Мишустин перевел Новосибирск в «ценовую зону теплоснабжения». Что это значит и как будут расти цены на тепло?

По приказу Правительства Российской Федерации Новосибирск перейдет в ценовую зону альтернативной котельной. Это значит, что плату за отопление будут рассчитывать по новой схеме, тариф для потребителей увеличится на 7,2%. Рассказываем, зачем это нужно и когда ждать повышения.



Что такое метод альткотельной