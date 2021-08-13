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«Дискус-строй» решил отсудить у мэрии 300 миллионов за дорогу на Плющихинском жилмассиве

Это встречный иск — полгода назад мэрия заставила компанию Джулая выплатить 30 млн за аренду земли

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Застройщик Плющихинского жилмассива еще весной анонсировал свое решение судиться с мэрией

Застройщик Плющихинского жилмассива еще весной анонсировал свое решение судиться с мэрией

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«Дискус-строй» подал иск к мэрии Новосибирска на 300 миллионов рублей

Арбитражный суд принял встречный иск ООО «Дискус-Строй» о взыскании задолженности с мэрии Новосибирска в размере более 300 миллионов рублей.

— «Дискус-Строй» просит взыскать с мэрии неосновательное обогащение в сумме 309 860 600 рублей, возникшее в результате приобретения и использования автомобильных дорог, построенных обществом без возмещения стоимости приобретенного имущества, — указано в документах Арбитражного суда.

Суд рассмотрит встречный иск совместно с первоначальным иском 16 августа.

В марте Арбитражный суд удовлетворил иск мэрии Новосибирска о взыскании задолженности с компании Алексея Джулая. ООО «Дискус-Строй» обязали выплатить задолженность за аренду земельного участка в размере 28 миллионов рублей, а также неустойку — 2,6 миллиона. Тогда руководитель ГК «Дискус» заявил, что намерен обжаловать решение суда и направить встречный иск.

Мы направили запрос в компанию с просьбой прокомментировать, почему был подан такой иск и будет ли ООО «Дискус-Строй» выплачивать долг за аренду мэрии в размере 30 миллионов рублей.

Со временем у Плющихинского жилмассива и микрорайона Просторного, которые построила компания «Дискус», сложилась репутация гетто с дешевым жильем в труднодоступных местах. Корреспонденты НГС решили выяснить, какие слухи о Просторном правдивы, а какие — нет, и хотят ли люди побыстрее расстаться со своими квартирами.

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Плющихинский жилмассивмэрия НовосибирскаАлексей Джулай«Дискус»Арбитражный суд
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