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Вернутся ли в Новосибирск морозы? Изучаем прогноз погоды на неделю

Мы собрали данные разных погодных сервисов

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Следующая неделя, возможно, будет снежной

Следующая неделя, возможно, будет снежной

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В Новосибирске вторая неделя декабря была морозной в середине, но к выходным температура повысилась. Мы изучили разные погодные сервисы, чтобы узнать, когда в регион снова придут морозы и будут ли осадки. Публикуем прогноз на неделю.

Как сообщает «Яндекс.Погода», температура резко опустится до -18 во вторник. Но на выходных, 18 и 19 декабря, должно быть тепло. Всю неделю будет идти снег, но в понедельник и вторник он будет небольшим.

Понедельник, 13 декабря, также не будет теплым, обещает «Яндекс.Погода». Температура опустится до -13

Понедельник, 13 декабря, также не будет теплым, обещает «Яндекс.Погода». Температура опустится до -13

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Сервис «Гисметео» соглашается с «Яндекс.Погодой» в том, что вторник будет самым холодным днем, но утверждает, что температура опустится до -16 градусов. Морозы будут ночью в среду, 15 декабря. Температура может опуститься до -27 градусов. А выходные хоть и будут теплыми, порывы ветра будут достигать 14 м/с.

Потепление начнется в четверг, обещает «Гисметео»

Потепление начнется в четверг, обещает «Гисметео»

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Сервис «Мировая погода» дает самый морозный прогноз, и, по его данным, во вторник, 14 декабря, температура опустится до -22 градусов. По данным этого сервиса, снег будет идти не всю неделю.

13 декабря ночью температура опустится до -21 градуса

13 декабря ночью температура опустится до -21 градуса

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Мы изучили прогнозы популярных погодных сервисов на декабрь в целом. Прочитайте, каким будет декабрь 2021 года.

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