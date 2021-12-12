Вернутся ли в Новосибирск морозы? Изучаем прогноз погоды на неделю

В Новосибирске вторая неделя декабря была морозной в середине, но к выходным температура повысилась. Мы изучили разные погодные сервисы, чтобы узнать, когда в регион снова придут морозы и будут ли осадки. Публикуем прогноз на неделю.
Как сообщает «Яндекс.Погода», температура резко опустится до -18 во вторник. Но на выходных, 18 и 19 декабря, должно быть тепло. Всю неделю будет идти снег, но в понедельник и вторник он будет небольшим.
Сервис «Гисметео» соглашается с «Яндекс.Погодой» в том, что вторник будет самым холодным днем, но утверждает, что температура опустится до -16 градусов. Морозы будут ночью в среду, 15 декабря. Температура может опуститься до -27 градусов. А выходные хоть и будут теплыми, порывы ветра будут достигать
Сервис «Мировая погода» дает самый морозный прогноз, и, по его данным, во вторник, 14 декабря, температура опустится до -22 градусов. По данным этого сервиса, снег будет идти не всю неделю.
Мы изучили прогнозы популярных погодных сервисов на декабрь в целом. Прочитайте, каким будет декабрь 2021 года.