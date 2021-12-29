«Есть встречные требования к мэрии»: Алексей Джулай ответил на претензии к «Дискусу» по долгам перед городом

Директор и собственник группы «Дискус» Алексей Джулай ответил на публикацию нового списка должников по аренде земли. Две компании группы, «Дискус-Строй» и «Дискус Плюс», оказались среди компаний-лидеров по объемам задолженности.



В официальном комментарии в ответ на запрос НГС Алексей Джулай подсчитал, что за период с 2014 по 2021 год группа «Дискус» выплатила городу за аренду земли 1,145 миллиарда рублей. Также Новосибирск с 2010 года безвозмездно пользуется построенными группой «Дискус» водоводами, которые снабжают водой весь правый берег, и магистральными дорогами, которые город даже взял на баланс. Застройщик вложил в них 360 и 400 миллионов рублей соответственно.