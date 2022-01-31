СГК начала перерасчет платы за тепло. Почему некоторым придется заплатить больше?

В Новосибирске до конца марта пройдет корректировка счетов за отопление. Из-за этого в некоторых домах жильцам придется заплатить за тепло больше, чем обычно.
— За январь людям приходят суммы в три раза больше того, что обычно платили за месяц (например, было 320 рублей, стало 1080). С какой стати? Даже если перерасчет — не в разы же. У нас что, зима была аномально морозной, минус 60 вроде не было? — написал в редакцию читатель.
В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» объяснили, что перерасчет проводят в первом квартале года. Это делает поставщик тепла или управляющая компания. В Новосибирской области потребители платят в течение года одну и ту же сумму каждый месяц. В начале нового года энергетики сопоставляют количество тепла, поступившего на дом и то количество, за которое заплатили жильцы. Если между этими цифрами есть разница, то потребители должны либо доплатить за потребленную энергию, либо, наоборот, платеж станет меньше.
— В 2021 году отопительный сезон был длиннее, а средняя температура за окном в дни, когда подавалось отопление, была ниже, чем в 2020 году. Поэтому потребление тепловой энергии на отопление в домах за 2021 год было больше, чем за 2020 год, — сообщили в пресс-службе СГК.
В компании сообщили, что в некоторых случаях возможен рост платы в три раза. Однако в каждом случае нужно разбираться индивидуально. Если жильцы не согласны с суммой перерасчета, то они могут обратиться в управляющую компанию, чтобы сверить данные. Если у потребителей прямые договоры с СГК, то обращаться следует напрямую в компанию.
В прошлом году в результате перерасчета сибирячка Юлия получила перерасчет за отопление на 6000 рублей вместо 800. НГС рассказывал на этом примере, как энергетики пересчитывают плату за тепло. Также мы публиковали подробную инструкцию о том, как проверить, не обсчитали ли вас и куда жаловаться в такой ситуации.