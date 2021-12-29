«Есть встречные требования к мэрии»: Алексей Джулай ответил на претензии к «Дискусу» по долгам перед городом

Директор и собственник группы «Дискус» Алексей Джулай ответил на публикацию нового списка должников по аренде земли. Две компании группы, «Дискус-Строй» и «Дискус Плюс», оказались среди компаний-лидеров по объемам задолженности.
В официальном комментарии в ответ на запрос НГС Алексей Джулай подсчитал, что за период с 2014 по 2021 год группа «Дискус» выплатила городу за аренду земли 1,145 миллиарда рублей. Также Новосибирск с 2010 года безвозмездно пользуется построенными группой «Дискус» водоводами, которые снабжают водой весь правый берег, и магистральными дорогами, которые город даже взял на баланс. Застройщик вложил в них 360 и 400 миллионов рублей соответственно.
Возмещения за дорогу на Плющихинском жилмассиве застройщик в этом году потребовал через суд. При этом подчеркнул Алексей Джулай, с застройщиками других крупных микрорайонов мэрия за аналогичные объекты инфраструктуры рассчитывается. В качестве примера он привел ООО «КПД-Газстрой» по микрорайону Чистая Слобода и ООО «Энергомонтаж» по микрорайону Родники.
— Мэрией не все условия по договорам аренды выполнены в полном объеме, а в соответствии со статьей 614 ГК РФ «арендатор вправе потребовать соразмерного уменьшения арендной платы». В соответствии со статьей 612 «непосредственно удержать сумму понесенных им расходов на устранение данных недостатков из арендной платы, предварительно уведомив об этом арендодателя». Досудебное уведомление в мэрию мы отправляли в 2015 и 2016 году. Это встречные требования к мэрии, — сообщил глава группы «Дискус».
Джулай признает, что для взаимозачета по закону еще необходимы определенные бухгалтерские и юридические действия. Но «авторы списка должников» не учитывают эти встречные требования к мэрии.
— Тему долгов раскачивают «Стрижи» — Поляков и Украинцев, — сообщил он в направленном НГС комментарии.
Депутат Заксобрания Новосибирской области и председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков в ответ на критику заявил НГС, что для встречных требований есть суд.
— А мне чего раскачивать? Мы с ним не конкуренты, — сказал он в разговоре с журналистом НГС. — Пока что все видят, что есть долги «Дискуса» перед мэрией в диком объеме, больше миллиарда рублей — это сложившийся факт.
Депутат горсовета Игорь Украинцев в беседе с редакцией напомнил, что тему задолженности застройщиков по аренде впервые подняла его коллега Наталья Пинус, а возврата долгов требуют все депутаты.
— «Дискус» — не единственный должник. Ладно бы мы с коллегами говорили: «Вот конкретно вы, Алексей Юрьевич, верните, а остальные — ладно». Мы говорим, что все должники за аренду должны вернуть долги городу. И новосибирская мэрия, к чему мы призываем, обязана этим вопросом заниматься. — Надо не искать врагов там, где их нет, и виноватых в своем положении, а работать над тем, чтобы из этого положения выбраться. Все депутаты горсовета помогут ему рассчитаться с городом и зайти, наверное, не в этот, но в следующий Новый год без долгов.
Год назад эксперты объясняли, что публикация подобных списков — мера неэффективная, а НГС подсчитал, на что можно было бы потратить неполученные выплаты.
23 декабря в департаменте мэрии по земельным и имущественным отношениям прошли обыски. В мэрии предположили, что они могли быть связаны с задолженностью группы «Дискус» по аренде, но в прокуратуре это опровергли. Анатолий Локоть не назвал причину обысков, но сообщил, что в департаменте изъяли некоторые документы по требованию Следственного комитета.