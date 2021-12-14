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СрочноРемонт теплосети затягивается еще на час
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Теплоснабжение в Кировском районе не успели восстановить в срок — СГК обещает за час закончить ремонт

Ранее отопление обещали вернуть к 22:00

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Без отопления и горячей воды остались почти 60 домов

Без отопления и горячей воды остались почти 60 домов

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В Новосибирске до сих пор не восстановлено теплоснабжение домов, попавших в зону коммунальной аварии. Прорыв на теплосетях произошел рано утром 14 декабря на улице Немировича-Данченко в Кировском районе. Теплоснабжения лишились 24 многоквартирных и 27 частных домов, в которых проживают 2012 человек, в том числе 674 ребенка.

— Пока работы продлили до часу ночи, — сообщили НГС в диспетчерской аварийной службы.

В пресс-службе СГК уточнили, что закончат ремонтные работы раньше.

— В течение часа бригада должна закончить сварку и начать запуск системы теплоснабжения. Продолжаем контроль температуры внутри домов, находящихся без теплоснабжения. Например, в доме по адресу Немировича-Данченко, 139/3 по состоянию на 22 часа было +20 градусов, — уточнили в пресс-службе.

Ранее в СГК заявили, что теплоснабжение в домах будет восстановлено к 22:00. Сегодня ночью синоптики ожидают морозы до -26, а завтра — самый холодный день недели.

Весь день мы вели онлайн-трансляцию. Мы собрали все основные моменты происшествия. Жители рассказали свои версии случившегося.

В СГК также уточнили, что с момента окончания ремонта — в 23:30, понадобится еще 1–2 часа, чтобы горячая вода заполнила трубопровод и начал поступать в дома.

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СГКавария на теплосетях
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