Как изменился прогноз погоды в Новосибирске на ноябрь? Синоптики обещают морозы до -25 градусов

В ноябре новосибирцев ждут морозы до -25 градусов
Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на ноябрь — по их версии, температуры в НСО будут соответствовать норме. По прежним прогнозам федерального Гидрометцентра, ноябрь в Сибири и Новосибирской области, в частности, обещал быть теплее, чем обычно.
Мы решили сравнить новый прогноз и информацию с погодных сервисов, чтобы узнать, каких температур ждать от последнего месяца осени.
— В ноябре в Новосибирской области среднемесячная температура ожидается до
Месячное количество осадков предполагается около нормы. Снег ожидается в большинстве дней второй декады.
По прогнозу сервиса world-weather.ru самые низкие температуры будут в первую неделю ноября, как раз на праздничные выходные. 3-о и 4-о ноября обещают -13...-15 градусов днем, а ночью до -18 градусов. В субботу и воскресенье обещают снег. Потом новосибирцев ждет небольшое потепление. Во второй половине месяца температуры будут колебаться от -6 до -8 градусов днем, и от -10 до -13 градусов ночью. Месяц ожидается пасмурный: по прогнозам синоптиков будет всего 1 солнечный день — 28 ноября.
По данным Gismeteo самые холодные дни месяца так же будут 3-го и 4-го ноября. Затем начнется потепление — 8-го и 11-го ноября даже обещают 0 градусов. Во второй половине месяца, по прогнозам сервиса, дневные температуры будут колебаться от -3 до -11 градусов. По прогнозам сайта в ноябре Новосибирск ждет много снежных дней, а солнце появится на небе только 10 числа.
Впрочем, в прошлом ноябре погода не сильно отличалась: было так же мало солнечных дней и много осадков. Вчера, 1 ноября, Новосибирск завалило снегом. На улицы города вышла снегоуборочная техника: фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на улицах города и снял, как в Новосибирске убирают снег.