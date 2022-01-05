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66 домов на левом берегу Новосибирска остались без тепла из-за аварии на улице Пархоменко 5 января

Восстановительные работы в СГК обещали завершить ночью с 5 на 6 января 2022

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Повреждение коммунальщики обещают устранить этой ночью.

Повреждение коммунальщики обещают устранить этой ночью.

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5 января на трубопроводе на ул. Пархоменко произошло повреждение. Из-за аварии под отключение тепла попали 66 домов.

Как сообщает СГК в своем канале Telegram, бригады компании приступили к ремонту:

— Сегодня на трубопроводе диаметром 700 мм по ул. Пархоменко возникло повреждение. Наши бригады оперативно выехали на место и приступили к работам. Устраняем дефект на компенсаторе. Закончить ремонт планируем к 03:00 часам 6 января. Сожалеем, что жители столкнулись с дискомфортом, постараемся завершить работы как можно быстрее.

Ранее, в минувшую пятницу, 31 декабря, в Ленинском районе Новосибирска без отопления и горячей воды остались 12 домов.

В начале декабря два крупных жилмассива Новосибирска — Затулинский и Северо-Чемской — остались без отопления из-за аварии. В те же дни коммунальщики попросили повысить тарифы в Новосибирске в несколько раз.

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