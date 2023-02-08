Концессию на 4,9 миллиарда рублей заключили СГК и мэрия Новосибирска: что сделают на эти деньги

Соглашение будет действовать до конца 2032 года, за это время концессионер обязан вложить в муниципальные объекты теплоснабжения и в создание новых почти 5 миллиардов рублей. При этом реконструированные и новые сооружения останутся в муниципальной собственности, сообщает департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Новосибирска.

