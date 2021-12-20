На Первомайке больше 250 домов остались без горячей воды

Сегодня, 20 декабря, в 268 домах в Первомайском районе отключили отопление и горячую воду. Это связано с ремонтом на теплотрассе.
— 268 объектов, это плановые работы, в Первомайском районе без горячей воды с 08:00 до 20:00, — рассказал сегодня во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области первый заместитель мэра Новосибирска Борис Буреев.
Без воды остались дома на улице Шмидта, Чапаева, Первомайской, Заречной, Марии Ульяновой.
На муниципальном сайте Новосибирска указано, что отключение связано с работами на перекачивающей насосной станции на улице Пожарского, 33. В Сибирской генерирующей компании обещали прокомментировать ситуацию позже.
На прошлой неделе в Кировском районе на улице Немировича-Данченко отопление и горячую воду отключили в 24 домах. К вечеру температура воздуха понизилась до -20 градусов. НГС следил в онлайн-трансляции за тем, как энергетики устраняют дефект на теплотрассе. Устранить нарушения вовремя не получилось. Сибирская генерирующая компания завершила их на час позже, чем планировалось. При этом к утру у части жителей всё еще не было тепла. Новосибирцы рассказали, как пережили морозную ночь. На этих выходных тепло снова отключили.