Теплоснабжение в Кировском районе не успели восстановить в срок — СГК обещает за час закончить ремонт

В Новосибирске до сих пор не восстановлено теплоснабжение домов, попавших в зону коммунальной аварии. Прорыв на теплосетях произошел рано утром 14 декабря на улице Немировича-Данченко в Кировском районе. Теплоснабжения лишились 24 многоквартирных и 27 частных домов, в которых проживают 2012 человек, в том числе 674 ребенка.

— Пока работы продлили до часу ночи, — сообщили НГС в диспетчерской аварийной службы.

В пресс-службе СГК уточнили, что закончат ремонтные работы раньше.

— В течение часа бригада должна закончить сварку и начать запуск системы теплоснабжения. Продолжаем контроль температуры внутри домов, находящихся без теплоснабжения. Например, в доме по адресу Немировича-Данченко, 139/3 по состоянию на 22 часа было +20 градусов, — уточнили в пресс-службе.