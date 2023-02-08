Концессию на 4,9 миллиарда рублей заключили СГК и мэрия Новосибирска: что сделают на эти деньги

Сибирская генерирующая компания и мэрия Новосибирска заключили концессию на эксплуатацию и реконструкцию муниципальных теплосетей и котельных. Концессионером стало ООО «Новосибирская теплосетевая компания» — один из учредителей СГК.
Соглашение будет действовать до конца 2032 года, за это время концессионер обязан вложить в муниципальные объекты теплоснабжения и в создание новых почти 5 миллиардов рублей. При этом реконструированные и новые сооружения останутся в муниципальной собственности, сообщает департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Новосибирска.
— Концессионер приобретает права владения и пользования переданным или созданным муниципальным имуществом на период действия концессионного соглашения для осуществления деятельности по производству и передаче тепловой энергии, - заявили в профильном департаменте мэрии.
ООО «Новосибирская теплосетевая компания» — один из двух учредителей ООО «Сибирская генерирующая компания», НТК принадлежит 0,1% имущества СГК, остальное — АО «Сибирская угольная энергетическая компания». Согласно информации «Контур.Фокуса», уставный капитал «Новосибирской теплосетевой компании» —
В СГК внесли ясность о планах на период действия концессионного соглашения.
— Средства пойдут на три основных направления модернизации муниципального имущества. Это техническое перевооружение и реконструкция магистральных тепловых сетей общей протяженностью около 7500 метров. Модернизация, техническое перевооружение и реконструкция внутриквартальных тепловых сетей общей протяженностью около
В соглашении содержатся условия об установке систем частотного управления на электродвигателях насосов на перекачивающей насосной станции
— Заключение концессионного соглашения позволит энергокомпании в течение ближайших десяти лет вкладывать средства в муниципальное теплосетевое хозяйство Новосибирска, а не только в собственные теплоснабжающие коммуникации. Эти мероприятия дополнят
В январе стало известно, что СГК может вернуть новосибирцам 121 миллион за тепло, — с чем это связано. Но с некоторых жителей, наоборот, потребуют дополнительные деньги.