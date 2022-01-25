Уголовное дело возбудили на чиновников мэрии Новосибирска за отказ взыскать долги с «Дискуса»

Уголовное дело по факту превышения должностных полномочий чиновниками мэрии Новосибирска при взыскании долгов за аренду земли ООО «Дискус-строй» и «Дискус плюс» расследует Следственный комитет Новосибирской области. Это следует из ответа прокуратуры НСО, фрагмент которого выложил в социальные сети руководитель Сибирского правового центра защиты прав потребителя Евгений Митрофанов (документ есть в распоряжении НГС).
— Установлено, что мэрия Новосибирска в 2020 году необоснованно отозвала исполнительные листы в отношении ООО «Дискус-строй» и «Дискус плюс» о взыскании задолженности по арендным платежам за землю. Материалы прокурор направил в следственный орган, по результатам проверки следователем Железнодорожного района СУ СКР по НСО возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
Прокурор Новосибирска Роман Сивак подтвердил НГС факт прокурорской проверки и направления материалов в следственные органы.
— Прокуратурой были усмотрены признаки превышения должностных полномочий сотрудниками структурных подразделений мэрии. Фамилии и должности я назвать не могу во избежание разглашения тайны следствия, — сказал НГС Сивак.
В следственном комитете не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть факт возбуждения уголовного дела в отношении чиновников мэрии.
Мэрия Новосибирска с 2020 года начала публиковать списки главных должников среди застройщиков, в число лидеров дважды попадала компания «Дискус-строй». Согласно данным «Контур.Фокуса», на декабрь 2021 года к компании было подано 46 исков от мэрии на 594 миллиона рублей. После публикации очередного списка должников владелец ГК «Дискус», депутат горсовета Алексей Джулай ответил на претензии города, заявив, что Новосибирск безвозмездно пользуется построенными его группой водоводами и магистральными дорогами. И на днях «Дискус» действительно отсудил у мэрии почти 400 миллионов рублей за пользование дорогами в ЖК «Просторный» и «Плющихинский».
А уже в январе 2022 года мэрия Новосибирска вновь отозвала исполнительные листы к «Дискус плюс» и «Дискус-строй». Чиновники объяснили свою мотивацию так:
— Департаментом было получено заключение департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска о том, что наличие исполнительного производства в отношении ООО «Дискус-строй» и ООО «Дискус плюс» приведет к ухудшению финансовой состоятельности застройщика, что в дальнейшем поспособствует возникновению проблем с завершением строительства и сроков передачи жилья гражданам, — заявили в мэрии.
Согласно информации «Контур.Фокус», Алексей Джулай является владельцем или директором 85 юридических лиц и руководителем 25 (большинство из них входят в ГК «Дискус» и имеют в своем названии «Дискус»). Среди них — строительные компании, торговые, рыболовные, архитектурные, фирмы по созданию дверей и окон, специализирующиеся на производстве бетона. Есть и управляющие, и ресурсоснабжающие компании, даже свой провайдер для микрорайонов, построенных ГК «Дискус». Является депутатом горсовета, входит в депутатское объединение «Единой России». Возглавляет Новосибирскую областную федерацию дзюдо.
Среди построенных «Дискусом» жилмассивов — «Плющихинский» и «Просторный». Их регулярно критикуют, в том числе столичный блогер-урбанист Илья Варламов. Но квартиры в них остаются востребованными, а их жители продолжают выбирать Джулая депутатом. Аналитик строительного рынка Сергей Николаев в своей колонке объяснял, почему это происходит.