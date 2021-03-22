Мэрия отсудила у «Дискуса» 30 миллионов — застройщик считает, что власти тоже должны им денег

Мэрия Новосибирска отсудила у компании Джулая 30 миллионов
16 марта арбитражный суд НСО удовлетворил иск мэрии Новосибирска о взыскании задолженности с компании депутата Алексея Джулая. ООО «Дискус-Строй» обязали выплатить задолженность за аренду земельного участка в размере
О какой задолженности идет речь
Согласно материалам дела, задолженность компании «Дискус-Строй» по арендной плате начала расти с февраля 2019 года. К январю
— Доказательств, подтверждающих факт внесения арендных платежей за предъявленный к взысканию период, ответчиком в материалы дела не представлено, — говорится в материалах суда.
По условиям договора, обществу с ограниченной ответственностью «Дискус-Строй» в аренду для строительства передан земельный участок с кадастровым номером 54:35:000000:10302, который расположен в Октябрьском районе Новосибирска и является частью застраиваемого компанией «Дискус» Плющихинского жилмассива. Площадь участка составляет
— Представитель ООО «Дискус-Строй» в судебном заседании пояснила, что, по мнению ответчика, установленный размер арендной платы не подтвержден, поскольку земельный участок был разделен. Дополнительное соглашение с ответчиком не заключено, а заявленный размер арендной платы не соответствует требованиям постановления правительства Новосибирской области от 10.06.2015, — сообщается в решении арбитражного суда.
Доводы «Дискус-Строя» Арбитражный суд НСО не принял во внимание, отметив, что «поведение ответчика нельзя признать добросовестным поведением участника гражданских правоотношений».
Что говорят в «Дискус-Строе»
Руководитель ГК «Дискус» Алексей Джулай прокомментировал корреспонденту НГС решение суда. Он считает, что городские власти должны возместить компании затраты на устранение недостатков на арендованных земельных участках. По его словам, когда мэрия сдает в аренду под строительство жилого дома земельный участок, предполагается, что он обеспечен теплом, электричеством, водой, также к нему построены дороги. В аукционных документах за право пользоваться таким участком прописываются все технические условия. Если же условия нет, то дом не сможет быть введен в эксплуатацию. При этом, отмечает руководитель ГК «Дискус», в центре города, где все сети уже проведены, нужно лишь получить разрешение на подключение.
— И совсем другое дело, когда нарезались площадки для комплексного освоения земельных участков при строительстве микрорайонов. В данном случае, согласно Градостроительному кодексу, обязанность по теплоснабжению, водоснабжению и далее, а также по строительству дорог к участкам выделяемой земли, где должны быть построены жилые дома, является обязанностью муниципалитета. То есть участок, выделяемый под строительство, должен быть обеспечен возможностью подключения к сетям, а также он должен быть пригоден для возведения дома. Но из-за кризиса данные обязательства были не выполнены — энергетики не построили сети, мэрия не построила дороги, — объясняет Алексей Джулай.
Как отмечает руководитель «Дискуса», такие земельные участки имеют недостатки, которые застройщик вынужден устранять за свой счет, в дальнейшем предъявив свои затраты муниципалитету. Алексей Джулай обращается к
— И тут нет ничего нового и сверхъестественного. Дороги строили такие организации, как «Энергомонтаж», «КПД-Газстрой» и другие, а затем им возмещали деньги за строительство этих объектов в полном объеме. Это нормальная практика. И в связи с этим у меня вопрос, почему, когда наша организация делает то же самое, что делают другие компании, возникает столько шума и вопросов? Силами нашей организации построены все дороги Плющихинского и Просторного микрорайонов, вынесены водоводы, выполнено водопонижение и так далее. И, согласно закону, стоимость данных работ должна быть возмещена муниципалитетом. Затраты, которые мы понесли, фактически приводя в соответствие за свой счет земельные участки, выделенные нам под строительство, во много раз превышают требования мэрии. Суммы выполненных нами работ только по строительству дорог, по которым сегодня ходит общественный транспорт, многократно превышают
Алексей Джулай считает, что самый цивилизованный способ разрешения данной ситуации — это обращение в суд.
— Нами будет направлен встречный иск, который будет больше чем на
Сумма, которую городской бюджет недополучает из-за арендаторов-должников, уже несколько лет будоражит депутатов, общественников и в целом неравнодушных горожан.