Мэрия отсудила у «Дискуса» 30 миллионов — застройщик считает, что власти тоже должны им денег

16 марта арбитражный суд НСО удовлетворил иск мэрии Новосибирска о взыскании задолженности с компании депутата Алексея Джулая. ООО «Дискус-Строй» обязали выплатить задолженность за аренду земельного участка в размере 28 миллионов рублей, а также неустойку в размере 2,6 миллиона рублей. Руководитель ГК «Дискус» намерен обжаловать решение суда и направить встречный иск.

О какой задолженности идет речь