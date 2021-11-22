Морозы и частые снегопады? Изучаем прогнозы, каким будет декабрь-2021

Ноябрь не дает расслабляться новосибирцам — на смену морозам идет оттепель. А каким будет декабрь? Ждут ли нас снова морозы и снегопады? Или же первый зимний месяц будет очень теплым? Изучаем прогнозы популярных погодных сервисов.

Сервис «Яндекс.Погода» обещает новосибирцам достаточно теплый декабрь, но при этом очень пасмурный. Почти каждый день будет идти снег. Средняя температура днем будет около -14... -17 градусов. Ближе к концу месяца придет похолодание, и температуры ночью будут опускаться до -20 градусов. Сервис обещает лишь один солнечный день — 27 декабря.

