Новосибирцам приходят платежки с выросшей платой за отопление — с чем это связано

В Новосибирске из-за годовой корректировки счетов за отопление некоторым горожанам приходится платить за тепло больше, чем обычно. Объясняем, с чем это связано.
— В прошлом месяце за тепло отдали 729 рубля, в этом начислили 2059 рублей (это за 31 квадрат). Звонок в «Сибэко» — какой-то перерасчет за прошлый год. Что это — непонятно, — написал читатель в редакцию НГС.
— Мы, жильцы дома по ул. Серафимовича, 1/1, были неприятно удивлены счетами за тепло, пришедшими за февраль с перерасчетом за сезон. Они оказались в 3 раза выше обычного платежа, — написали другие читатели.
— Я думаю сейчас у жителей города возникнет много вопросов после получения платежек за ЖКХ. Меня лично удивила строка о перерасчете за отопление за прошедший 2021 год. Перерасчет составил 2700 рублей за двухкомнатную квартиру! То есть фактически за каждый месяц года по 226 рублей, это несмотря на то, что за отопление мы платим и в летние месяцы. Перерасчеты были и в прошедшие годы, но такую крупную сумму я вижу в первый раз, — сообщила другая читательница.
Как сообщает пресс-служба «Сибирской генерирующей компании», перерасчет, или годовую корректировку, проводят в первые три месяца года.
По ее итогам сумма в платежке увеличивается или уменьшается. Это связано с тем, что в Новосибирске плата за отопление равномерно распределена в течение года. В начале каждого следующего года энергетики подсчитывают, сколько тепла получил дом. В случае, если его было поставлено больше, чем оплатили жильцы, сумма в платежке увеличится. Если наоборот, то сумма станет меньше.
Горожане, которые не согласны с суммой перерасчета, могут обратиться в управляющую компанию, чтобы сверить данные. Если у потребителей заключены прямые договоры с СГК, то обращаться следует напрямую в компанию.
Ранее в СГК сообщали, что стоимость в платежке может увеличиться в три раза, однако в каждом случае стоит разбираться индивидуально.
Прежде НГС опубликовал подробную инструкцию о том, как проверить, не обсчитали ли вас и куда жаловаться в такой ситуации.