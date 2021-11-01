В Новосибирске пошел пушистый снегопад: 12 атмосферных фото для тех, кто уже ждет Новый год

В Новосибирске пошел пушистый снегопад
В Новосибирск пришла настоящая зима. Третий день в городе идет снег, но если на выходных бушевала метель, то сегодня снегопад настраивает на праздничные мысли.
Наш фотокорреспондент Александр Ощепков прогулялся по заснеженному Новосибирску и сделал волшебные снимки.
Первый снег в Новосибирске в этом году пошел 26 сентября, но он быстро растаял.
В Новосибирске продолжается сильный снегопад, но уже на следующей неделе его сменят морозы. Мы изучили прогнозы популярных сервисов на новую неделю, и они не особо порадовали.
В городе вчера была метель. Выходить в воскресенье из дома особо не хотелось, но некоторые новосибирцы отправились даже на пробежки.