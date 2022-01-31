СГК начала перерасчет платы за тепло. Почему некоторым придется заплатить больше?

В Новосибирске до конца марта пройдет корректировка счетов за отопление. Из-за этого в некоторых домах жильцам придется заплатить за тепло больше, чем обычно.



— За январь людям приходят суммы в три раза больше того, что обычно платили за месяц (например, было 320 рублей, стало 1080). С какой стати? Даже если перерасчет — не в разы же. У нас что, зима была аномально морозной, минус 60 вроде не было? — написал в редакцию читатель.



В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» объяснили, что перерасчет проводят в первом квартале года. Это делает поставщик тепла или управляющая компания. В Новосибирской области потребители платят в течение года одну и ту же сумму каждый месяц. В начале нового года энергетики сопоставляют количество тепла, поступившего на дом и то количество, за которое заплатили жильцы. Если между этими цифрами есть разница, то потребители должны либо доплатить за потребленную энергию, либо, наоборот, платеж станет меньше.