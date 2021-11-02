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Как изменился прогноз погоды в Новосибирске на ноябрь? Синоптики обещают морозы до -25 градусов

Ожидается, что будет мало солнечных дней

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Количество ожидаемого снега в ноябре будет около нормы

Количество ожидаемого снега в ноябре будет около нормы

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В ноябре новосибирцев ждут морозы до -25 градусов

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на ноябрь — по их версии, температуры в НСО будут соответствовать норме. По прежним прогнозам федерального Гидрометцентра, ноябрь в Сибири и Новосибирской области, в частности, обещал быть теплее, чем обычно.

Мы решили сравнить новый прогноз и информацию с погодных сервисов, чтобы узнать, каких температур ждать от последнего месяца осени.

— В ноябре в Новосибирской области среднемесячная температура ожидается до -8... -9 градусов, то есть около нормы. В 1-й, 4-й, 5-й пятидневках ожидается понижение температуры воздуха ночью до -15... -20, местами до -25. Днем -10... -15 градусов, местами до -20 мороза. Во 2-й и 3-й пятидневках преобладающая температура ночью около -1... -6 градусов, днем от -3 до +2 градусов, — рассказали НГС синоптики.

Месячное количество осадков предполагается около нормы. Снег ожидается в большинстве дней второй декады.

По прогнозу сервиса world-weather.ru самые низкие температуры будут в первую неделю ноября, как раз на праздничные выходные. 3-о и 4-о ноября обещают -13...-15 градусов днем, а ночью до -18 градусов. В субботу и воскресенье обещают снег. Потом новосибирцев ждет небольшое потепление. Во второй половине месяца температуры будут колебаться от -6 до -8 градусов днем, и от -10 до -13 градусов ночью. Месяц ожидается пасмурный: по прогнозам синоптиков будет всего 1 солнечный день — 28 ноября.

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По данным Gismeteo самые холодные дни месяца так же будут 3-го и 4-го ноября. Затем начнется потепление — 8-го и 11-го ноября даже обещают 0 градусов. Во второй половине месяца, по прогнозам сервиса, дневные температуры будут колебаться от -3 до -11 градусов. По прогнозам сайта в ноябре Новосибирск ждет много снежных дней, а солнце появится на небе только 10 числа.

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Впрочем, в прошлом ноябре погода не сильно отличалась: было так же мало солнечных дней и много осадков. Вчера, 1 ноября, Новосибирск завалило снегом. На улицы города вышла снегоуборочная техника: фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на улицах города и снял, как в Новосибирске убирают снег.

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прогнозснегхолода
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