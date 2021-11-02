Как изменился прогноз погоды в Новосибирске на ноябрь? Синоптики обещают морозы до -25 градусов

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на ноябрь — по их версии, температуры в НСО будут соответствовать норме. По прежним прогнозам федерального Гидрометцентра, ноябрь в Сибири и Новосибирской области, в частности, обещал быть теплее, чем обычно.

Мы решили сравнить новый прогноз и информацию с погодных сервисов, чтобы узнать, каких температур ждать от последнего месяца осени.