Новосибирск ждут первые в этом сезоне морозы до -19 градусов

В Новосибирске ожидается понижение температуры до -19 градусов. Его ждут в среду,
2 ноября, во вторник, ночью возможен снег, в том числе мокрый. Также осадки ожидают днем. По прогнозу синоптиков, в этот день будет юго-западный ветер с переходом на северо-западный силой
В среду, 3 ноября, возможен небольшой снег. Ночью похолодает до
— Ждем прохождение холодного фронта, завтра будет холодать в течение дня. Смена потоков на северо-западные. Ослабление осадков, похолодание, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
Накануне, 31 октября, НГС изучил прогноз погоды на неделю от популярных интернет-сервисов. Рассказываем, чего стоит ждать. Также на выходных в городе начались снегопады — посмотрите на снимках фотокорреспондента Александра Ощепкова, как из-за этого преобразился Новосибирск.