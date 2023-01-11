Новосибирцы получили дико высокие счета за отопление: почему это произошло и куда жаловаться

В Новосибирске расчет платежа проводится по 1/12, то есть плата начисляется в течение всего года. Она зависит от количества энергии, которую получил дом.



— Как осуществляется оплата по 1/12? Берется объем потребления прошлого года и делится на 12 частей, это число умножают на действующий тариф. До 1 июля — на один, после — на другой, в декабре — на третий. Если вы посмотрите в платежный документ, то обнаружите, что сумма месячного платежа по полугодиям не меняется. По итогам года делается перерасчет — смотрят, сколько тепла дом потребил за год. Если в предыдущем году показатель был выше, то при расчете по 1/12 дом переплатил и идет перерасчет в сторону уменьшения. Если больше — в сторону увеличения, — пояснил НГС независимый эксперт в сфере энергетики Сергей Бухаров.

