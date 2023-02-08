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Концессию на 4,9 миллиарда рублей заключили СГК и мэрия Новосибирска: что сделают на эти деньги

Средства пойдут на модернизацию, техническое перевооружение и реконструкцию тепловых сетей

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Городские власти рассчитывают, что такая схема работы позволит быстрее обновить изношенные сети. Модернизация затронет около 80 ЦТП

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Сибирская генерирующая компания и мэрия Новосибирска заключили концессию на эксплуатацию и реконструкцию муниципальных теплосетей и котельных. Концессионером стало ООО «Новосибирская теплосетевая компания» — один из учредителей СГК.

Соглашение будет действовать до конца 2032 года, за это время концессионер обязан вложить в муниципальные объекты теплоснабжения и в создание новых почти 5 миллиардов рублей. При этом реконструированные и новые сооружения останутся в муниципальной собственности, сообщает департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Новосибирска.

— Концессионер приобретает права владения и пользования переданным или созданным муниципальным имуществом на период действия концессионного соглашения для осуществления деятельности по производству и передаче тепловой энергии, - заявили в профильном департаменте мэрии.

ООО «Новосибирская теплосетевая компания» — один из двух учредителей ООО «Сибирская генерирующая компания», НТК принадлежит 0,1% имущества СГК, остальное — АО «Сибирская угольная энергетическая компания». Согласно информации «Контур.Фокуса», уставный капитал «Новосибирской теплосетевой компании» — 4 698 167 000 рублей, основной владелец — АО «Сибирская энергетическая компания».

В СГК внесли ясность о планах на период действия концессионного соглашения.

— Средства пойдут на три основных направления модернизации муниципального имущества. Это техническое перевооружение и реконструкция магистральных тепловых сетей общей протяженностью около 7500 метров. Модернизация, техническое перевооружение и реконструкция внутриквартальных тепловых сетей общей протяженностью около 19 000 метров за период с 2023 по 2031 год. Реконструкция центральных тепловых пунктов (ЦТП), в том числе с восстановлением циркуляции горячего водоснабжения, — 2023–2031 годы, — заявили в СГК.

В соглашении содержатся условия об установке систем частотного управления на электродвигателях насосов на перекачивающей насосной станции № 14, строительстве внутриквартальных теплоснабжающих коммуникаций. Еще один проект — замена коммуникации домов, получающих тепло через изношенную тепловую сеть производственного объединения «Север».

Основные мероприятия концессионного соглашения СГК привела в виде инфографики

Основные мероприятия концессионного соглашения СГК привела в виде инфографики

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— Заключение концессионного соглашения позволит энергокомпании в течение ближайших десяти лет вкладывать средства в муниципальное теплосетевое хозяйство Новосибирска, а не только в собственные теплоснабжающие коммуникации. Эти мероприятия дополнят 10-летнюю программу опережающих инвестиций объемом 16 миллиардов рублей, которую СГК начала реализовывать в 2022 году, — добавили в СГК.

В январе стало известно, что СГК может вернуть новосибирцам 121 миллион за тепло, — с чем это связано. Но с некоторых жителей, наоборот, потребуют дополнительные деньги.

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