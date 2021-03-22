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Мэрия отсудила у «Дискуса» 30 миллионов — застройщик считает, что власти тоже должны им денег

Алексей Джулай намерен обжаловать решение суда и направить встречный иск

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Мэрия Новосибирска отсудила у компании Джулая <nobr class="_">30 миллионов</nobr>, но он с этим долгом не согласен

Мэрия Новосибирска отсудила у компании Джулая 30 миллионов, но он с этим долгом не согласен

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Мэрия Новосибирска отсудила у компании Джулая 30 миллионов

16 марта арбитражный суд НСО удовлетворил иск мэрии Новосибирска о взыскании задолженности с компании депутата Алексея Джулая. ООО «Дискус-Строй» обязали выплатить задолженность за аренду земельного участка в размере 28 миллионов рублей, а также неустойку в размере 2,6 миллиона рублей. Руководитель ГК «Дискус» намерен обжаловать решение суда и направить встречный иск.

О какой задолженности идет речь

Согласно материалам дела, задолженность компании «Дискус-Строй» по арендной плате начала расти с февраля 2019 года. К январю 2020-го она составила больше 28 млн рублей. Согласно договору аренды, в связи с неисполнением обязательств арендатора городские власти дополнительно начислили «Дискус-Строю» неустойку в размере 2,6 млн рублей. Мэрия Новосибирска высылала досудебное уведомление компании, учредителем которой является депутат горсовета Алексей Джулай, однако оплата по долгам и неустойке в городской бюджет так и не поступила.

— Доказательств, подтверждающих факт внесения арендных платежей за предъявленный к взысканию период, ответчиком в материалы дела не представлено, — говорится в материалах суда.

По условиям договора, обществу с ограниченной ответственностью «Дискус-Строй» в аренду для строительства передан земельный участок с кадастровым номером 54:35:000000:10302, который расположен в Октябрьском районе Новосибирска и является частью застраиваемого компанией «Дискус» Плющихинского жилмассива. Площадь участка составляет 267,5 тыс. кв. метра. Договор об аренде муниципальной земли между мэрией Новосибирска и ООО «Дискус-Строй» был заключен в апреле 2013 года.

Площадь арендуемого ООО&nbsp;«Дискус-Строй» земельного участка составляет&nbsp;<nobr class="_">267,5 тыс. кв. метра</nobr>

Площадь арендуемого ООО «Дискус-Строй» земельного участка составляет 267,5 тыс. кв. метра

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— Представитель ООО «Дискус-Строй» в судебном заседании пояснила, что, по мнению ответчика, установленный размер арендной платы не подтвержден, поскольку земельный участок был разделен. Дополнительное соглашение с ответчиком не заключено, а заявленный размер арендной платы не соответствует требованиям постановления правительства Новосибирской области от 10.06.2015, ­— сообщается в решении арбитражного суда.

Доводы «Дискус-Строя» Арбитражный суд НСО не принял во внимание, отметив, что «поведение ответчика нельзя признать добросовестным поведением участника гражданских правоотношений».

Что говорят в «Дискус-Строе»

Руководитель ГК «Дискус» Алексей Джулай прокомментировал корреспонденту НГС решение суда. Он считает, что городские власти должны возместить компании затраты на устранение недостатков на арендованных земельных участках. По его словам, когда мэрия сдает в аренду под строительство жилого дома земельный участок, предполагается, что он обеспечен теплом, электричеством, водой, также к нему построены дороги. В аукционных документах за право пользоваться таким участком прописываются все технические условия. Если же условия нет, то дом не сможет быть введен в эксплуатацию. При этом, отмечает руководитель ГК «Дискус», в центре города, где все сети уже проведены, нужно лишь получить разрешение на подключение.

— И совсем другое дело, когда нарезались площадки для комплексного освоения земельных участков при строительстве микрорайонов. В данном случае, согласно Градостроительному кодексу, обязанность по теплоснабжению, водоснабжению и далее, а также по строительству дорог к участкам выделяемой земли, где должны быть построены жилые дома, является обязанностью муниципалитета. То есть участок, выделяемый под строительство, должен быть обеспечен возможностью подключения к сетям, а также он должен быть пригоден для возведения дома. Но из-за кризиса данные обязательства были не выполнены — энергетики не построили сети, мэрия не построила дороги, — объясняет Алексей Джулай.

Алексей Джулай намерен направить встречный иск, который будет превышать <nobr class="_">30 миллионов</nobr> рублей

Алексей Джулай намерен направить встречный иск, который будет превышать 30 миллионов рублей

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Как отмечает руководитель «Дискуса», такие земельные участки имеют недостатки, которые застройщик вынужден устранять за свой счет, в дальнейшем предъявив свои затраты муниципалитету. Алексей Джулай обращается к ст. 612 ГК РФ, согласно которой арендодатель отвечает за недостатки сданного в аренду имущества.

— И тут нет ничего нового и сверхъестественного. Дороги строили такие организации, как «Энергомонтаж», «КПД-Газстрой» и другие, а затем им возмещали деньги за строительство этих объектов в полном объеме. Это нормальная практика. И в связи с этим у меня вопрос, почему, когда наша организация делает то же самое, что делают другие компании, возникает столько шума и вопросов? Силами нашей организации построены все дороги Плющихинского и Просторного микрорайонов, вынесены водоводы, выполнено водопонижение и так далее. И, согласно закону, стоимость данных работ должна быть возмещена муниципалитетом. Затраты, которые мы понесли, фактически приводя в соответствие за свой счет земельные участки, выделенные нам под строительство, во много раз превышают требования мэрии. Суммы выполненных нами работ только по строительству дорог, по которым сегодня ходит общественный транспорт, многократно превышают 30 миллионов рублей, — отмечает он.

Алексей Джулай считает, что самый цивилизованный способ разрешения данной ситуации — это обращение в суд.

— Нами будет направлен встречный иск, который будет больше чем на 30 миллионов рублей, где мы попросим возместить наши затраты по устранению недостатков земельных участков, выделенных нам под строительство. Повторюсь, что в этой практике нет ничего нового или сенсационного, это характерно для всех крупных застройщиков, таких как «Энергомонтаж» — Родники, «КПД-Газстрой» — «Чистая Слобода» или наша компания. Все вопросы по возмещению трат на строительство дорог и так далее решаются через суд, — добавил глава ГК «Дискус».

Сумма, которую городской бюджет недополучает из-за арендаторов-должников, уже несколько лет будоражит депутатов, общественников и в целом неравнодушных горожан. 4 миллиарда рублей долгов за аренду — цифра космическая. Долгое время мэрия Новосибирска отказывалась называть должников, хотя это, как считают депутаты, уже помогло бы с ними бороться. Наконец 1 декабря перечень был опубликован, и оказалось, что он во многом состоит из компаний-банкротов. Почему этот перечень — недостаточно эффективная мера, можно ли наказать тех, кто допустил такие просрочки, и что мог бы получить город на эти деньги — в материале НГС.

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мэрия НовосибирскаАлексей Джулай«Дискус»Арбитражный суд
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