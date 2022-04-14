Новосибирцы снова получили платежки с перерасчетом за тепло — в СГК объяснили, что это последний раз за год

В Новосибирске «Сибирская генерирующая компания» завершила перерасчет платы за отопление за 2021 год. Он проходил с января по март, поэтому в апреле некоторые горожане получили счета за предыдущий месяц, которые существенно превышали привычную сумму.

Ранее в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» объяснили, что перерасчет проводят в первом квартале года. Это делает поставщик тепла или управляющая компания. В Новосибирской области потребители платят в течение года одну и ту же сумму каждый месяц. В начале нового года энергетики сопоставляют количество тепла, поступившего на дом, и то количество, за которое заплатили жильцы. Если между этими цифрами есть разница, то потребители должны либо доплатить за потребленную энергию, либо, наоборот, платеж станет меньше.