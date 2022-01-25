Мишустин перевел Новосибирск в «ценовую зону теплоснабжения». Что это значит и как будут расти цены на тепло?

По приказу Правительства Российской Федерации Новосибирск перейдет в ценовую зону альтернативной котельной. Это значит, что плату за отопление будут рассчитывать по новой схеме, тариф для потребителей увеличится на 7,2%. Рассказываем, зачем это нужно и когда ждать повышения.
Что такое метод альткотельной
После перехода в новую ценовую зону специалисты рассчитывают, во сколько обойдется строительство новой современной котельной (в случае Новосибирска исходят из того, что она должна работать на буром угле), инфраструктуры для нее, а также затраты на содержание. На основе этого рассчитывают стоимость
Если цена оказывается выше той, которая уже установлена, это говорит о том, что система работает неэффективно. В таком случае тариф «замораживают» до тех пор, пока он не сравняется с ценой альткотельной. Если тариф оказывается ниже, то он будет постепенно повышаться до этой цены. График роста утверждает губернатор.
Зачем это нужно
Возраст 72% теплосетей в Новосибирске старше 25 лет. Средний возраст магистральных труб — 33,9 года, внутриквартальных — 32,8 года. Это приводит к частым порывам на сетях и, как следствие, отключению теплоснабжения и горячей воды.
— Такие происшествия — это следствие того, что длительное время в тарифах были снижены расходы на полноценную модернизацию и восстановление сетей, — рассказывал ранее НГС генеральный директор СГК Герман Мустафин.
По его словам, переход на метод альткотельной поможет увеличить размер инвестиций в ремонт теплосетей.
— Вместе со специалистами городской администрации, с участием общественности, мы три года готовили рабочий план — сейчас его утвердило федеральное правительство без существенных замечаний. В ближайшее время представим горожанам подробную программу работ на 2022 год и на 10-летнюю перспективу. Предварительно скажу, вложения, как и планировалось, за 10 лет составят не менее 20,5 миллиарда рублей без НДС. Примерно две трети этой суммы будет инвестировано в теплосетевое хозяйство уже в первые пять лет. В 2022 году мы увеличим программу обновления тепловых сетей на 336%, — сообщил НГС Андрей Колмаков, директор новосибирского филиала СГК.
Таки образом, в этом году компания планирует отремонтировать 12 километров труб. В прошлом году этот показатель составил 2,75 километра. За время программы заменят 57 километров магистральных теплосетей, которые находятся в критическом состоянии. Всего в планах строительство и реконструкция 89 километров теплосетей.
По данным сервиса «Контур.Фокус», «Сибирская генерирующая компания» основана в июле 2009 года. Генеральный директор — Герман Мустафин. 99,9% компании принадлежит АО «Сибирская угольная энергетическая компания», 0,1% — ООО «Новосибирская теплосетевая компания». СГК выступает управляющей компанией «СибЭКО». В 2020 году выручка организации составила 4,3 млрд рублей, чистая прибыль — 17,2 млрд рублей (большая часть доходов от участия в других организациях).
— Мы понимаем, какие неудобства доставят водителям и пешеходам разрытые в период ремонтов улицы и дороги. Постараемся вместе с администрацией города организовывать работы с минимально возможными сроками. Наши ремонтные программы находятся под контролем не только органов власти, но и общественности. Новосибирцы имеют право знать, куда и на что идут их деньги. Будем, как и ранее, регулярно информировать жителей о мероприятиях в теплосетевом хозяйстве. Предметный план работ на этот сезон мы представим жителям в открытом доступе до 1 марта, — уточнил Андрей Колмаков.
Как увеличится тариф
Рост тарифа будет постепенным — ежегодно на 2,9% плюс процент инфляции. Таким образом, в первый год цена вырастет на 7,2%, а каждый следующий — на 6,9%. В таком случае стоимость
— Устанавливается потолок для цены, по которой отпускают энергию для конечного потребителя. Ниже можно продавать, выше — нет. Формула, по которой цена рассчитывается, может давать заоблачные цифры — десятки процентов роста, а реально продавать будут дешевле. Это дает предсказуемость и для самих потребителей, например, семейного бюджета и бизнеса, -– объяснил ранее НГС независимый эксперт в сфере энергетики Сергей Бухаров.
Предполагается, что цена за 1 Гкал увеличится до 1614,4 рублей. Сейчас она составляет 1505,98 рубля.
Ранее НГС взял интервью у гендиректора СГК Германа Мустафина. Редактор Елена Гурьянова поговорила с ним о буром угле, ценах на тепло и частых авариях. Читайте подробности в нашем материале.