Холодная война: жители Плющихи остались без горячей воды и тепла — что там произошло

Жители Плющихинского жилмассива остались без тепла и горячей воды почти на сутки. Причиной стал конфликт между ООО «Дискус плюс» и СГК. В первопричинах спора стороны не сходятся, а горожанам остается только мерзнуть и ругать обе стороны.



«Живем как в гетто»

— С семи вечера всё отключили, — рассказала НГС жительница дома на ул. Татьяны Снежиной Татьяна. — Это из-за того, что «дискусовские» воюют с СГК. За 21-м домом по улице Татьяны Снежиной построили котельную, нас всех на нее перевели с ТЭЦ-5. СГК за это подал [на «Дискус»] в суд.