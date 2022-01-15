Чтобы не было проблем с строительством: мэрия Новосибирска отказалась требовать деньги с «Дискуса»

Мэрия Новосибирска отозвала исполнительные листы о взыскании денежных средств в пользу города с ООО «Дискус-строй» и ООО «Дискус плюс». Такая информация значится в ответе на запрос от общественника, руководителя Сибирского правового центра защиты прав потребителя Евгения Митрофанова — он разместил ее на своей странице в Facebook.
— Мэрией города Новосибирска были отозваны исполнительные листы в отношении ООО «Дискус-строй», в связи с тем, что департаментом было получено заключение департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска о том, что наличие исполнительного производства в отношении ООО «Дискус-строй» и ООО «Дискус плюс» приведет к ухудшению финансовой состоятельности застройщика, что в дальнейшем поспособствует возникновению проблем с завершением строительства и сроков передачи жилья гражданам, — говорится в тексте ответа.
Уточняется, что по федеральному закону «Об исполнительном производстве» исполнительный документ, по которому взыскание не производилось или производилось только частично, может быть возвращено взыскателю, например, по его заявлению.
Руководитель группы компаний «Дискус» Алексей Джулай прокомментировал ситуацию:
— Информации от Службы судебных приставов у нас нет. Ранее мы посылали мировые соглашения в мэрию, согласно протокола совещания в Прокуратуре города Новосибирска, — пояснил он НГС.
В декабре прошлого года мэрия Новосибирска опубликовала список должников по аренде земли, в топ-5 попала компания «Дискус-строй», застройщику жилмассивов «Плющихинский» и «Просторный». Сообщалось, что компании было подано 46 исков от мэрии на 594 миллиона рублей. Позже Алексей Джулай ответил на претензии по долгам перед городом, заявив, что Новосибирск безвозмездно пользуется построенными группой «Дискус» водоводами, которые снабжают водой весь правый берег, и магистральными дорогами, которые не были взяты на баланс.