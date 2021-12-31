«Как говорится, с наступающим...»: в Ленинском районе 12 домов остались без отопления и горячей воды

В пятницу, 31 декабря, в Ленинском районе Новосибирска без отопления и горячей воды остались 12 домов. Об этом в редакцию НГС написал читатель.
— На Планировочной в 51-м и 56-м домах точно отопления нет, примерно с обеда. Как говорится, с наступающим... — написал он.
Как сообщается на портале «Мой Новосибирск», аварийное отключение горячей воды и отопления в двенадцати домах на улицах Путевой и Планировочной произошло в
Корреспонденту НГС не удалось оперативно связаться с пресс-службой СГК.
В середине декабря больше 250 домов в Первомайском районе остались без горячей воды и отопления.