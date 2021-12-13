В Новосибирск придут морозы в -30 градусов: какой день станет самым холодным

В Новосибирске ночью 15 декабря ожидается похолодание до -30 градусов. После этого в городе начнется потепление.
— Неустойчивый характер погоды сохраняется. К нам смещаются атлантические воздушные массы, они более теплые и влажные. Мы ждем значительную волну тепла после 17 декабря. Затем волну холода. Скорее всего, это будет продолжаться весь декабрь, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
14 декабря, во вторник, в Новосибирске ночью ожидается небольшой снег. Осадки прекратятся днем. Синоптики прогнозируют западный ветер силой 3–8 м/с, температура ночью составит
В среду днем возможен небольшой снег. Ожидается ветер южного направления силой 2–7 м/с. Ночью температура опустится до
16 декабря ночью прогнозируют небольшой, местами умеренный снег. Сила ветра составит 6–11 м/с ночью и 3–8 м/с днем. Ночью ожидается мороз до
Накануне НГС изучил прогноз погоды в Новосибирске на неделю, который составили интернет-сервисы. Рассказываем, когда они обещают сильные морозы.
На прошлой неделе фотокорреспондент НГС Александр Ощепков сделал снимки густого утреннего тумана, который окутал Новосибирск. Посмотрите на его снимках, как это явление преобразило город.