
А еще тут в 2019 году построили самую большую школу в Новосибирске — более чем на 1000 учеников. И в старой
Рядом с какими-то внешне недоделанными домами от «Дискуса» расположилось несколько непохожих на остальные строения многоэтажек.
— Это москвичи строят, насколько я помню. Не Джулай. Эти дома покомфортнее. Да и поцивилизованнее выглядят, — объясняет проводник журналистов.
Он, правда, не догадывается, что «московские» дома строит АО «Муниципальная строительная компания» (сейчас — АО «МСК»), которое в 2006 году, как написано на их сайте, учредила мэрия Новосибирска.
По данным «Контур.Фокуса», МУП «МСК» учредила мэрия в 2006 году, руководил им Сергей Гаршин. Прекратило свою деятельность в 2011 году. После чего появилось ОАО «Муниципальная строительная компания», а в 2015 году — АО «МСК». На 2020 год выручка компании составила 11,3 миллиона рублей, чистая прибыль — 38,5 миллиона рублей. Конечным и единственным владельцем «МСК» является Сергей Гаршин. У него есть еще восемь различных юрлиц, работающих в основном в сфере недвижимости. Среди которых: ООО «ССК», половина которого принадлежит бывшему вице-мэру и бывшему министру строительства НСО Сергею Боярскому; ООО «Вектор», две третьих которого принадлежат влиятельному томскому бизнесмену и бывшему депутату Артуру Беседину. В настоящее время еще одна компания Гаршина, ПСК «АрмаКом», ведет строительство на улице Воинской крупнейшего в регионе бассейна СКА. На 2020 год выручка этой компании составила 560,4 миллиона рублей, чистая прибыль — 18,2 миллиона рублей. С 2015 года «АрмаКом» заключил контрактов по госзакупкам на 2,5 миллиарда рублей.
Одна из самых больших загадок этого микрорайона — нумерация домов. Некоторые адреса домов на МЖК разбросаны так хаотично, словно кто-то кидал игральные кости на стол, и какие номера выпадали, такими здания и пронумеровывали.
Например, стоит дом на улице Высоцкого 50/1, а рядом дома 62 и 64. Но при этом адреса Высоцкого, 63 нет совсем. Как нет домов с номерами от 55 до 61 по той же улице. А дом
Такой же хаос с номерами существует и на Плющихе: в начале жилмассива можно найти строящийся дом по улице Высоцкого, 141/13, совсем рядом — дом 141/1, в самом конце Плющихи строится дом с номером 143/8, а в середине массива между ними расположились дома под номером 139 и с дробями аж до цифры 18 — но опять же не все. Как такое могло случиться, местному жителю Алексею непонятно до сих пор. Впрочем, это не самая главная проблема для жителей — большинство уже привыкли.
В сентябре 2021 года НГС опубликовал большой репортаж о том, как живется людям в домах, построенных на Плющихинском жилмассиве застройщиком «Дискус Плюс»: корреспондент изучил как плюсы, так и минусы здешней жизни.