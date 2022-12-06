Почему так много домов остаются без тепла? Директор СГК объяснил, что мешает чинить сети и когда станет лучше

Надо подождать несколько лет

В прошлом году в это же время было около 1100 повреждений. Как отмечает исполнительный директор, за последние 15 лет в сетевую систему города не было серьезных денежных вливаний.

— Мы сейчас пожинаем некие плоды. Ситуация не критичная, но она есть. Дефекты случаются, и тот объем перекладок, которые мы выполняем каждый год, — недостаточный. Необходимо проработать три-четыре года, как показывает практика других городов. Но нужно понимать, что в других городах ситуация была лучше. Года четыре нужно интенсивно менять сети, и тогда ситуация поменяется, — считает Максим Рябенко.

