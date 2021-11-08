Лютый холод или теплые деньки? Какой будет зима 2021–2022 в Новосибирской области — изучаем прогнозы

Синоптики составили прогноз на зиму
Ноябрь в этом году с самого начала не порадовал новосибирцев: в городе начались сильные снегопады, а затем ударили кратковременные морозы. Какой будет зима в этом году? Когда в Новосибирск придут настоящие холода, будут ли теплыми новогодние праздники? Изучаем вероятные прогнозы Гидрометцентра России и популярных сервисов погоды.
Декабрь
Гидрометцентр России обещает Новосибирской области в декабре температуры ниже нормы:
— Средняя температура ниже нормы прогнозируется на большей части Приволжского федерального округа, на юге Уральского федерального округа и в юго-западных и центральных районах Сибирского федерального округа, — говорится в документе. — Среднемесячная норма в Новосибирске —
«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам достаточно теплый декабрь, но при этом пасмурный и снежный. Средняя температура днем составит
World-weather так же, как и предыдущий сервис, обещает теплый декабрь, но при этом очень солнечный. Ясная погода будет 10 дней. В среднем температура днем будет около
Январь
Гидрометцентр России предполагает, что в январе в Новосибирской области температура будет около нормы:
— Выше, чем в январе 2021 года, средняя температура воздуха ожидается на большей части Уральского федерального округа и на западе Сибирского федерального округа. Среднемесячная норма в Новосибирске —
По данным сервиса «Яндекс.Погода», самые морозные дни придутся на третью декаду января. Средняя температура днем составит
World-weather не обещает серьезные перепады температур в январе. Ясных дней будет меньше, чем в декабре, но погода испортится ближе к концу месяца. В среднем температура днем будет около
Февраль
В целом по России Гидрометцентр ждет очень теплый февраль. В Новосибирской области температура будет около нормы.
— Февраль ожидается теплее прошлогоднего на большей части территории России; в большинстве регионов Дальневосточного федерального округа — холоднее, — говорится в документе. — Среднемесячная норма в Новосибирске —
Сервис «Яндекс.Погода» подтверждает информацию Гидрометцентра о том, что февраль 2022 года будет очень теплым. Средняя температура днем, по данным сервиса, может составить
По данным сервиса World-weather, в феврале будут достаточно серьезные перепады дневных температур от
Новосибирские синоптики на днях составили прогноз погоды на ноябрь — по их версии, температуры в НСО будут соответствовать норме. По прежним прогнозам федерального Гидрометцентра, ноябрь в Сибири и Новосибирской области в частности обещал быть теплее, чем обычно.