В Новосибирске пошел пушистый снегопад: 12 атмосферных фото для тех, кто уже ждет Новый год

В Новосибирск пришла настоящая зима. Третий день в городе идет снег, но если на выходных бушевала метель, то сегодня снегопад настраивает на праздничные мысли.

Наш фотокорреспондент Александр Ощепков прогулялся по заснеженному Новосибирску и сделал волшебные снимки.