Новосибирцам приходят платежки с выросшей платой за отопление — с чем это связано

Ранее в СГК сообщали, что стоимость в платежке может увеличиться в три раза, однако в каждом случае стоит разбираться индивидуально.



Прежде НГС опубликовал подробную инструкцию о том, как проверить, не обсчитали ли вас и куда жаловаться в такой ситуации.

