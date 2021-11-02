Город завалило. Как в Новосибирске борются с первым серьезным снегопадом — 15 кадров ночной уборки

В Новосибирск наконец-то пришла зима. За последние пару дней город сильно завалило снегом, столбик термометра опускается всё ниже и ниже — в ближайшие дни сибиряков ждет похолодание с ночными температурами до -19 градусов по Цельсию. В связи с этим на улицы города вышла снегоуборочная техника, которая борется с последствиями снегопадов, пока горожане спят.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на улицах города и снял, как в Новосибирске убирают снег.