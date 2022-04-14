Новосибирцы снова получили платежки с перерасчетом за тепло — в СГК объяснили, что это последний раз за год
Корректировку проводят в течение первого квартала
В Новосибирске «Сибирская генерирующая компания» завершила перерасчет платы за отопление за 2021 год. Он проходил с января по март, поэтому в апреле некоторые горожане получили счета за предыдущий месяц, которые существенно превышали привычную сумму.
Ранее в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» объяснили, что перерасчет проводят в первом квартале года. Это делает поставщик тепла или управляющая компания. В Новосибирской области потребители платят в течение года одну и ту же сумму каждый месяц. В начале нового года энергетики сопоставляют количество тепла, поступившего на дом, и то количество, за которое заплатили жильцы. Если между этими цифрами есть разница, то потребители должны либо доплатить за потребленную энергию, либо, наоборот, платеж станет меньше.
Рост цен, в частности, заметили жители одного из домов на улице Кропоткина.
— В квартире две комнаты, 43 квадрата. В декабре платила за отопление 893 рубля (как и в течение всего 2021 года), после нового года стало 1037–1046 рублей, в марте пришло такое начисление. У соседей спросила в общедомовой чате, тоже возмущаются, людям тоже пришло в три раза больше от их обычных сумм. Кто-то звонил в управляющую компанию, после — в «Сибэко». В «Сибэко» сказали, что эта зима была теплая, но зима 2020–2021 годов — холодная, и якобы мы доплачиваем за нее, — поделилась читательница НГС.
Плата увеличилась и в доме на улице Дуси Ковальчук, 22.
Жительница одной из квартир на улице Столетова, 25 сообщила, что счет за отопление вырос с 1657 рублей до 4697.
На Лескова, 21 после перерасчета пришел счет на 1729 рублей.
В пресс-службе СГК журналисту НГС объяснили, что большая часть перерасчета уже завершена.
— В соответствии правилами предоставления коммунальных услуг корректировка платы по отоплению за год проводится в 1-м квартале года, следующего за расчетным годом. СГК не наделена полномочиями по контролю соблюдения управляющими организациями установленных сроков для проведения корректировки. Полагаем, что управляющие компании, ТСЖ соблюдают эти сроки. Собственникам жилья, заключившим прямые договоры с СГК, компания своевременно выполнила корректировку за 2021 год.
Если жильцы не согласны с суммой перерасчета, они могут обратиться в управляющую компанию, чтобы выяснить, обоснована ли переплата. Читайте подробную инструкцию от НГС.