Холодная война: жители Плющихи остались без горячей воды и тепла — что там произошло
Причиной похолодания в квартирах стал конфликт застройщика «Дискуса» и СГК
Жители Плющихинского жилмассива остались без тепла и горячей воды почти на сутки. Причиной стал конфликт между ООО «Дискус плюс» и СГК. В первопричинах спора стороны не сходятся, а горожанам остается только мерзнуть и ругать обе стороны.
«Живем как в гетто»
— С семи вечера всё отключили, — рассказала НГС жительница дома на ул. Татьяны Снежиной Татьяна. — Это из-за того, что «дискусовские» воюют с СГК. За 21-м домом по улице Татьяны Снежиной построили котельную, нас всех на нее перевели с ТЭЦ-5. СГК за это подал [на «Дискус»] в суд.
По словам сибирячки, суд вынес решение отключить многоэтажки от котельной и перевести их на старую схему подключения. В результате панельные дома начали стремительно остывать.
— Когда всё это закончится, непонятно, — негодует Татьяна. — Мы тут живем как в гетто, как рабы Джулая (Алексей Джулай — владелец компании-застройщика. — Прим. автора)... Когда нас переключили летом на котельную, горячая вода стала чуть тепленькой, при этом оплата стала ненамного, но выше. А раньше чуть ли не кипяток из крана лился.
— По ощущениям, в квартире градусов 18, дети мерзнут, — пожаловалась еще одна жительница дома Марина. Ее квартира расположена в доме № 44 на соседней с Татьяны Снежиной улице Высоцкого. — Когда случается коммунальная авария — это одно дело, но когда две организации не могут решить свои финансовые вопросы и отключают целый жилмассив — это что-то невероятное.
Удивление вызвал у жителей и сам процесс переподключения: силовую поддержку энергетикам обеспечивало такое количество вооруженных людей в форме, что со стороны напоминало не то задержание опасных преступников, не то бандитскую разборку времен «лихих» 90-х.
«Сложилась рискованная ситуация»
Как рассказали в официальном канале пресс-службы СГК, котельную «Дискуса» изначально построили для теплоснабжения магазина, и ее мощности для целого жилмассива не хватало. По мнению энергетиков, отключение домов от котельной было произведено в интересах самих жителей МЖК:
— Накануне отопительного сезона представители ГК «Дискус» самовольно подключили потребителей к новой котельной. В результате сложилась рискованная ситуация — как для жителей Плющихинского жилмассива, так и для других горожан, — рассказали энергетики. — Анализ фактического потребления тепловой энергии на Плющихинском жилмассиве в отопительном сезоне 2021–2022 годов показал недостаточную производительность установленных котлов энергообъекта на месте магазина.
В СГК добавили, что строительство и эксплуатация котельной «Дискуса» не были предусмотрены схемой теплоснабжения Новосибирска, а переподключение — полностью законно и проводится на основании судебного акта.
Теплоснабжение жилмассива до введения в эксплуатацию новой котельной обеспечивала Новосибирская теплосетевая компания. По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Новосибирская теплосетевая компания» поставляет тепло с 2018 года, ее учредитель — ООО «Сибирская генерирующая компания». Конечный владелец — АО «Сибирская угольная энергетическая компания». Согласно «Контур.Фокусу», выручка компании за 2020 год составила 2,7 миллиарда рублей, более поздних данных нет.
Мнение «Дискуса»
Прокомментировали сложившуюся ситуацию и представители ГК «Дискус». Они подчеркнули, что судебный акт, согласно которому происходит переподключение, — не итоговое решение суда о том, что обогревать жилмассив должна Новосибирская теплосетевая компания, а всего лишь «определение по принятию предварительных мер».
— В процессе реализации определения суда сотрудники НТСК повредили оборудование «Дискус плюс». Это произошло потому, что сети НТСК находились в неисправном состоянии и они не могли обеспечить переключение на свой источник тепла. Отключение от горячей воды и отопления в домах Плющихинского микрорайона длилось около 12 часов, — рассказали в «Дискусе».
По данным сервиса «Контур.Фокус», Алексей Джулай является владельцем или директором 85 юридических лиц и руководителем 25 (большинство из них входят в ГК «Дискус» и имеют в своем названии «Дискус»). Среди них — строительные компании, торговые, рыболовные, архитектурные, фирмы по созданию дверей и окон, а также компании, специализирующиеся на производстве бетона. Есть и управляющие, и ресурсоснабжающие компании, даже свой провайдер для микрорайонов, построенных ГК «Дискус». Является депутатом горсовета, входит в депутатское объединение «Единой России». Возглавляет Новосибирскую областную федерацию дзюдо.
Зима близко
Жалобы на холод в квартирах в редакцию НГС продолжали поступать до вечера 19 октября. В общей сложности в стремительно остывающих «панельках» люди провели не менее 17 часов.
Судебный акт, на основании которого Новосибирская теплосетевая компания производит переподключение, действительно можно найти в картотеке арбитражных дел. Согласно определению о принятии обеспечительных мер, на время судебного разбирательства между ООО «Новосибирская теплосетевая компания» и ООО «Дискус плюс» последнее обязано не препятствовать «перетоку теплоносителя от Новосибирской ТЭЦ-5 потребителям микрорайона Плющихинского» и «не закрывать секционирующие задвижки [...] на собственных тепловых сетях, к которым присоединены теплопотребляющие установки потребителей микрорайона Плющихинского».
Это означает, что пока в споре между управляющей компанией и энергетиками разбирается суд, отапливать дома на МЖК будет ТЭЦ-5, а представители «Дискуса» не имеют права каким-либо образом им мешать.
Именно из-за этого возле теплотрасс Плющихинского и появились судебные приставы и бойцы Росгвардии: они обеспечивали работу энергетиков.
Как следует из текста судебного документа, Новосибирская теплосетевая компания просит суд принудить «Дискус плюс» заключить с ней договор. Рассмотрение этого дела еще не начато. Первое заседание назначено на 2 ноября 2022 года.
С начала 2022 года ГК «Дискус» неоднократно попадала в спорные ситуации: например, в январе сотрудники мэрии стали фигурантами уголовного дела после отказа требовать долги с «Дискуса».