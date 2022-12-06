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Почему так много домов остаются без тепла? Директор СГК объяснил, что мешает чинить сети и когда станет лучше

В этом году энергетикам осложнили жизнь аномальные морозы

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В диспетчерской СГК принимают все жалобы жителей

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В Новосибирске с начала отопительного сезона 2022 года обнаружили 1270 повреждений на теплосетях. Это на 10% больше, чем в прошлом году. Как рассказали сегодня, 6 декабря, на брифинге в СГК, в основном это мелкие повреждения.

— Средний период отключений — 5–6 часов. Есть повреждения, которые и за 1,5 часа устраняются. Есть больше — это в основном магистральные сети, которые и 20 часов, и сутки устраняют. Из всех повреждений около 200 — крупные, где больше 10 домов было отключено, — рассказал исполнительный директор теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Максим Рябенко.

В Новосибирске продолжает расти количество коммунальных аварий

В Новосибирске продолжает расти количество коммунальных аварий

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Надо подождать несколько лет

В прошлом году в это же время было около 1100 повреждений. Как отмечает исполнительный директор, за последние 15 лет в сетевую систему города не было серьезных денежных вливаний.

— Мы сейчас пожинаем некие плоды. Ситуация не критичная, но она есть. Дефекты случаются, и тот объем перекладок, которые мы выполняем каждый год, — недостаточный. Необходимо проработать три-четыре года, как показывает практика других городов. Но нужно понимать, что в других городах ситуация была лучше. Года четыре нужно интенсивно менять сети, и тогда ситуация поменяется, — считает Максим Рябенко.

В 2022 году объем замены сетей составил 12 километров — это в шесть раз больше, чем в прошлом году, отмечает директор. В следующем году СГК собирается делать 18 километров перекладок.

— Мы будем наращивать объемы перекладок, в том числе магистральных сетей. Ситуация принципиально не поменялась в худшую сторону. Примерно тот же уровень повреждений. Там, где мы выполнили ремонт, аварий нет. Сейчас создается ощущение, что слишком много аварий — это ажиотаж. Наверное, потому что в этой части мы стали более открыты. Мы разъясняем, предупреждаем, говорим готовиться. В любом случае любое повреждение — это комплекс мероприятий, который нужно организовать. Отключение — это организация работы, в том числе городских служб, ТСЖ, УК. Это не только от нас зависит, — рассказал Максим Рябенко.

В СГК отмечают, что концентрации прорывов в одном месте нет. За последние две недели под отключения попали 7% домов Новосибирска.

— Например, по Ватутина — по улице мы в этом году меняли участок на переходе по Карла Маркса. Работу по этой улице нужно продолжать. У нас в планах менять ее полностью. Повысится надежность не только потребителей, которые по улице Ватутина присоединены. Это вся сторона — улица Карла Маркса, Геодезическая, — поделился исполнительный директор.

На количество аварий, по мнению СГК, также повлияли морозы

На количество аварий, по мнению СГК, также повлияли морозы

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Аномальная погода в ноябре

Как объясняют в СГК, их сдерживает температурный режим. Многие повреждения держатся на контроле, и в компании ждут хоть какого-то потепления. Но так как пока оно не предвидится, энергетики работают на тех участках, где возникает критическая ситуация.

— Сегодня отключена улица Петухова. Там совсем небольшая утечка, но из-за нее идет запаривание здания административного. Соответственно, не хочется, чтобы там сосульки были и прочее, — рассказал Максим Рябенко.

На контроле у СГК сейчас около 100 повреждений. При этом магистральных — около 30. На них, как утверждает Максим Рябов, минимальная утечка. Директор добавил, что при запуске системы отопления всегда есть некий всплеск повреждений.

— Несмотря на то что мы проводим гидравлические испытания и в большом количестве ремонты, когда запускают теплоснабжение, несколько другие нагрузки на трубопровод, и возникают дефекты. Сами испытания проводятся при 40 градусах, а теплоноситель уже на 100 градусах, а на сегодня — уже 115 градусов. Идет расширение трубопровода, и возникают мелкие повреждения. Я надеюсь, что это (множество повреждений. — Прим. ред.) все-таки начало отопительного сезона, и не всегда такая аномальная погода в ноябре, — объяснил Максим Рябенко.

При этом само начало отопительного сезона, по данным СГК, прошло лучше, чем в прошлом году. Жалоб жителей стало в два раза меньше.

Максим Рябенко извинился перед жителями Новосибирска за принесенные неудобства

Максим Рябенко извинился перед жителями Новосибирска за принесенные неудобства

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Планы на концессию

В следующем году СГК собирается устанавливать автоматические регуляторы. Сейчас персонал вручную совместно с диспетчерской регулирует потоки по сетям. Как добавляет директор, в этом году отопительный сезон начался намного лучше. Но ноябрьские морозы мешают чинить всё быстро. При этом сотрудники готовы работать в любую погоду, уверяет Максим Рябенко.

— Здесь вопрос в скорости устранения и расхолаживании жилых домов. Для нас оптимально, чтобы дома даже не почувствовали ремонт. А зачастую так происходит при температуре 10–15 градусов. Мы успеваем устранить повреждение, и температура в помещениях опускается на 1–2 градуса, и нормальный житель даже не чувствует изменений, — объяснил директор.

В морозы за ремонт берутся, если повреждение создает проблемы и есть опасность для жизни или для зданий. Или, например, много пара валит в подвалы или на улицу.

В планах на следующий год у СГК также заключение концессии с мэрией. О ней НГС подробно рассказывал в марте прошлого года, объяснял все минусы и плюсы такого соглашения и то, как это повлияет на стоимость услуг.

— Про кошелек я сейчас не буду говорить. Вероятность концессии сейчас достаточно высокая. Концессия позволит нам дополнительно финансировать в теплосети, и это будет немного другое. Если сейчас, заключив альткотельную (подробнее про альтернативную котельную можно прочитать по ссылке. — Прим. ред.), мы меняем магистральные сети, то, заключив концессионное соглашение, это будут и квартальные сети, и центральные тепловые пункты. Несколько шире и оборудование, и количество замены теплосети, — сообщил Максим Рябенко.

Как добавил директор, 18 километров СГК собирается менять именно за счет новой концессии.

За крупными коммунальными авариями НГС следит в режиме онлайн на интерактивной карте. В конце отопительного сезона мы подведем итоги прорывов.

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