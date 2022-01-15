Чтобы не было проблем с строительством: мэрия Новосибирска отказалась требовать деньги с «Дискуса»

Мэрия Новосибирска отозвала исполнительные листы о взыскании денежных средств в пользу города с ООО «Дискус-строй» и ООО «Дискус плюс». Такая информация значится в ответе на запрос от общественника, руководителя Сибирского правового центра защиты прав потребителя Евгения Митрофанова — он разместил ее на своей странице в Facebook.



— Мэрией города Новосибирска были отозваны исполнительные листы в отношении ООО «Дискус-строй», в связи с тем, что департаментом было получено заключение департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска о том, что наличие исполнительного производства в отношении ООО «Дискус-строй» и ООО «Дискус плюс» приведет к ухудшению финансовой состоятельности застройщика, что в дальнейшем поспособствует возникновению проблем с завершением строительства и сроков передачи жилья гражданам, — говорится в тексте ответа.