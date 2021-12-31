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«Как говорится, с наступающим...»: в Ленинском районе 12 домов остались без отопления и горячей воды

Аварийное отключение произошло еще утром

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Температура в квартирах падает

Температура в квартирах падает

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В пятницу, 31 декабря, в Ленинском районе Новосибирска без отопления и горячей воды остались 12 домов. Об этом в редакцию НГС написал читатель.

— На Планировочной в 51-м и 56-м домах точно отопления нет, примерно с обеда. Как говорится, с наступающим... — написал он.

Как сообщается на портале «Мой Новосибирск», аварийное отключение горячей воды и отопления в двенадцати домах на улицах Путевой и Планировочной произошло в 10:20. Причиной стала замена трубопровода. Окончание работ обозначено в 21:00.

Корреспонденту НГС не удалось оперативно связаться с пресс-службой СГК.

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В середине декабря больше 250 домов в Первомайском районе остались без горячей воды и отопления.

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