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Тема дняТри человека провалились в яму с кипятком
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Город завалило. Как в Новосибирске борются с первым серьезным снегопадом — 15 кадров ночной уборки

Десятки снегоуборочных машин чистят улицы от снега

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В городе вторые сутки валит снег

В городе вторые сутки валит снег

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Как в Новосибирске проходит ночная уборка снега

В Новосибирск наконец-то пришла зима. За последние пару дней город сильно завалило снегом, столбик термометра опускается всё ниже и ниже — в ближайшие дни сибиряков ждет похолодание с ночными температурами до -19 градусов по Цельсию. В связи с этим на улицы города вышла снегоуборочная техника, которая борется с последствиями снегопадов, пока горожане спят.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на улицах города и снял, как в Новосибирске убирают снег.

На уборку снега вышли десятки единиц снегоуборочной техники

На уборку снега вышли десятки единиц снегоуборочной техники

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Пока на улице относительно тепло, поэтому дороги местами покрыты «кашей» из снега и грязи

Пока на улице относительно тепло, поэтому дороги местами покрыты «кашей» из снега и грязи

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Дорожники не только чистят улицы, но и посыпают их противогололедными смесями

Дорожники не только чистят улицы, но и посыпают их противогололедными смесями

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Ступеньки мэрии абсолютно внезапно завалило. Но, скорее всего, это ненадолго

Ступеньки мэрии абсолютно внезапно завалило. Но, скорее всего, это ненадолго

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Самое время лепить снеговиков

Самое время лепить снеговиков

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Действительно, отчего бы в такую погоду не прокатиться на велосипеде?

Действительно, отчего бы в такую погоду не прокатиться на велосипеде?

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По словам нашего корреспондента, в момент съемки основная техника сконцентрировалась в центре города

По словам нашего корреспондента, в момент съемки основная техника сконцентрировалась в центре города

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Машины проходят по дорогам колоннами, чтобы убрать как можно больше снега за раз

Машины проходят по дорогам колоннами, чтобы убрать как можно больше снега за раз

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После уборки снег вывозят

После уборки снег вывозят

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Интересно, будет ли утром заметно, что в городе убирались? Просто снег продолжает валить

Интересно, будет ли утром заметно, что в городе убирались? Просто снег продолжает валить

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Синоптики обещают резкое похолодание и снегопады

Синоптики обещают резкое похолодание и снегопады

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На левом же берегу, по оценкам нашего корреспондента, снегоуборочной техники очень мало

На левом же берегу, по оценкам нашего корреспондента, снегоуборочной техники очень мало

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Будем надеяться, что за эту ночь дорожники успеют расчистить Новосибирск, чтобы утром город не сковали пробки

Будем надеяться, что за эту ночь дорожники успеют расчистить Новосибирск, чтобы утром город не сковали пробки

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В любом случае зима только начинается

В любом случае зима только начинается

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Если вам не хватило зимних фотографий, посмотрите репортаж с улиц нашего города, который сегодня завалило пушистым снегом.

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