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В Новосибирск придут морозы в -30 градусов: какой день станет самым холодным

Затем синоптики снова ждут потепления до -7 градусов

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В ближайшие дни возможен снег

В ближайшие дни возможен снег

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В Новосибирске ночью 15 декабря ожидается похолодание до -30 градусов. После этого в городе начнется потепление.

— Неустойчивый характер погоды сохраняется. К нам смещаются атлантические воздушные массы, они более теплые и влажные. Мы ждем значительную волну тепла после 17 декабря. Затем волну холода. Скорее всего, это будет продолжаться весь декабрь, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

14 декабря, во вторник, в Новосибирске ночью ожидается небольшой снег. Осадки прекратятся днем. Синоптики прогнозируют западный ветер силой 3–8 м/с, температура ночью составит -19...-21 градусов, днем — -24...-26 градусов.

В среду днем возможен небольшой снег. Ожидается ветер южного направления силой 2–7 м/с. Ночью температура опустится до -28...-30 градусов, днем воздух прогреется до -12...-14 градусов.

16 декабря ночью прогнозируют небольшой, местами умеренный снег. Сила ветра составит 6–11 м/с ночью и 3–8 м/с днем. Ночью ожидается мороз до -14...-16 градусов, днем — -7...-9 градусов.

Накануне НГС изучил прогноз погоды в Новосибирске на неделю, который составили интернет-сервисы. Рассказываем, когда они обещают сильные морозы.

На прошлой неделе фотокорреспондент НГС Александр Ощепков сделал снимки густого утреннего тумана, который окутал Новосибирск. Посмотрите на его снимках, как это явление преобразило город.

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