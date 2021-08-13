«Дискус-строй» решил отсудить у мэрии 300 миллионов за дорогу на Плющихинском жилмассиве

В марте Арбитражный суд удовлетворил иск мэрии Новосибирска о взыскании задолженности с компании Алексея Джулая. ООО «Дискус-Строй» обязали выплатить задолженность за аренду земельного участка в размере 28 миллионов рублей, а также неустойку — 2,6 миллиона. Тогда руководитель ГК «Дискус» заявил, что намерен обжаловать решение суда и направить встречный иск.



Мы направили запрос в компанию с просьбой прокомментировать, почему был подан такой иск и будет ли ООО «Дискус-Строй» выплачивать долг за аренду мэрии в размере 30 миллионов рублей.



Со временем у Плющихинского жилмассива и микрорайона Просторного, которые построила компания «Дискус», сложилась репутация гетто с дешевым жильем в труднодоступных местах. Корреспонденты НГС решили выяснить, какие слухи о Просторном правдивы, а какие — нет, и хотят ли люди побыстрее расстаться со своими квартирами.