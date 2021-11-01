1 ноября понедельник
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 3/10
usd 70.52
eur 82.29
Тема дняТри человека провалились в яму с кипятком
Все новости
Все новости

Новосибирск ждут первые в этом сезоне морозы до -19 градусов

По прогнозам синоптиков, похолодает уже в середине недели

275
2Обсудить

Поделиться

Ближайшие два дня будут снежными

Ближайшие два дня будут снежными

Поделиться

В Новосибирске ожидается понижение температуры до -19 градусов. Его ждут в среду, 3 ноября, из-за прохождения холодного фронта.

2 ноября, во вторник, ночью возможен снег, в том числе мокрый. Также осадки ожидают днем. По прогнозу синоптиков, в этот день будет юго-западный ветер с переходом на северо-западный силой 6–11 м/с, ночью с усилением до 16 м/с. Ночью и утром температура составит -4... -2 градуса, днем похолодает до -10... -8 градусов. На дорогах ожидается гололедица.

В среду, 3 ноября, возможен небольшой снег. Ночью похолодает до -19... -17 градусов, днем воздух прогреется до -14... -12 градусов. Ожидается северо-западный ветер силой 4–9 м/с. 4 ноября ночью ожидается мороз в -18... -16 градусов, днем температура поднимется до -11... -9 градусов. Возможен западный ветер силой 4–9 м/с.

— Ждем прохождение холодного фронта, завтра будет холодать в течение дня. Смена потоков на северо-западные. Ослабление осадков, похолодание, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Накануне, 31 октября, НГС изучил прогноз погоды на неделю от популярных интернет-сервисов. Рассказываем, чего стоит ждать. Также на выходных в городе начались снегопады — посмотрите на снимках фотокорреспондента Александра Ощепкова, как из-за этого преобразился Новосибирск.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

мокрый снегморозпогодаснегхолод
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...