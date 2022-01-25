Уголовное дело возбудили на чиновников мэрии Новосибирска за отказ взыскать долги с «Дискуса»

Уголовное дело по факту превышения должностных полномочий чиновниками мэрии Новосибирска при взыскании долгов за аренду земли ООО «Дискус-строй» и «Дискус плюс» расследует Следственный комитет Новосибирской области. Это следует из ответа прокуратуры НСО, фрагмент которого выложил в социальные сети руководитель Сибирского правового центра защиты прав потребителя Евгений Митрофанов (документ есть в распоряжении НГС).



— Установлено, что мэрия Новосибирска в 2020 году необоснованно отозвала исполнительные листы в отношении ООО «Дискус-строй» и «Дискус плюс» о взыскании задолженности по арендным платежам за землю. Материалы прокурор направил в следственный орган, по результатам проверки следователем Железнодорожного района СУ СКР по НСО возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ, — следует из ответа прокуратуры Митрофанову.

