Лютый холод или теплые деньки? Какой будет зима 2021–2022 в Новосибирской области — изучаем прогнозы

Ноябрь в этом году с самого начала не порадовал новосибирцев: в городе начались сильные снегопады, а затем ударили кратковременные морозы. Какой будет зима в этом году? Когда в Новосибирск придут настоящие холода, будут ли теплыми новогодние праздники? Изучаем вероятные прогнозы Гидрометцентра России и популярных сервисов погоды.



Декабрь

Гидрометцентр России обещает Новосибирской области в декабре температуры ниже нормы: