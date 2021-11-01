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В Новосибирске пошел пушистый снегопад: 12 атмосферных фото для тех, кто уже ждет Новый год

Снег перестанет идти уже в среду

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В городе очень пасмурно, но снежок поднимает настроение

В городе очень пасмурно, но снежок поднимает настроение

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В Новосибирске пошел пушистый снегопад

В Новосибирск пришла настоящая зима. Третий день в городе идет снег, но если на выходных бушевала метель, то сегодня снегопад настраивает на праздничные мысли.

Наш фотокорреспондент Александр Ощепков прогулялся по заснеженному Новосибирску и сделал волшебные снимки.

Снегопад идет с самого утра

Снегопад идет с самого утра

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Снег начал идти в субботу и почти не прекращается

Снег начал идти в субботу и почти не прекращается

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Сначала в город пришли метели, но сегодня ветер успокоился

Сначала в город пришли метели, но сегодня ветер успокоился

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Дворникам добавилось работы

Дворникам добавилось работы

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Несмотря на то, что началась нерабочая неделя, в парках и на улицах города многолюдно

Несмотря на то, что началась нерабочая неделя, в парках и на улицах города многолюдно

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Яркие краски еще можно найти в парках

Яркие краски еще можно найти в парках

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Новосибирцы достали теплую одежду

Новосибирцы достали теплую одежду

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Такой снегопад создает праздничное настроение

Такой снегопад создает праздничное настроение

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Но скоро снегопад прекратится, и ему на смену придут морозы

Но скоро снегопад прекратится, и ему на смену придут морозы

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Уже в среду ночью температура может опуститься до -22 градусов

Уже в среду ночью температура может опуститься до -22 градусов

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Снег быстро захватил все свободные пространства

Снег быстро захватил все свободные пространства

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Первый снег в Новосибирске в этом году пошел 26 сентября, но он быстро растаял.

В Новосибирске продолжается сильный снегопад, но уже на следующей неделе его сменят морозы. Мы изучили прогнозы популярных сервисов на новую неделю, и они не особо порадовали.

В городе вчера была метель. Выходить в воскресенье из дома особо не хотелось, но некоторые новосибирцы отправились даже на пробежки.

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метельснегснегопад
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