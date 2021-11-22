Морозы и частые снегопады? Изучаем прогнозы, каким будет декабрь-2021

В Новосибирске обещают пасмурный декабрь-2021
Ноябрь не дает расслабляться новосибирцам — на смену морозам идет оттепель. А каким будет декабрь? Ждут ли нас снова морозы и снегопады? Или же первый зимний месяц будет очень теплым? Изучаем прогнозы популярных погодных сервисов.
Сервис «Яндекс.Погода» обещает новосибирцам достаточно теплый декабрь, но при этом очень пасмурный. Почти каждый день будет идти снег. Средняя температура днем будет около
Сервис Gismeteo сейчас дает прогноз только до 15 декабря. Первая неделя будет достаточно теплой, а после 7 декабря начнется снижение температуры. Днем в среднем будет около
По прогнозу сервиса World-weather.ru, который опубликовал данные до 18 декабря, Новосибирск может рассчитывать как минимум на четыре солнечных дня. При этом 1 и 2 декабря прогнозируются очень холодные ночи — температура опустится до
Ноябрь в этом году с самого начала не порадовал новосибирцев: в городе начались сильные снегопады, а затем ударили кратковременные морозы. Какой будет зима в этом году? Когда в Новосибирск придут настоящие холода, будут ли теплыми новогодние праздники? Мы изучили вероятные прогнозы Гидрометцентра России и популярных сервисов погоды.