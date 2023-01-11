Новосибирцы получили дико высокие счета за отопление: почему это произошло и куда жаловаться

Новый год для новосибирцев начался с увеличения расходов на оплату коммунальных услуг. В ноябре тарифы ЖКХ выросли, в результате платежки неприятно удивляют. Но некоторые горожане заметили, что траты на тепло увеличились больше, чем на оговоренные 11,9%. НГС выяснил, почему это происходит и куда обращаться тем, кто не согласен с начислениями.
Как поменялся тариф
В январе прошлого года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал указ о переходе Новосибирска в ценовую зону теплоснабжения. В результате плата для потребителей стала рассчитываться иначе. За счет роста тарифа планируется увеличить объем перекладки труб. Подробнее об этом можно прочитать здесь. После перехода в ценовую зону в июле тариф увеличился с 1505,98 до
С 1 декабря 2022 года тариф на тепло составляет
— За счет данного решения более полутора лет индексации тарифов проводиться не будет. Перенос сроков вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения. Индексация тарифов необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов, — говорится на сайте Минэкономразвития РФ.
Ожидается, что следующая индексация произойдет 1 июля 2024 года.
Откуда берутся большие цифры в платежках
В Новосибирске расчет платежа проводится по 1/12, то есть плата начисляется в течение всего года. Она зависит от количества энергии, которую получил дом.
— Как осуществляется оплата по 1/12? Берется объем потребления прошлого года и делится на 12 частей, это число умножают на действующий тариф. До 1 июля — на один, после — на другой, в декабре — на третий. Если вы посмотрите в платежный документ, то обнаружите, что сумма месячного платежа по полугодиям не меняется. По итогам года делается перерасчет — смотрят, сколько тепла дом потребил за год. Если в предыдущем году показатель был выше, то при расчете по 1/12 дом переплатил и идет перерасчет в сторону уменьшения. Если больше — в сторону увеличения, — пояснил НГС независимый эксперт в сфере энергетики Сергей Бухаров.
Стоит учитывать, что количество потребляемого тепла зависит от состояния самого дома. Старым зданиям с плохой термоизоляцией для обогрева потребуется больше энергии, чем новым и качественным.
Управляющие компании проводят перерасчет в первом квартале года. Узнать, начала ли перерасчет ваша УК, можно у нее напрямую.
— Расчеты по 1/12 очень путают людей. Чтобы разобраться, за что вы платите, надо иметь данные за три года. Сторонники этого метода пугают, что при переходе к оплате по факту, хотя в летние месяцы платеж будет равен нулю, зимой будут получаться большие суммы. Это решаемая задача, — добавил Сергей Бухаров.
Что начислили за декабрь
В платежках за декабрь некоторые новосибирцы уже заметили, что суммы за тепло выросли больше, чем на 11,9%. Например, жительница дома на улице Советской, которая в декабре платила за трехкомнатную квартиру 2817 рублей, в январе получила счет на 5268 рублей. А обозреватель НГС Стас Соколов, который в конце прошлого года платил 4400 рублей, в этом уже должен заплатить 6512 рублей.
— Если плата за тепло в отдельных случаях выросла больше, чем на 11,9%, необходимо разобраться, с чем это связано. Для большей части горожан начисления по действующим тарифам производят управляющие организации. Соответственно, вопросы о расчетах необходимо направить в управляющие компании, — пояснили в пресс-службе СГК.
Потребители, которые получают тепло по прямым договорам СГК, могут направить вопросы о счетах на электронную почту services@sibgenco.ru, в чат мобильного приложения или обратиться в Центр обслуживания клиентов на улице Фрунзе, 226/1 (понедельник — пятница, 09:00–19:00) и по телефону
Как пояснил НГС юрист Константин Зиновьев, в случае, если горожане не согласны с начислениями, они могут обратиться в департамент по тарифам Новосибирской области, Государственную жилищную инспекцию, Управление Федеральной антимонопольной службы или прокуратуру региона.
— Конечно, можно подавать иск в суд. Но в отличие от предыдущих органов, которые сами проверяют и истребуют необходимые документы, при обращении в суд гражданин должен самостоятельно дать полное обоснование неправомерности начислений, — пояснил юрист.
После начала отопительного сезона, во время ноябрьских морозов, в Новосибирске случилось несколько крупных коммунальных аварий, горожане массово жаловались на холод в квартирах. Директор теплосетей СГК объяснил, почему люди остаются без тепла, что мешает ремонтировать трубы и когда ситуация изменится.