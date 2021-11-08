8 ноября понедельник
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 6/10
usd 71.49
eur 82.81
Тема дняСколько будут действовать QR-коды после вакцинации
Все новости
Все новости

Лютый холод или теплые деньки? Какой будет зима 2021–2022 в Новосибирской области — изучаем прогнозы

Аномальных перепадов температур синоптики не ждут

1 792
16Обсудить

Поделиться

Новосибирцам стоит вновь готовиться к огромным сугробам

Новосибирцам стоит вновь готовиться к огромным сугробам

Поделиться

Синоптики составили прогноз на зиму 2021–2022 в Новосибирской области

Ноябрь в этом году с самого начала не порадовал новосибирцев: в городе начались сильные снегопады, а затем ударили кратковременные морозы. Какой будет зима в этом году? Когда в Новосибирск придут настоящие холода, будут ли теплыми новогодние праздники? Изучаем вероятные прогнозы Гидрометцентра России и популярных сервисов погоды.

Декабрь

Гидрометцентр России обещает Новосибирской области в декабре температуры ниже нормы:

— Средняя температура ниже нормы прогнозируется на большей части Приволжского федерального округа, на юге Уральского федерального округа и в юго-западных и центральных районах Сибирского федерального округа, — говорится в документе. — Среднемесячная норма в Новосибирске — -15,5 градуса.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам достаточно теплый декабрь, но при этом пасмурный и снежный. Средняя температура днем составит -14... -17 градусов. Ночью она может опускаться до -20 градусов. Сервис обещает лишь один солнечный день — 27 декабря.

Сервис обещает лишь один солнечный день — 27 декабря

Сервис обещает лишь один солнечный день — 27 декабря

Поделиться

World-weather так же, как и предыдущий сервис, обещает теплый декабрь, но при этом очень солнечный. Ясная погода будет 10 дней. В среднем температура днем будет около -12... -14 градусов, а ночью может опускаться до -19 градусов. При этом сервис обещает снегопады только семь дней в месяце.

Ночью температура может опускаться до <nobr class="_">-19</nobr> градусов

Ночью температура может опускаться до -19 градусов

Поделиться

Январь


Гидрометцентр России предполагает, что в январе в Новосибирской области температура будет около нормы:

— Выше, чем в январе 2021 года, средняя температура воздуха ожидается на большей части Уральского федерального округа и на западе Сибирского федерального округа. Среднемесячная норма в Новосибирске — -18,3 градуса.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», самые морозные дни придутся на третью декаду января. Средняя температура днем составит -17... -19 градусов. Ночные температуры будут не выше -17... -20 градусов. При этом в январе будет мало дней со снегопадом, но солнце покажется только три раза за месяц.

В январе будет мало дней со снегопадом, но солнце покажется только три раза за месяц

В январе будет мало дней со снегопадом, но солнце покажется только три раза за месяц

Поделиться

World-weather не обещает серьезные перепады температур в январе. Ясных дней будет меньше, чем в декабре, но погода испортится ближе к концу месяца. В среднем температура днем будет около -17 градусов, а ночью может опускаться до -20 градусов. При этом сервис почти не обещает снегопадов.

В январе сервис обещает много пасмурных дней

В январе сервис обещает много пасмурных дней

Поделиться

Февраль

В целом по России Гидрометцентр ждет очень теплый февраль. В Новосибирской области температура будет около нормы.

— Февраль ожидается теплее прошлогоднего на большей части территории России; в большинстве регионов Дальневосточного федерального округа — холоднее, — говорится в документе. — Среднемесячная норма в Новосибирске — -17,5 градуса.

Сервис «Яндекс.Погода» подтверждает информацию Гидрометцентра о том, что февраль 2022 года будет очень теплым. Средняя температура днем, по данным сервиса, может составить -13... -16 градусов. Ночью она может опускаться до -18 градусов. При этом месяц будет пасмурным и снежным.

Февраль будет пасмурным и снежным

Февраль будет пасмурным и снежным

Поделиться

По данным сервиса World-weather, в феврале будут достаточно серьезные перепады дневных температур от -9 до -15 градусов. В среднем температура днем будет около -12 градусов, а ночью может опускаться до -19 градусов. При этом сервис почти не обещает снегопадов и прогнозирует очень много солнечных дней.

Ночью температура может опускаться до <nobr class="_">-19</nobr> градусов

Ночью температура может опускаться до -19 градусов

Поделиться

Новосибирские синоптики на днях составили прогноз погоды на ноябрь — по их версии, температуры в НСО будут соответствовать норме. По прежним прогнозам федерального Гидрометцентра, ноябрь в Сибири и Новосибирской области в частности обещал быть теплее, чем обычно.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

декабрьпогодафевральянварь
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...