СГК может вернуть новосибирцам 121 миллион за тепло — с чем это связано

В Новосибирске до 31 марта пройдет корректировка платы за отопление за 2022 год. В результате суммы в платежках могут существенно увеличиться или уменьшиться.
— До конца марта 2023 года новосибирцы должны получить годовую корректировку платы за отопление квартир — это разница между стоимостью реально потребленного объема тепла за год, которое показывают общедомовые приборы учета, и начислениями в течение года. Размер корректировки зависит от количества тепла, которое потребил дом, — сообщает сайт «Сибирской генерирующей компании».
Если в прошлом году собственники заплатили за большее количество тепла, чем получил дом, то разницу зачтут в счет будущих платежей. Если наоборот — придется доплатить.
Количество тепла, которое получает тот или иной дом, зависит от состояния здания и труб в нем, а также погоды в отопительный период.
— 2022 год был теплее 2021-го, поэтому для большей части горожан сумма корректировки будет отрицательной и зачтется в счет будущих оплат. В целом по Новосибирску это 121 миллион рублей, — сообщает СГК.
Перерасчет производят управляющие компании, поэтому вопросы о начислениях собственники могут задавать туда.
Если у вас прямой договор с СГК, то можно связаться со специалистами по электронной почте services@sibgenco.ru, через мобильное приложение «СГК» (раздел «Обращения»), по телефону: (383) 289-1212 (пн. – пт.: 08:00–20:00).
В начале января новосибирцы уже сообщали о том, что получили высокие счета за отопление. Эксперты объяснили, с чем это может быть связано и куда нужно обращаться, если вы не согласны с начислениями.