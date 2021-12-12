Вернутся ли в Новосибирск морозы? Изучаем прогноз погоды на неделю

В Новосибирске вторая неделя декабря была морозной в середине, но к выходным температура повысилась. Мы изучили разные погодные сервисы, чтобы узнать, когда в регион снова придут морозы и будут ли осадки. Публикуем прогноз на неделю.

Как сообщает «Яндекс.Погода», температура резко опустится до -18 во вторник. Но на выходных, 18 и 19 декабря, должно быть тепло. Всю неделю будет идти снег, но в понедельник и вторник он будет небольшим.